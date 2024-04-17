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    Pi Coin sürpriz yaptı! Pi Coin alternatifi Dogeverse 6 milyon dolara koşuyor

    Akıllı telefonlarla kullanılabilen mobil bir uygulama aracılığıyla kripto madenciliği yapma imkanı sunan Pi coin topluluğu heyecanlı günler yaşıyor.                                   

    Pi Coin alternatifi Dogeverse 6 milyon dolara koşuyor Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonlarla kullanılabilen mobil bir uygulama aracılığıyla kripto madenciliği yapma imkanı sunan Pi coin topluluğu heyecanlı günler yaşıyor. Nisan ayında gerçekleşen ani fiyat hareketleri ve Fireside Forum ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları, kripto topluluğunun kafasını karıştırıyor.

    2018 yılında bir grup bilim insanı tarafından geliştirilen, 2021 yılında büyük çıkış yakalayarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve Beta ile test ağını tamamlayan Pi coin, X hesabında yaptığı Fireside Forum paylaşımıyla topluluğu şaşırttı.

    Geçtiğimiz yıl başlatılan ve token ekonomisini sosyal medya etkileşimlerine dahil etme amacı güden sosyal platformun nasıl kullanılacağı yönündeki infografik paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcıdan tepki mesajı geldi.

    Paylaşımın altındaki yorumlarda, Pi Coin Mainnet’i (Ana Ağı) beklemekten yorulduğunu ve projeden çıkmayı düşündüğünü söyleyen bir kitle olduğu görüldü. Uzun süredir Mainnet ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapmayan Pi coin ekibi, bir kez daha eleştirilerin hedefi haline geldi.

    Pi coin yatırımcıları geçtiğimiz haftalarda ani bir fiyat düşüşüne de şahit oldu. 3 Nisan’da 39 dolar seviyesinden işlem gören PI, 4 Nisan’da yüzde 98’den fazla düşerek 0,6 dolara kadar geriledi. Düşüşe devam eden Pi coin, 5 Nisan’da 0,2 dolar civarında stabilize olana kadar 0,18 dolara kadar düştü.

    Pi coin’deki düşüşün sebeplerinden biri, bir türlü açıklanamayan ana ağın devreye alınma tarihi olduğu söylense de bu kadar ani düşüşün muhtemelen CoinMarketCap’ten kaynaklandığı belirtildi. Olayın, platformun Pi Network’e benzer bir projeyi listelemesinin sonucu olabileceği ancak CoinMarketCap gibi köklü bir grafik sitesinin hatasının bu kadar uzun süre düzeltilmemesinin sıradışı olduğu ifade edildi.

    Son gelişmeler neticesinde CoinMarketCap verilerine göre Pi Coin fiyatı, 16 Nisan tarihinde yeniden 37 dolar bandına yükseldi. Ancak yaşanan tüm bu karmaşa ve belirsizlik, çok sayıda yatırımcının alternatif projelere yönelmesine engel olamadı.

    Pi Coin Mainnet ile ilgili uzun bekleyişten sıkılan kripto meraklılarının, yeni başlayan bir ön satış etkinliğine ilgi gösterdiği tespit edildi. Çok sayıda yatırımcının, köpek temalı yeni meme coin projesi Dogeverse token satın almak için ön satış etkinliğine yöneldiği görüldü.

    Dogeverse Token 6 Milyon Dolara Dayandı

    İlk gerçek çok zincirli DOGE projesi olma iddiasındaki Dogeverse projesinin ön satışı, oldukça hızlı ilerliyor. Ön satışta toplanan fonlar kısa sürede 5 milyon dolar bandını geçerken 6 milyon dolara koşuyor.

    Dogeverse projesi, birbiriyle pek iletişimi olmayan kripto ekosistemlerini bir araya getirmeyi planlıyor. Yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken platform, Ethereum, BNB Zinciri, Solana, Polygon, Avalanche ve Base gibi ağları birbirine bağlamayı hedefliyor.

    Ethereum tabanlı bir proje olan Dogeverse, gerçekleşecek bağlantılar ile ön satışta satın alınan tokenleri diğer ağlar üzerinden talep etme imkanı sunuyor. Birlikte çalışabilirliğin, hızın, verimliliğin ve işlevselliğin ön plana çıktığı platformun native tokeni olan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, ön satışa ilgi gösteriyor.

    Dogeverse ekibi şu ana kadar BNB Zinciri, Polygon ve Avalanche ağlarını devreye alırken Solana ve Base için gün sayıyor. Tüm blok zinciri bağlantılarının ön satış etkinliği bitmeden gerçekleşmesi planlanıyor.

    Proje ekibi, zincirler arası bir deneyim sunmak için Portal Bridge ve Wormhole gibi yenilikçi teknolojiler kullanıyor. Bu sayede katılımcılar, zincirler arasında güvenli bir şekilde dolaşma imkanı buluyor.

    Hızlı başlayan ön satışta kısa sürede 6 milyon dolara yakın fon toplanması, kripto meraklılarının yeni gözdesinin Dogeverse olduğu yönünde yorumlara yol açıyor.

    Dogeverse Token Satın Alma Rehberi

    Ethereum tabanlı köpek temalı meme coin Dogeverse tokenin toplamda 200 milyar token arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 15’i ön satışa, yüzde 25’i proje fonlarına, yüzde 10’u likiditeye, yüzde 25’i pazarlamaya, yüzde 10’u ekosistem fonlarına ve yüzde 5’i borsalara olacak şekilde dağıtılıyor.

    Proje ekibi gösterilen ilgiye bağlı olarak ön satış etkinliğine ayrılacak miktarın yüzde 28,5’e çıkarılmasını planlıyor. Ön satış etkinliği ile projenin maksimum 17 milyon dolar fon toplaması amaçlanıyor. Şimdiden bu fonların 3’te birinden fazlasının toplanmış olması, Dogeverse token satın alan yatırımcıların beklentilerini yükseltiyor.

    Katılımcılar, aşamalı bir ön satış etkinliği ile DOGEVERSE token satın alabiliyor. Her aşamada tokenin fiyatı belirli ölçüde artırılıyor. Erken aşamada projeye dahil olarak token satın alımı yapan yatırımcılar, borsa listelemeleri öncesinde potansiyel olarak daha fazla kazanç elde ediyor. Token sahipleri dilerse staking mekanizması ile pasif gelir elde etme imkanı da buluyor.

    Ön satışın ilk diliminde 0,00029 dolar olan DOGEVERSE token fiyatı, son aşamaya gelindiğinde 0,00030500 dolara yükseliyor. Mevcut aşamada yatırımcılar, 0,000296 dolar ödeyerek ön satış etkinliğine katılabiliyor. Sonraki aşamada token fiyatının, 0,000297 dolar olması planlanıyor.

    Köpek temalı meme coin arayışındaki kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX veya kart işlemleriyle ön satış etkinliğine katılarak DOGEVERSE tokene yatırım yapabiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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