Kripto paralar düşerken Dogeverse Token 5 milyon dolara dayandı

Ortadoğu’da artan gerilim pek çok alanda olduğu gibi kripto paralarda da olumsuz etkilere yol açtı. İran’ın İsrail’e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması üzerine Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paralarda ciddi düşüş gözlemlendi.

CoinMarketCap verilerine göre lider kripto Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 4’ten fazla gerileyerek 64 bin dolar seviyesine indi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73 bin 750 dolara Mart ayının 14’ünde ulaşan BTC’nin fiyatındaki düşüş, son 1 ayda yüzde 10’a yaklaştı.

Piyasa değeri açısından ikinci büyük kripto para birimi ve en büyük altcoin olan Ethereum da düşüşten kaçamadı. ETH fiyatı son 24 saat içerisinde yüzde 5’ten fazla geriledi.

Küresel kripto para piyasasının değeri, Ortadoğu’daki gerilimle birlikte yüzde 4 civarında düşerek 2,3 trilyon dolara geriledi.

Kripto uzmanları ve yatırımcılar, önümüzdeki günlerde yaşanacak olayları ve bu gelişmelerin kriptolara etkisini heyecanla bekliyor. Bütün kripto para birimleri gerilerken gerçekleşen bir ön satış etkinliği, genel trendin aksine yükseliş trendi gösteriyor.

Ön satış etkinliği yatırımcıların dikkatini çeken ve toplanan fonların 5 milyon dolara dayandığı Dogeverse projesini ve yol haritasını birlikte inceleyelim.

Dogeverse Token 5 Milyon Dolara Dayandı

Dünyanın ilk gerçek çok zincirli DOGE projesi olma hedefiyle yola çıkan DOGEVERSE ön satışında toplanan fonlar 5 milyon dolara dayanıyor. Farklı kripto topluluklarını bir araya getirerek kapsayıcı bir ekosistem yaratmayı amaçlayan proje, yenilikçi yol haritasıyla ilgi görüyor.

Ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılarla buluşan platform, Ethereum, BNB Zinciri, Solana, Polygon, Avalanche ve Base gibi blok zincirlerini birbirine bağlamayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör

Pek çok meme coin projesinin aksine işlevsellik ile donanmış DOGEVERSE, yatırımcılardan yoğun talep görüyor. Nisan’daki Bitcoin Halving (Yarılanma) öncesinde yatırım yapacak proje arayan meme coin meraklıları, Dogeverse projesini yakından takip ediyor.

Projenin native tokeni DOGEVERSE token, Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Birbiriyle iletişime girmeyen izole kripto toplulukları arasındaki engelleri kaldırmak isteyen proje ekibi, çok zincirli bir ekosistem yaratmayı amaçlıyor.

Dogeverse ekibi, blok zincirleri arasındaki bariyerleri kaldırmak için Wormhole ve Portal Bridge gibi teknolojilerden yararlanmayı planlıyor. Ön satıştaki Dogeverse token satın alan yatırımcıların, tüm bu zincirler arasında güvenli bir şekilde dolaşması mümkün oluyor.

Ethereum blok zincirinde inşa edilen Dogeverse yol haritasına göre diğer blok zincirleri ile gerçekleşecek bağlantının, ön satış bitmeden devreye alınması planlanıyor. Bu yol haritasına göre yatırımcılar, ön satışta satın aldıkları tokenleri dilediği ağ üzerinden talep etme imkanı buluyor.

Esnekliği ve birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefleyen proje, verimlilik ve hız optimizasyonu ile de dikkatleri çekiyor. Maliyetleri azaltmak için bir dizi planlama yapan DOGEVERSE ekibi, işlevsellik arayan meme coin meraklısı yatırımcıları bekliyor.

Dogeverse token ön satışı başlar başlamaz toplanan yüzbinlerce dolarlık fonun 5 milyon dolara dayanmış olması, projenin gördüğü ilgiyi gözler önüne seriyor.

Dogeverse Token Satın Almak İçin Bilmeniz Gerekenler

Ethereum ağındaki meme coin DOGEVERSE token, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Projeye dahil olmak isteyen kripto meraklıları, her kademede fiyat artışı ile karşılaşıyor. Yatırımcılar ne kadar erken aşamada DOGEVERSE token satın alırsa o kadar az miktarda ödeme yapıyor.

Dogeverse tokenin toplamda 200 milyar adet token arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 15’i ön satışa, yüzde 25’i proje fonlamaya, yüzde 10’u likiditeye, yüzde 25’i pazarlama faaliyetlerine, yüzde 10’u ekosistem fonlarına ve yüzde 5’i borsalara ayrılıyor. Beklenenden fazla ilgi görmesi durumunda ön satışa ayrılacak miktarın yüzde 28,5’e çıkarılması planlanıyor.

Ön satış etkinliğinde toplanması hedeflenen maksimum 17 milyon dolarlık fonun neredeyse 3’te birinin bu kadar kısa sürede sağlanmış olması ümit vadediyor. Yatırımcılar, ön satışın erken aşamalarında projeye dahil olarak indirimli fiyatlardan DOGEVERSE token satın almayı tercih ediyor.

Ön satışın ilk aşamasında 0,00029 dolar olan DOGEVERSE token fiyatı, son aşamada 0,00030500 dolara yükseliyor. Mevcut aşamada yatırımcılar, 0,000294 dolara ödeyerek henüz erken aşamalardaki ön satışa katılabiliyor.

Proje ekibi DOGEVERSE token sahiplerinin kazancını yalnızca borsa listelemelerine endekslemiyor. Staking mekanizması sayesinde katılımcılar, pasif gelir elde etme imkanı da buluyor.

Şu ana kadar stake edilen DOGEVERSE token miktarı, 6,6 milyarı geçiyor. ETH Bloğu başına ödül 6088,28 DOGEVERSE token olurken staking APY’yi yüzde 241 gibi yüksek bir oranda konumlanıyor.

2 yıla dağılacak şekilde dağıtılacak staking ödülleri, yatırımcıların projeye ilgi göstermesinin bir başka sebebi oluyor. İlk yılda staking ödüllerine ayrılan arzın yüzde 8’inin ve ikinci yılda yüzde 2’sinin dağıtılması planlanıyor.

Meme coin meraklıları, ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX veya kart işlemleriyle ön satış etkinliğine katılarak DOGEVERSE token satın alabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kripto paralar düşerken Dogeverse Token 5 milyon dolara dayandı