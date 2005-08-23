Canon'dan 9 yeni dijital fotoğraf makinası modeli

Canon, 9 yeni dijital fotoğraf makinası ile giriş seviyesinden, üst düzeye kadar oluşan geniş bir yelpazede fotoğraf makinası modellerini güncelledi. Ultracompact katagorisinde SD400 ve SD500 ün yerini alan SD450 ve SD550, bir önceki modeller olan SD400 ve SD500 ile aynı kasaya sahipler. Fark olarak 2.5'' boyutlarında eskisine nazaran daha büyük bir LCD ekrana sahipler.SD450, 15 farklı fotoğraf çekim moduna, 5 mega piksel resim çekme kabiliyetine ve sesli video kayıt yeteneklerine sahip. SD550 ise 7.1 mega piksel çözünürlüğe ve 320x240 piksel çözünürlükte saniyede 60 kare , 640x480 piksel çözünürlükte de saniyede 30 kare video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. SD450 için düşünülen yurtdışı fiyatı 399$ iken SD550 de 499$ fiyat etiketi bulunmakta. Her iki makinada da kullanılmadığı zamanlarda otomatik kapanma ve optik vizör bulunmakta.
Ultracompact makinalar içinde SD10 ve SD20'nin takipçisi olan SD30 da yeni eklenen modeller arasında. 399$ yurtdışı satış fiyatı bulunacak olan makinanın altın, kırmızı, mor ve siyah olmak üzere 4 farklı kasa renk seçeneği olacak. 2.4x optik yakınlaştırması, 5 mega piksel resim çözünürlüğü ve 1.8'' LCD ekranı bulunan SD30'un en güzel yanlarından biride uzaktan kumanda ile gelecek olması. Bu sayede fotoğraflar içinde sizde acele ve koşuşturma olmadan rahatlıkla yer alabileceksiniz.
Canon, compact A serisi makinalarında PowerShot A510 ve A520 de fiyat indirimine giderken, seriye 3 yeni model daha ekledi, bunlar A410, A610 ve A620. A410, yurtdışında 149$ fiyatı bulunacak olan girişi seviyesi bir model. 3.2x optik yakınlaştırma özelliği, 14 farklı çekim modu ve 1.5'' LCD ekranı bulunan A410, sessiz olarak video kaydıda yapabilmekte. A serisinin diğer iki yeni modeli PowerShot A610 ve A620 299$ ve 399$ fiyat etiketleri ile satışa sunulacaklar. Her iki makinada da 4x optik yakınlaştırma, 20 adet çekim modu ve 7 adet önceden tanımlanmış sahne modu bulunmakta. 2'' boyutunda LCD ekranlara ve optik vizörlere sahip olan fotoğraf makinaları sesli video kaydıda yapabilmekteler. A610 5 mega piksel fotoğraflar çekebilirlen, A620 7.1 mega piksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor.
Bir diğer yeni model olan PowerShot S80, yüksek çözünürlükte resim çekim kabiliyeti ve video çekim yetenekleri ile ilgi çekici bir ürün. 3.6x optik yakınlaştırmalı geniş açı lensleri bulunan S80, 8 mega piksel çözünürlükte resimler çekebilmekte. VGA(640x480) ve XGA (1024x768) modlarında video kaydı yapabilen fotoğraf makinasıi XGA modunda Canon'un belirttiğine göre saniyede 15 kare görüntü yakalayabilmekte. Ocak ayı gibi piyasada olması beklenen makinanın 550$ yurtdışı satış fiyatı olacak. PowerShot S80, 21 değişik çekim moduna ve 2.5'' LCD ekrana sahip.
Canon giriş seviyesi ve orta düzey makinalarının yanında profosyonellere hitap eden D-SLR makinalarınada EOS 5D ve EOS 1D Mark II N. model isimlerinde 2 yeni makina ekledi. 12.8 mega piksel resim çözünürlüğüne, magnezyum kasaya ve 2.5'' LCD ekrana sahip olan 5D, 0.2 saniye içinde fotoğraf çekmeye hazır hale gelebiliyor. 12.8 mega piksel çözünürlükte saniyede 3 kare fotoğraf çekebilen 5D, burst modunda 60 kare JPEG ve ya 17 kare RAW formatında resim çekebilmekte. Canon makinanın konu izleme ve AF performansını arttırmak için standart 9 noktadan AF hesabı sisteminin yanında , 6 noktadan hesap yapan Supplemental AF sisteminide cihaza eklemiş durumda. 5D hafıza kartı olarak compact flash kart kullanmakta. Cihaz için düşünülen yurtdışı satış fiyatı 3300$ civarında. EOS 1D Mark II'nin güncellenmiş versiyonu olan EOS 1D Mark II N'de, ek olarak 2.5'' LCD ekran ve Compact Flash kartların yanında SD kartlarlada çalışabilme özelliği bulunmakta. 4000$ civarında satış fiyatı bulunacak makinada (sadece gövde) Canon, en büyük değişikliğin kullanıcı ara yüzünde olduğunu belirtiyor. Bütün yeni modellerin Ocak ayı içinde piyasada yerlerinin alması beklenmekte.
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bu knouda canon un fiyat politikası nedir arkadaşlar?
Canon'un fiyat politikası malesef ülkemizdeki distribütörlerin insafına kalmış. İxus modelinin fiyatının inmesini beklemekten yorulduğum için Casio EX cihazlara yöneldim ve pişmanda değilim. Ama sana tavsiye Erkayalar veya Doğubank yerine Sirkecideki ara sokak dükkanlarını gez. Onlar daha insaflı
İnmez.
Türkiye ithalatçısı Canon'un 2 sene önce üretimden kaldırdığı makinalara bile ABD fiyatının 2 katından az çekmiyor.
-1024x768 video kaydı bence çok iti bir değer.Bu tür bir çözünürlükteki karelerin işlenmesi bayağı işlemci gücü gerektiriyor.Burada DİGİC işlemcilerin bayağı başarılı olduğu belli.
- Canon 5D modeli kesinlikle rakibi çıkmazsa ortalığı silip süpürecek.Bir kere Nikon d2x kadar bir çözünürlüğü full frame veriyor.Bu da profesyonellerin ilgisini çekiyor benim gibi:) ..Ayrıca bodysi küçük bir pro dslr makine olmuş.D2x den daha iyi ve daha ucuz gibi teknik olarak.FAkat d2x kesinlikle fotoğraf kalitesi olarak çok daha iyi bu kesin.Çünkü raw fotoğraflarının Canon 1DS mark II (16.7 mp) den bile daha kaliteli çıktı verdiği bir gerçek ve otoriteler d2x i daha iyi buluyor(gerçi farklı segmentte makinalar olmasına rağmen canon 5d mi d2x mi diye düşünenler canon 5d alacaklardır.artık full pro makinalar yarı pro makinalarla kaynaştı çünkü).Fiyat olarak zaten 3300 dolar mükemmel bir düzeyde
şimdide S1 var, gerçekten tam istediğim özelliklere sahip, kesinlikle marka olarak tavsiye ediyorum
Canon'un düştüğü hatalara düşmemek için olabilir. Örnek 300D bir süre sonra D70 - ardından 350D kısa bir süre sonra D70s...
Çoğu markalar yeni ürünlerini duyurdu. Canon, Fuji, Pentax, Panasonic, Sony-KM, vs.
Hiç süphesiz Nikon'da boş durmuyordur. En son D200 söylentileri dolaşıyordu. Kısa bir süre asıl haberler Nikon tarafından gelir.
Canon'un asla altında kalmayacaktır.
Ayrıca daha Canon ve Nikon'dan sağlam D-SLR like modellerde gelecektir.