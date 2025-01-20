Canon, yayıncılar için yeni mobil uygulamasını tanıttı

Canon Live Switcher Mobile: Canlı yayın uygulaması
Canon Live Switcher, ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar içeriyor; 720p kalitede kayıt yapabiliyorsunuz, filigran ekleniyor ve arayüzde reklamlarla karşılaşıyorsunuz. Daha yüksek kalitede kayıt, reklamsız ve filigransız kullanım sunan premium üyeliğin fiyatı aylık 18 dolar.
Birincil kamera olarak kullanılan ana cihazdan video akışları arasında geçiş yapılabiliyor, resim içinde resim modu görüntülenebiliyor, kamera değiştirme davranışı ayarlanabiliyor ve altyazı açılabiliyor. Yayında farklı açılardan görüntü almak için ikinci ve gerekirse üçüncü bir cihaz bağlanıyor. Cihazların hepsi kablosuz olarak iletişim kuruyor.
Canon, kullanıcıların kablo kısıtlaması olmadan hemen her yerde farklı kamera cihazları kurabileceğini, yukarıdan çekim, dinamik açılar ve daha fazlasını daha kolay yapabileceğini belirtiyor. Kullanıcılar, ana kontrol cihazlarına basit bir dokunuşla kameralar arasında geçiş yapabiliyor veya belirli aralıklarla ekran geçişi ayarlayabiliyor.
Canon, uygulamanın YouTube, Facebook ve RTMP'yi destekleyen diğer platformlarda canlı yayın yapmaya izin verdiğini ancak yorum görüntüleme işlevinin bazı platformlarda sınırlı olduğunu söylüyor.
Live Switcher Mobile Canon Inc. Photo & Video Ücretsiz 22 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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