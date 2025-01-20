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    Canon, yayıncılar için yeni mobil uygulamasını tanıttı

    Canon, canlı yayın yapanlar için kullanışlı, aynı anda birden fazla cihazda kayıt ve geçiş imkanı sağlayan yeni uygulamasını duyurdu: Canon Live Switcher Mobile. 
    Canon Live Switcher Mobile canlı yayın Tam Boyutta Gör
    Canon’un yeni Live Switcher Mobile uygulaması yayıncılara hitap ediyor. Canlı yayın uygulaması, üç mobil cihazı kablosuz olarak bağlamaya ve cihazlar arasında hızlı geçişe izin veriyor. İlginç olarak, uygulama Canon’un dijital kameralarından hiçbiriyle uyumlu değil. Yalnıza iOS 16 ve üzeri yüklü iPhone ve iPad’lerde kullanılabiliyor.

    Canon Live Switcher Mobile: Canlı yayın uygulaması

    Canon Live Switcher, ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar içeriyor; 720p kalitede kayıt yapabiliyorsunuz, filigran ekleniyor ve arayüzde reklamlarla karşılaşıyorsunuz. Daha yüksek kalitede kayıt, reklamsız ve filigransız kullanım sunan premium üyeliğin fiyatı aylık 18 dolar.

    Birincil kamera olarak kullanılan ana cihazdan video akışları arasında geçiş yapılabiliyor, resim içinde resim modu görüntülenebiliyor, kamera değiştirme davranışı ayarlanabiliyor ve altyazı açılabiliyor. Yayında farklı açılardan görüntü almak için ikinci ve gerekirse üçüncü bir cihaz bağlanıyor. Cihazların hepsi kablosuz olarak iletişim kuruyor.

    Canon, kullanıcıların kablo kısıtlaması olmadan hemen her yerde farklı kamera cihazları kurabileceğini, yukarıdan çekim, dinamik açılar ve daha fazlasını daha kolay yapabileceğini belirtiyor. Kullanıcılar, ana kontrol cihazlarına basit bir dokunuşla kameralar arasında geçiş yapabiliyor veya belirli aralıklarla ekran geçişi ayarlayabiliyor.

    Canon, uygulamanın YouTube, Facebook ve RTMP'yi destekleyen diğer platformlarda canlı yayın yapmaya izin verdiğini ancak yorum görüntüleme işlevinin bazı platformlarda sınırlı olduğunu söylüyor.

    Live Switcher Mobile Live Switcher Mobile Live Switcher Mobile Live Switcher Mobile Canon Inc. Photo & Video Ücretsiz 22 MB

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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