Canon, yayıncılar için yeni mobil uygulamasını tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Canon’un yeni Live Switcher Mobile uygulaması yayıncılara hitap ediyor. Canlı yayın uygulaması, üç mobil cihazı kablosuz olarak bağlamaya ve cihazlar arasında hızlı geçişe izin veriyor. İlginç olarak, uygulama Canon’un dijital kameralarından hiçbiriyle uyumlu değil. Yalnıza iOS 16 ve üzeri yüklü iPhone ve iPad’lerde kullanılabiliyor.

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Canon Live Switcher Mobile: Canlı yayın uygulaması

Canon Live Switcher, ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar içeriyor; 720p kalitede kayıt yapabiliyorsunuz, filigran ekleniyor ve arayüzde reklamlarla karşılaşıyorsunuz. Daha yüksek kalitede kayıt, reklamsız ve filigransız kullanım sunan premium üyeliğin fiyatı aylık 18 dolar.

Birincil kamera olarak kullanılan ana cihazdan video akışları arasında geçiş yapılabiliyor, resim içinde resim modu görüntülenebiliyor, kamera değiştirme davranışı ayarlanabiliyor ve altyazı açılabiliyor. Yayında farklı açılardan görüntü almak için ikinci ve gerekirse üçüncü bir cihaz bağlanıyor. Cihazların hepsi kablosuz olarak iletişim kuruyor.

Canon, kullanıcıların kablo kısıtlaması olmadan hemen her yerde farklı kamera cihazları kurabileceğini, yukarıdan çekim, dinamik açılar ve daha fazlasını daha kolay yapabileceğini belirtiyor. Kullanıcılar, ana kontrol cihazlarına basit bir dokunuşla kameralar arasında geçiş yapabiliyor veya belirli aralıklarla ekran geçişi ayarlayabiliyor.

Canon, uygulamanın YouTube, Facebook ve RTMP'yi destekleyen diğer platformlarda canlı yayın yapmaya izin verdiğini ancak yorum görüntüleme işlevinin bazı platformlarda sınırlı olduğunu söylüyor.

Live Switcher Mobile Canon Inc. Photo & Video Ücretsiz 22 MB

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