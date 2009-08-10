Çarpan kilidi açık Intel Pentium E6500K, 5GHz'i gördü

Intel'in çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli yeni işlemcisi Pentium E6500K için hız aşırtma sonuçları görünmeye başladı. AMD'nin benzer şekilde çarpan kilidi açık işlemcilerden oluşan Black Edition serisi modellerine rakip olarak geliştirilen ve Dünya pazarlarından önce pilot çalışma olarak Çin'de pazara sunulan Pentium E6500K, 5GHz'i de aştı.
45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Pentium E6500K standart olarak 2.93GHz'de çalışıyor. Wolfdale tabanlı olan yeni işlemci, Asus P5E3 Premium üzerinde 2x 1GB Corsair DDR3-1333MHz bellek ile gelen yapılan çalışmada 1.736v gerilim seviyesinde 5.068GHz'i 24.0x (24 x 211.2 MHz) görmeyi başardı.
Çin pazarında 89$ seviyesinden satışa sunulan işlemcinin diğer coğrafyalarda satışa sunulmasıyla birlikte farklı soğutma koşullarında daha yüksek saat hızlarının görülmesi de bekleniyor.
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Hocam yorumunuz bana ise ben mesajımda; 65 nm'lik işlemcimi 1.7v vermeme rağmen hala rahatça kullabiliyorsam; 45 nm işlemciye de hava soğutma ile 1.7v verilebilir; fakat 45 nm'lik işlemciyi bu şekilde kullanılmaz hale getirebilirsiniz diye belirttim. Fakat rekor denemesi yapanlar şuan için işlemcinin kullanılmaz hale gelip gelmemesini önemsemezler ;)
4.0da stabil kullanılıyormu bakalım kaç v ile .
Gelsin görüp bakacaz , @eagle58 , bekliyorum hocam testini çıkınca alırsın sen
buyrun buda orjinal link;
publish.it168.com/...
Hava soğutma olması gayet muhtemel. Zaten bunlar anlık değerler. Ben bile sıvı soğutma ile Q6600'e 1.7v verebildiysem ve hala da işlemciyi rahatça kullanabiliyorsam; 45 nm'lik bir işlemciye de anlık olarak hava soğutma ile 1.7-1.8v arası voltaj verilebilir.
Tabi en fazla ne olur; ben 65 nm 4 çekirdekli işlemcimi hala kullabiliyorken; 45 nm'lik 2 çekirdekli 6500k kullanılmaz hale gelebilir.Zaten rekor peşinde olanlar da bu voltajı hava soğutma ile vermeyi şu an için pek önemsemeyecektir.
millet rekor denemek için değil iş görsün diye alıyor.
bazen araç amacı geçebiliyor..