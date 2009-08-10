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Çarpan kilidi açık Intel Pentium E6500K, 5GHz'i gördü

9 yıl
15,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çarpan kilidi açık Intel Pentium E6500K, 5GHz'i gördü
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Intel'in çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli yeni işlemcisi Pentium E6500K için hız aşırtma sonuçları görünmeye başladı. AMD'nin benzer şekilde çarpan kilidi açık işlemcilerden oluşan Black Edition serisi modellerine rakip olarak geliştirilen ve Dünya pazarlarından önce pilot çalışma olarak Çin'de pazara sunulan Pentium E6500K, 5GHz'i de aştı.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Pentium E6500K standart olarak 2.93GHz'de çalışıyor. Wolfdale tabanlı olan yeni işlemci, Asus P5E3 Premium üzerinde 2x 1GB Corsair DDR3-1333MHz bellek ile gelen yapılan çalışmada 1.736v gerilim seviyesinde 5.068GHz'i 24.0x (24 x 211.2 MHz) görmeyi başardı.

Çin pazarında 89$ seviyesinden satışa sunulan işlemcinin diğer coğrafyalarda satışa sunulmasıyla birlikte farklı soğutma koşullarında daha yüksek saat hızlarının görülmesi de bekleniyor.

Çarpan kilidi açık Intel Pentium E6500K, 5GHz'i gördü
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buraoca2 9 yıl
@kenan109
Hocam yorumunuz bana ise ben mesajımda; 65 nm'lik işlemcimi 1.7v vermeme rağmen hala rahatça kullabiliyorsam; 45 nm işlemciye de hava soğutma ile 1.7v verilebilir; fakat 45 nm'lik işlemciyi bu şekilde kullanılmaz hale getirebilirsiniz diye belirttim. Fakat rekor denemesi yapanlar şuan için işlemcinin kullanılmaz hale gelip gelmemesini önemsemezler ;)
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Chris Brown 9 yıl
Kıyaslama açısından günlük degeri nerede bunun , vid yüksek voltaj seviyor bu 1.50v nin altında açılmaz.
4.0da stabil kullanılıyormu bakalım kaç v ile .

Gelsin görüp bakacaz , @eagle58 , bekliyorum hocam testini çıkınca alırsın sen
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kenan109 9 yıl
Ayrıca 1.7 volt ile birşey olmaz rahat olun gibi yorumlar komik oluyor.45nm için 1.7 volt aşırı yüksektir.Asla 7/24 kullanımı olmaz.Sadece anlıktır.ha bi yerlerine güvenen varsa orthos'u açıp 1.7 volt'ta bi çalıştırsın :)
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kenan109 9 yıl
1.2 volt ile 4000Mhz'de sıcaklık 55 derece :S Varın 5 Ghz'i siz düşünün.Hava sogutma ile olmasının mümkünü var mı sizce :)
buyrun buda orjinal link;
publish.it168.com/...
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Towarscke 9 yıl
Dahili bellek kontrolcusu olan Core I5 ve I3 serisine de bunu yapip ayni fiyattan satmali.. yoksa bir anlami yok.. bir konuda Intel iyi bisey yapmis olmuyor. evet yine de Athlon 7750, 7850 ve 5000+ ve 6400+ gibi Black Edition islemciler karsisinda (islem gucu bakimindan) durabilir..
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yekoo 9 yıl
89 dolara harbi süper işlemci ya.
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Timeguard 9 yıl
1,7v ıle hıc bırsey olmuyor ole hemen en azından denedım bılıyorum rahat olun rahat
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yekoo 9 yıl
o gerilim altında hava soğutma ile 5ghz gördüyse sıvı azot altında yeni bir rekor görebiliriz.
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buraoca2 9 yıl
@1ol3irol
Hava soğutma olması gayet muhtemel. Zaten bunlar anlık değerler. Ben bile sıvı soğutma ile Q6600'e 1.7v verebildiysem ve hala da işlemciyi rahatça kullanabiliyorsam; 45 nm'lik bir işlemciye de anlık olarak hava soğutma ile 1.7-1.8v arası voltaj verilebilir.
Tabi en fazla ne olur; ben 65 nm 4 çekirdekli işlemcimi hala kullabiliyorken; 45 nm'lik 2 çekirdekli 6500k kullanılmaz hale gelebilir.Zaten rekor peşinde olanlar da bu voltajı hava soğutma ile vermeyi şu an için pek önemsemeyecektir.
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mavizaman 9 yıl
oc potansiyelinin yüksek olduğu belli zatende testlerde ne çıkarır nerede kendine yer bulur oraya bakmak lazım.
millet rekor denemek için değil iş görsün diye alıyor.
bazen araç amacı geçebiliyor..
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sendomi 9 yıl
verilen voltaja bakarsak hava soğutmayla nasıl ayakta kalmış tuhaf ben bu voltajı benim işleciye versem ya uçar yada....
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conqurues 9 yıl
@fx57, 1.736 gerilimle hava soğutma olması pek mümkün değil gibi görünüyor.
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1ol3irol 9 yıl
@fx57, 1.736 gerilimle hava soğutma olması pek mümkün değil gibi görünüyor.
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