Çarpan kilidi açık Intel Pentium E6500K, 5GHz'i gördü

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Intel'in çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli yeni işlemcisi Pentium E6500K için hız aşırtma sonuçları görünmeye başladı. AMD'nin benzer şekilde çarpan kilidi açık işlemcilerden oluşan Black Edition serisi modellerine rakip olarak geliştirilen ve Dünya pazarlarından önce pilot çalışma olarak Çin'de pazara sunulan Pentium E6500K, 5GHz'i de aştı.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Pentium E6500K standart olarak 2.93GHz'de çalışıyor. Wolfdale tabanlı olan yeni işlemci, Asus P5E3 Premium üzerinde 2x 1GB Corsair DDR3-1333MHz bellek ile gelen yapılan çalışmada 1.736v gerilim seviyesinde 5.068GHz'i 24.0x (24 x 211.2 MHz) görmeyi başardı.

Çin pazarında 89$ seviyesinden satışa sunulan işlemcinin diğer coğrafyalarda satışa sunulmasıyla birlikte farklı soğutma koşullarında daha yüksek saat hızlarının görülmesi de bekleniyor.

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