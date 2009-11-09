Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çarpan kilidi açık Intel Pentium E6500K, Japonya'da satışta

9 yıl
10,8b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çarpan kilidi açık Intel Pentium E6500K, Japonya'da satışta
Tam Boyutta Gör

99$'a dört çekirdekli işlemci sunann ve yine benzer fiyat seviyelerinde çarpan kilidi açık işlemci modellerine sahip olan AMD'ye karşı Intel'de çarpan kilidi açık işlemcilerin 999$ seviyesinden satışa sunulduğu biliniyor. Bu durumu değiştirmeyi planlayan Intel, çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli Pentium E6500K işlemcisini hazırlayarak piloıt bölge olarak belirlediği Çin'de satışa sunmuştu.

Gelen bilgilere göre Pentium E6500K, Çin'den sonra Japonya pazarında da satışa sunuluyor. Intel tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmamasına karşın, bu gelişme çarpan kilidi açık olarak gelen işlemcinin diğer coğrafyalarda da kullanıma sunulabileceği izlenimi doğuruyor zira bilindiği üzere Çin'deki her ürün olmasa bile Japonya'da satılan hemen her donanım diğer pazarlara da sunuluyor.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Pentium E6500K, standart olarak 2.93GHz'de çalışıyor ve 1066MHz FSB hızını destekliyor. 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt. Sanallaştırma desteği sunan dolayısıyla Windows 7 altındaki Sanallaştırımış XP Modu özelliği ile uyumlu olan işlemcinin Sıvı Azot ile 6GHz'i gördüğü belirtiliyor.

Çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli Pentium E6500K, Japonya'da 130$ seviyesinden satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sirchade 5 yıl
güzel işlemciymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 9 yıl
bence bu cok guzel bir uygulama baslangici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esses... 9 yıl
Esas çalışma frekans ne acaba.
kaç X kaç
133x22=2.92GHz.
200x15=3.00GHz. intel bazen yapar bu hileyi.(3GHz dir ama 2.9GHz diye adlandırır. Zamanında gördük)
233x13=3.29GHz.
266x11=2.92GHz.
300x9/10 ikiside çok saçma sonuç veriyor.
333x9=2.99GHz.
zaten sonrası hakkında bilgisi olan lütfen paylaşabilirmi???????????????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackCalamity 9 yıl
Çarpan Kilitinin Açık Olması Ev ve İş Kullanıcılarının İşine Yaramıyacaktır . Üst Seviye Overclock Yapan Kişiler İçin Çarpan Kilidinin Açık Olması İşe Yarar .

Onun Harici Çarpan Fazla Olması Aynı Zamanda Kuzey Köprüsünüde Rahatlatıcaktır . Bu Oran Anlamında Söylüyorum .. 3.8 İle Kullanıyorsa , 4.0 GHZ Olur .

Extra Olarak FSB Voltajları Daha Az Verilir , Kuzey Köprüsü Voltajları Daha Az verilir . Bunlara Rağmen Bana Göre Üst Seviye Overclockcular Dışında Dİğer Kullanıcılar İçin Almak Anlamsız .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 9 yıl
esses...

Esas çalışma frekans ne acaba.

kaç X kaç



133x22=2.92GHz.

200x15=3.00GHz. intel bazen yapar bu hileyi.(3GHz dir ama 2.9GHz diye adlandırır. Zamanında gördük)

233x13=3.29GHz.

266x11=2.92GHz.

300x9/10 ikiside çok saçma sonuç veriyor.

333x9=2.99GHz.

zaten sonrası hakkında bilgisi olan lütfen paylaşabilirmi???????????????








fsb 1066 yazdığına göre ana fsb hızı 1066/4=~266Mhz dir

cpu hızı 2930/266=~11 çarpan

yani 266x11


edit: ancak dediğin gibi intel bazı küsüratları yuvarlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IeVeN 9 yıl
4 ghz seviyelerinde hava soğutma ile kullanılabilirse 2 mb L2 cache bellek ile çoğu uygulamanın altından rahatlıkla kalkar. E5200 3.75 ghz Gta4 te bile gayet yeterliydi. türkiyede satılırsa fiyat ta biraz daha makul olursa satış patlaması yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 9 yıl
Oc yapacak kullanıcılar oldukca iyi anca fiyatı gercekten pahalı.65w ısıl güc tasarımıyla ve 2.93mhz de gelmesi oldukca güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 9 yıl
Alınabilir bir ürün. standart soğutma ile 4 ghz üzerinde rahat çalışabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
kutu japonlara göre :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
kutu küçükte olsa içindeki büyük gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Penryn 9 yıl
Kutusu da ne küçükmüş.Hadi hayırlı olsun bakalım çarpan kilidi açık çift çekirdekli PENTIUM.Tr'ye de bekliyoruz.Gelsin bir tane alacağım.Hava soğutma ile görelim hünerlerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10804 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, overclock ve
2 etiket daha hız aşırtma İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Compro U890F USB TV Kartı video inceleme 9 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim