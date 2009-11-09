Çarpan kilidi açık Intel Pentium E6500K, Japonya'da satışta

Tam Boyutta Gör

99$'a dört çekirdekli işlemci sunann ve yine benzer fiyat seviyelerinde çarpan kilidi açık işlemci modellerine sahip olan AMD'ye karşı Intel'de çarpan kilidi açık işlemcilerin 999$ seviyesinden satışa sunulduğu biliniyor. Bu durumu değiştirmeyi planlayan Intel, çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli Pentium E6500K işlemcisini hazırlayarak piloıt bölge olarak belirlediği Çin'de satışa sunmuştu.

Gelen bilgilere göre Pentium E6500K, Çin'den sonra Japonya pazarında da satışa sunuluyor. Intel tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmamasına karşın, bu gelişme çarpan kilidi açık olarak gelen işlemcinin diğer coğrafyalarda da kullanıma sunulabileceği izlenimi doğuruyor zira bilindiği üzere Çin'deki her ürün olmasa bile Japonya'da satılan hemen her donanım diğer pazarlara da sunuluyor.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Pentium E6500K, standart olarak 2.93GHz'de çalışıyor ve 1066MHz FSB hızını destekliyor. 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt. Sanallaştırma desteği sunan dolayısıyla Windows 7 altındaki Sanallaştırımış XP Modu özelliği ile uyumlu olan işlemcinin Sıvı Azot ile 6GHz'i gördüğü belirtiliyor.

Çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli Pentium E6500K, Japonya'da 130$ seviyesinden satışa sunuluyor.