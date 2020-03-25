Casper, online mağazasında hizmete devam ediyor

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Uzaktan eğitim ve çalışmanın gerekliliğinin arttığı günümüzde, kullanıcıların teknolojik donanım ihtiyaçları da gün geçtikçe önem kazanıyor. Üretkenlik, eğitim, motivasyon ve başarı, teknolojik verimliliğe bağlı olarak da artıyor. Türkiye’de kişiye özel bilgisayar oluşturabilen (konfigüratör) tek büyük üretici olan Casper, uzaktan eğitim ve çalışma ihtiyacı duyan kullanıcıların, iş ve eğitim süreçlerinin aksamaması için lojistik ve üretim süreçlerine tam kapasite devam ediyor.

Casper Üretim Direktörü Ersin Özel “Pek çok şirket ve birey korona virüsü kaynaklı olarak evden çalışma ihtiyacı hissediyor. Bu süreçte istemiş oldukları konfigürasyonu bu zorlu günlerde onlara sağlıyoruz. Casper olarak, üretim tesisimizde korona virüsüne karşı aldığımız önlemler sonrasında, meydana gelen ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirdik. Casper kullanıcılarına 7/24 destek sağlamak bizim için çok önemli. Yüzlerce farklı modelde bilgisayar, telefon, tablet, monitör ürün gruplarına en iyi en hızlı servisi veren Türkiye’nin en iddialı teknik servis ağına sahibiz. Buna devam edebilmemiz bizim için çok önemli.”

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Servis hizmeti kesintisiz devam ediyor

Casper; 8 şehirdeki 9 servis noktasında ve her ürün grubu için geçerli olan “1 Saatte Servis”, evden veya işyerinden ücretsiz kargo ile ürün teslimatı yapılan “Jet Servis”, motor kurye ile teslimat yapılan “Turbo Servis”, yine 8 şehirde hizmet veren “Excalibur Yerinde Servis”, servislerdeki cihazların son durumunun SMS mesajı ile öğrenildiği “Cihazım Nerede” uygulamaları ile kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca “Casper Sohbet” uygulaması ile cihazlarla ilgili merak edilen tüm bilgilerin alınabildiği 7/24 chat imkanı sunuluyor.

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Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay “Olağanüstü günler geçiriyoruz. Bugünlerde tüketicilerin, ihtiyaçlarına ulaşma sürecindeki yönelimleri daha fazla dijitalleşmiş durumda. Korona virüsü kaynaklı olarak pek çok kişi tüketim alışkanlarını AVM’lerden online alışveriş sitelerine kaydırmak zorunda kaldı. Bu süreçte casper.com.tr ve diğer pazaryerlerinde tüketicilerimizin ihtiyacı olan ürünleri sağlıyoruz. Casper.com.tr’den alışveriş yapan kullanıcılar, çoğunlukla kişiselleştirilmiş (konfigüre edilmiş) ürünler almayı tercih ediyorlar. Son dönemde web sitesi trafiğimizin çok büyük bir kısmı, doğru konfigürasyonu arayan ve doğru parçaları bir araya getirmek isteyen tüketicilerden oluşuyor.” diye belirtti.

Teknolojik donanım ve kurumsal çözümlerin öneminin arttığı günümüzde, uzaktan çalışma sistemine uyumlu ürünleriyle dijitalleşen Capser, kullanıcılarının tüm teknolojik ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve verimli koşulları sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

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