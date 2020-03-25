YouTube tüm dünyada yayın kalitesini düşürüyor

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın eve kapanması internet trafiğine aşırı bir yük bindirmiş durumda. Önce Avrupa sonra da Hindistan içerik platformlarından yayın kalitesini düşürmesini ve trafiğe olan baskıyı azaltmasını istemişti. Anlaşılan bu tüm dünyada geçerli olacak.

İlginizi Çekebilir

Tüm YouTube Kids videoları manuel olarak incelenecek

Dünya geneline yayılıyor

Gelen bilgilere göre YouTube olarak video kalitesini tüm dünyada SD yani 480p olarak sınırlayacak. Videolar 480p çözünürlüğünde başlarken kullanıcının daha yüksek çözünürlük seçeneklerini manuel olarak seçme imkanı devam edecek.

Ayrıca Bkz. "[email protected] girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı"

Henüz net bir tarih yok ancak kalite kısıtlaması kararının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Hali hazırda YouTube videoları HD yani 720p çözünürlüğünde başlıyor.

Bugün 8K çözünürlükleri konuşuyor olsak da yaşanan şok gelişmeler istemeden de olsa imkanları sınırlamaya başladı. Sadece YouTube değil Netflix gibi diğer tüm platformların ve Instagram gibi sosyal ağların da dünya genelinde video kalitelerini varsayılan olarak aşağı çekmeleri bekleniyor.

https://www.androidpolice.com/2020/03/24/youtubes-default-video-quality-will-drop-to-standard-definition-480p-for-everyone/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.