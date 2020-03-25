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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube tüm dünyada yayın kalitesini düşürüyor

    İnternet trafiğinde zaten önemli bir baskı oluşturan YouTube platformu, koronavirüs salgını nedeniyle artan yoğunluğu etkilememek için yayın kalitesini tüm dünyada düşürüyor.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    YouTube tüm dünyada yayın kalitesini düşürüyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın eve kapanması internet trafiğine aşırı bir yük bindirmiş durumda. Önce Avrupa sonra da Hindistan içerik platformlarından yayın kalitesini düşürmesini ve trafiğe olan baskıyı azaltmasını istemişti. Anlaşılan bu tüm dünyada geçerli olacak.

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    Dünya geneline yayılıyor

    Gelen bilgilere göre YouTube olarak video kalitesini tüm dünyada SD yani 480p olarak sınırlayacak. Videolar 480p çözünürlüğünde başlarken kullanıcının daha yüksek çözünürlük seçeneklerini manuel olarak seçme imkanı devam edecek.

    Ayrıca Bkz. "[email protected] girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı"

    Henüz net bir tarih yok ancak kalite kısıtlaması kararının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Hali hazırda YouTube videoları HD yani 720p çözünürlüğünde başlıyor.

    Bugün 8K çözünürlükleri konuşuyor olsak da yaşanan şok gelişmeler istemeden de olsa imkanları sınırlamaya başladı. Sadece YouTube değil Netflix gibi diğer tüm platformların ve Instagram gibi sosyal ağların da dünya genelinde video kalitelerini varsayılan olarak aşağı çekmeleri bekleniyor.



    https://www.androidpolice.com/2020/03/24/youtubes-default-video-quality-will-drop-to-standard-definition-480p-for-everyone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mastella16 1 sa. yeni yorumcu
    o kadar internet imkanı yok ki rahat yakalayalım en azından güzel çözüm olmuş
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    5G de cihaziniz 4K ekranli . Kazara bir saniye bile surmeyen tiklamalarla cache leme ile Gigabyte ( GB ) larca veri ile mobil internetinizi somurecek. Reklamlardaki videolar da keza ... Bu gelisme guzel. Sadece Korona Virus Pandemisi surecinde degil her daim olmali ve kendimiz sonra istedigimiz cozunurluge gecis yapabiliyor olmamiz en ideali...
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