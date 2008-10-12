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Cebit 2008: TTN Mobile 3 sim kartlı cep telefonu!

11 yıl
78,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Cebit 2008'in belki de en ilgi çekici standlarından birindeyiz. 3 Hatlı cep telefonu, Projeksiyonlu Cep telefonu, Kullan at Cep telefonu ve fazlası bu standda.


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DH Misafiri 8 yıl
ttn mobile d530 i telefon kullanıorum telefonumun arka kapagı kırıldığı için yenisini temin etmek istiorum ancak iletişim kurabilecegim bir telefon hattı yok lütfen dikkate alırmısınız..
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sotoxs 9 yıl
Tel Türk malıymış güzel de daha iyi iş çıkaracak tasarımcılarımız var. sayılar arttıkça artıyor 3 bıçak 5 bıçaklı traş bıçağı, 3 hatlı tel.
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SeydayaKurbann 9 yıl
2 telefon kullanmak biraz sıkıntılı oluyordu bu telefon bayağı işimi görcek galiba
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polenhy 10 yıl
nerde bulabilirim acaba bilgisi olan varmı lütfennn
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Osmanselim 10 yıl
bende bumakinayı bekliyorum

aralık ayında deiler sonra ocak şimde de Şubat diyorlardı
sitesinde şubatta stokta diyodu onu da kaldırdılar
bakalım ne olucak
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Cevizli Sucuk 11 yıl
Vay Be!! geçen gün annemin ilk telefonu olan 3210'u buldum dolabın birinden... Teknolojinin süper birşey olduuna bir daha kanaat getirdim
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yigitbjk 11 yıl
TTN açılımı TEKNOLOJİDE TEK NOKTA
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estaba 11 yıl
Arkadaşım sanırım aşırı yogunluk var bu video ya yada serverda şişme olmuş hehe :D dedigin gibi uzun sürüyor ama 1 saat gibi bi süre degil bende 2048 var torrent downloadı yaparken izledim. yavaş yavaş hızlanacak yüklenmesi..! kanımca
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merak etmeyen adam 11 yıl
ben sahibiyle konuştum.isteklere göre yeni eklentiler yapacaklarmış
ayrıca sitesinde yakında bir pda dan bahsediyor.wm 6.1 kullanacaklarmış
resmi sitesine bir bakın
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Se®can 11 yıl
Gerçekten, çok iyi işlere adım atıyorsun
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kartal2339 11 yıl
öncelikle mesut bey çok şık olmuşunuz iyice aştınız kendşnşzş bu 3 sim kartlı cebitte satlmıyomu
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ERGENEKON 11 yıl
3 sım kart yetmez,20-25 sım kartlı modellerı beklıyoruz...
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serkanky 11 yıl

Orjinalden alıntı: ERGENEKON

3 sım kart yetmez,20-25 sım kartlı modellerı beklıyoruz...


bütün ülkelerin sim kartlarını takarız global bi telefon olur
aynı anda 25 hat aktif
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Hazan 11 yıl
3 sim kartlı telefonun yanında projeksiyon özelliğide yine bir ilk sanırım. Wifi, dokunmatik ekran, tv, projeksiyon, java, çift ekran... bir telefondan istenilenden kat kat fazlası sunulmuş durumda beklenilenin üstünde harika bir telefon.

Bu arada Kullan-at lakaplı telefonun fiyatını gerçekten merak ettim :)

Yeterince bilgilendirici bir video olmuş, teşekkürler.
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CastingFailed. 11 yıl
3 sim kart desteği iyi olmuş.
3 operatörüde kullanırız artık ayrıca diğer özellikleride çok etkileyici. Fiyatını çok merak ediyorum...
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