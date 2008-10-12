Cebit 2008: TTN Mobile 3 sim kartlı cep telefonu!

Cebit 2008'in belki de en ilgi çekici standlarından birindeyiz. 3 Hatlı cep telefonu, Projeksiyonlu Cep telefonu, Kullan at Cep telefonu ve fazlası bu standda.
Orjinalden alıntı: ERGENEKON 3 sım kart yetmez,20-25 sım kartlı modellerı beklıyoruz...
aralık ayında deiler sonra ocak şimde de Şubat diyorlardı
sitesinde şubatta stokta diyodu onu da kaldırdılar
bakalım ne olucak
ayrıca sitesinde yakında bir pda dan bahsediyor.wm 6.1 kullanacaklarmış
resmi sitesine bir bakın
bütün ülkelerin sim kartlarını takarız global bi telefon olur aynı anda 25 hat aktif
Bu arada Kullan-at lakaplı telefonun fiyatını gerçekten merak ettim :)
Yeterince bilgilendirici bir video olmuş, teşekkürler.