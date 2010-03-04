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CeBIT 2010: 3 Boyutlu Teknolojiler Standı

9 yıl
67,8b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT 2010'u ekranlarınıza taşıyoruz. İlk videomuzda 3 Boyutlu teknolojiler standındayız.

Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT 2010'u ekranlarınıza taşıyoruz. İlk videomuzda 3 Boyutlu teknolojiler standındayız.


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esg222 9 yıl
Bu teknoloji güzel olacak, fakat hologram teknolojisi hala gelişmedi mi?
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excelance21 9 yıl
süper yaa fiyatlar ne zaman açıklanır :P
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fukarakoala 9 yıl
3d de göz ağrısı çektim çok bide guitar hero oynarken aşağı dogru kayan ekrandan dolayı 3 saat sonrasında insanları kayar modda görüyordum
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orahan24x 9 yıl
ya nasıl 3d goruntu gorucez sacmalık bence bu ınsan nasıl olurda 3d gorur ya bunlar 3 d yı bılmıyor ayda para kazanmak ıcın dolandırıyorlar goruntuyu bulanık yapıyorlar adam gozluk takıyor duzelıyor pzuahah koptumyaa cok sacma bırsey 3d gercek 3d heryerden gormek demektır bu kadar cahıl olmaın lutfen :)
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Batuist 9 yıl
o zaman yakında 3 boyutlu webde çıkar..
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sotoxs 9 yıl
sinemada gözlükle izlediğimde değil ama 3D LCD de izlediğimde (birkaç dakika) başka bir tarafa baktığımda net olarak algılamakta zorluk yaşadım birkaç saniye. 3D çok farklı gerçekten, deniz kıyısında dalga üzerinize geliyor gibi, elinizi uzatsanız dokunabilecekmişsiniz gibi. ancak 3D LCD kullanmadan önce zararları iyi araştırılmalı. domuz gribinde olduğu gibi kafalar karışmamalı. 50 Hz altı monitörler avrupada yasak uzun vadede epilepsiyi tetikliyor. tasaruflu ampuller radyasyon yayıyor yasaklandı. bizde kamu dahil her yerde reklamları var. radyasyonlu çay, musluk suları... için için bak bişey olmuyor bende içiyorum deyip tvden çıkmıyorlardı. en azından çocuklar için birşey yapmalı en çok onlar kullanacak ileride.
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lvlono 9 yıl
Mozilla Firefox 3.6 ile HD seyredebildim videoyu.
Kısa olsa da video, teknolojinin kat ettiği yol hakkında fikir sahibi yapıyor insanı. Gözlüksüz 3D ekran ve 3D kayıt yapabilen kameralar yapmışlar, helal olsun. Biz de nVidia'yı bekliyoruz hala kart çıkarsın diye...
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Public_Enemy 9 yıl
ben gözlüklere 10 dakika bile tahammül edemiyorum. Başka bir yolunu bulmaları lazım.
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McCarty 9 yıl

Public_Enemy

ben gözlüklere 10 dakika bile tahammül edemiyorum. Başka bir yolunu bulmaları lazım.



gözlüksüz versiyonlarida mevcut.
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fotifoti 9 yıl
bud reklamı ne öyle.
valla avatarda gittik gördük, hoş güzel ama ilk saatten sonra beynimizin şirazesi kayıp gitti elden. bunların göz yormayanları çıktımı acaba :)
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Bloodin 9 yıl
Valla ben RealD 3D ile seyrettim ve hiç te sorun olmadı, hatta arkasından 5 gün sonra 2. kere gittim. Yalnız IMAX ile izleyen arkadaşlara sordum ve hiç memnun olmadıklarını, görüntünün bulanık olduğunu ve başlarını ağrıttıklarını söylediler, sanırım farklı 3D sağlayıcılarında farklı teknikler var.
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Bloodin 9 yıl
Nvidia boşu boşuna o kadar pahalı bir teknoloji geliştirdi, bakın adamlar 3 boyutlu çeken ve plastik gözlükle izlenebilen kamera, hatta gözlüksüz 3 boyut gösterebilen monitör ve televizyon yapmışlar. Nvidia'ya hiç te acımadım, sürekli el sürülmeyecek fiyatlarda çıkarıyorlar ürünlerini. Bakın ATI'ye adamlar bizi düşünüyor.
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Cnytkyz 9 yıl
Sondaki cihaz güzelmiş herkes 3 boyutlu video çekebilecek
Atrı nvdia nın gözlükleri tutmayacak demekki
Teşekkürler video için..
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hooper 9 yıl
Hd videoyu seyredebilirsiniz arkadaşlar Hyundai monitöre bittim yalnız :)
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