CeBIT 2010: 3 Boyutlu Teknolojiler Standı

Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT 2010'u ekranlarınıza taşıyoruz. İlk videomuzda 3 Boyutlu teknolojiler standındayız.
Public_Enemy ben gözlüklere 10 dakika bile tahammül edemiyorum. Başka bir yolunu bulmaları lazım.
Kısa olsa da video, teknolojinin kat ettiği yol hakkında fikir sahibi yapıyor insanı. Gözlüksüz 3D ekran ve 3D kayıt yapabilen kameralar yapmışlar, helal olsun. Biz de nVidia'yı bekliyoruz hala kart çıkarsın diye...
gözlüksüz versiyonlarida mevcut.
valla avatarda gittik gördük, hoş güzel ama ilk saatten sonra beynimizin şirazesi kayıp gitti elden. bunların göz yormayanları çıktımı acaba :)