CeBIT 2010: Asus çocuklar için hazırladığı yeni netbook modeli Eee PC 1001PQ'yu tanıttı

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli Asus, çocuklar için hazırladığı yeni netbook modeli Eee PC 10001PQ'yu, CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sundu. Sarı rengi ve Siyah yarış çizgileriyle, çocukların en çok ilgi gösterdiği karakterlerden biri olan Bumblebee'yi (Transformers) hatırlatan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip.

Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Atom (Atom 2) platformunu temel alan mini-bilgisayar, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor. 1GB sistem belleğine ve 160GB kapasiteli sabit diske sahip olan netbook, ekran kartı olaraksa, işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. WiFi, 10/100 LAN ve 6 hücreli pil gibi detaylara sahip olan sistem, çocuklara özel uygulamalarla sunulacak.

Gelişmiş aile korumasına sahip, çocuklara özel bir internet tarayıcısına da sahip olacak Asus Eee PC 1001PQ için henüz açıklanmış herhangi bi fiyat veya çıkış tarihi bilgisi ise bulunmuyor.

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