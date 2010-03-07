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CeBIT 2010: Asus çocuklar için hazırladığı yeni netbook modeli Eee PC 1001PQ'yu tanıttı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: Asus çocuklar için hazırladığı yeni netbook modeli Eee PC 1001PQ'yu tanıttı
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli Asus, çocuklar için hazırladığı yeni netbook modeli Eee PC 10001PQ'yu, CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sundu. Sarı rengi ve Siyah yarış çizgileriyle, çocukların en çok ilgi gösterdiği karakterlerden biri olan Bumblebee'yi (Transformers) hatırlatan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip.

Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Atom (Atom 2) platformunu temel alan mini-bilgisayar, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor. 1GB sistem belleğine ve 160GB kapasiteli sabit diske sahip olan netbook, ekran kartı olaraksa, işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. WiFi, 10/100 LAN ve 6 hücreli pil gibi detaylara sahip olan sistem, çocuklara özel uygulamalarla sunulacak.

Gelişmiş aile korumasına sahip, çocuklara özel bir internet tarayıcısına da sahip olacak Asus Eee PC 1001PQ için henüz açıklanmış herhangi bi fiyat veya çıkış tarihi bilgisi ise bulunmuyor.

CeBIT 2010: Asus çocuklar için hazırladığı yeni netbook modeli Eee PC 1001PQ'yu tanıttı
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talh4wk 9 yıl
güzelmiş
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Nod27 9 yıl
çocuğa ps3 alırım.
Bunuda kendime alırım :)
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DH Misafiri 9 yıl
sahafiec astayım yorumlarına avatar resmine :)
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sotoxs 9 yıl
bu güne kadar sattıkları da çocuklar içinmiş o halde.
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alito 9 yıl
@UXKN
hız konfigürasyonunu süper performans moduna aldıysanız hangi netbook olursa olsun en fazla 2 saat dayanır. lenovodada bu böyledir. bence eleştiri getirmeden önce bunlara dikkat etmelisiniz. öte yandan asus netbook un pilinde bir problem varsa bu başka bir meseledir değişime yollayabilirdiniz.
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UXKN 9 yıl
3 gün önce 1001HA aldım sırf yanımda word-excel çalıştırabileceğim tezimi hazırlayabileceğim bir bilgisayarım olsun diye, ama aldıgıma pişman olup bir gün sonra lenovo ile değiştirdim, asustan nefret eden birisi değilim, çünkü kullandıgım 2 tane asus laptop (15.4" ve 13.3") ayrıca 2 tane de masaüstü var, netbook u değiştirmemin nedeni, şarjının 1,5saat gitmesiydi, lenovo 6saat gidiyor ve 25tl daha ucuz.
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melyyh 9 yıl
donanım olarak neredeyse 1001 H ile aynı. XP yükleyip , bikaç ilginç uygulama yükleyip , çocuklar için demişler. ayrıca görseli çok güzel olmuş bence. bırak çocukları , ben bile alırım.
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Nutec 9 yıl
sahafiec dediğin çok doğru ben lise 1 im artık ne kadar çocuktan sayarsanız hd5870 yetmemeye başladı :D
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lvlono 9 yıl
Sempatik alet. Asus'un ürünleri sağlam olur genelde.
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CoreXXX 9 yıl
umarım fiyatıda çocuklara göre olur. şimdi buna 500 dolar fiyat koyarsa asus görün çocuğu:))
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