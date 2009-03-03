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CeBIT Özel: Asrock, X58 yonga setli X58 Deluxe anakartını gösteriyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Asrock, X58 yonga setli X58 Deluxe anakartını gösteriyor
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Hazıladığı anakartlarla sık sık gündeme gelen ve haberlerimize de konuk olan Asrock da CeBIT 2009 katılımcıları arasında yer alıyor. Standını ziyaret ettiğimiz firmanın üzerine durduğu model geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni anakartı X58 Deluxe olacak gibi görünüyor. Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için hazırlanan anakart, LGA1366 formundaki mevcut işlemcileri ve Core i7 950-Core i7 975 Extreme gibi önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak yeni işlemcileri de destekleyecek. Üç kanal bellek teknolojisini destekleyen ve 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3-2000MHz (hız aşırtma ile) bellek desteği sunabiliyor.

Asrock'ın yüksek performans segmenti için hazırladığı X58 Deluxe, hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veriyor. AMD-ATi cephesinde Crossfire X ve Quad-Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan anakart, Nvidia tarafında ise SLI, Triple SLI ve Quad SLI desteği sunabiliyor. Pasif soğutması ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart üzerinde, belirttiğimiz çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan dört adet PCIe x16 slotuna ek olarak diğer donanımlar için de üç adet PCI slotuna sahip olan anakartta güney köprüsü olarak sa Intel'in ICH10R yongası kullanılıyor.

DDR3 ECC bellek desteği ile Intel'in sunucular ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon 3500 serisi işlemcilerine de ev sahipliği yapabildiğiğ belirtilen anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile geliyor. Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip olan Asrock X58, Intelligent Energy Saver teknolojisi ile güç tasarrufu ve enerji verimliliği sağlamayı da hedefliyor. OC Tuner teknolojisiyle hız aşırtma konusunda kolaylık sağlamayı hedefleyen anakartın kutu içeriğine çoklu ekran kartı kurulumları için ikisi SLI, ikisi de Crossfire X kurulumları için dört farklı köprünün eklendiğini de belirtelim.


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Born2Bekiller 10 yıl
@ak7 Bi nevi Asus un kucuk kardesi asrock zaten:)
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FasTBoY 10 yıl
Triple SLI'da boşta kalan slotada PhysX için bir ekran kartı daha takar. Dördüde işe yarar. Bide bu yönden düşünmek lazım.

Ama anakart hoşuma gitti, güç girişlerini güzel yerlere yerleştirmişler.
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drkayzer 10 yıl
çok güzel kart
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ak7 10 yıl
asus lara benziyoo :D yan sanayi olmasın
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KARA90 10 yıl
vay be neler çıkıyor.
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Rusty 10 yıl
Sli en fazla 3 kartı destekliyor 4. kartı nereye nasıl bağlayacaksınız onu anlamadım?
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aloneaqle 10 yıl

Orjinalden alıntı: Rusty

Sli en fazla 3 kartı destekliyor 4. kartı nereye nasıl bağlayacaksınız onu anlamadım?

"AMD-ATi cephesinde Crossfire X ve Quad-Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan anakart, Nvidia tarafında ise SLI, Triple SLI ve Quad SLI desteği sunabiliyor."


Şahsen triple bile gereksiz ama tercih eden olacaktır muhakkak..
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Vuze 10 yıl
bence cok güzel anakart 2 slot kaplayan sogutucularla rahatlıkla 4 slı sistem rahatlıkla kurulabilir
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bymetx 10 yıl
biz ikinci ekran kartını bulamıyoruz adamlar 4 lü platform hazırlıyorlar
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stradivardi 10 yıl
3lü slı yıda crossfirex i de kullanan var herkes sizin gibi değil ki adam 4 tane ucuz karttan taksa 8 monitör çıkışı elde eder hatta daha fazlasını sadece oyun için değil mantıklı yada değil kişiye ve gereksinime göre değişir sonuçta
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sahafiec 10 yıl
anakart iyi güzel de şu 4lü SLI'yi kim kullanıyor allah aşkına?
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forvet09 10 yıl
deliler..
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