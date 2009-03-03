CeBIT Özel: Asrock, X58 yonga setli X58 Deluxe anakartını gösteriyor

Hazıladığı anakartlarla sık sık gündeme gelen ve haberlerimize de konuk olan Asrock da CeBIT 2009 katılımcıları arasında yer alıyor. Standını ziyaret ettiğimiz firmanın üzerine durduğu model geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni anakartı X58 Deluxe olacak gibi görünüyor. Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için hazırlanan anakart, LGA1366 formundaki mevcut işlemcileri ve Core i7 950-Core i7 975 Extreme gibi önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak yeni işlemcileri de destekleyecek. Üç kanal bellek teknolojisini destekleyen ve 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3-2000MHz (hız aşırtma ile) bellek desteği sunabiliyor.

Asrock'ın yüksek performans segmenti için hazırladığı X58 Deluxe, hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veriyor. AMD-ATi cephesinde Crossfire X ve Quad-Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan anakart, Nvidia tarafında ise SLI, Triple SLI ve Quad SLI desteği sunabiliyor. Pasif soğutması ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart üzerinde, belirttiğimiz çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan dört adet PCIe x16 slotuna ek olarak diğer donanımlar için de üç adet PCI slotuna sahip olan anakartta güney köprüsü olarak sa Intel'in ICH10R yongası kullanılıyor.

DDR3 ECC bellek desteği ile Intel'in sunucular ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon 3500 serisi işlemcilerine de ev sahipliği yapabildiğiğ belirtilen anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile geliyor. Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip olan Asrock X58, Intelligent Energy Saver teknolojisi ile güç tasarrufu ve enerji verimliliği sağlamayı da hedefliyor. OC Tuner teknolojisiyle hız aşırtma konusunda kolaylık sağlamayı hedefleyen anakartın kutu içeriğine çoklu ekran kartı kurulumları için ikisi SLI, ikisi de Crossfire X kurulumları için dört farklı köprünün eklendiğini de belirtelim.