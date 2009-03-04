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CeBIT Özel: Gigabyte P55 yonga setli anakart üzerinde çalışıyor

10 yıl
7,2b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Gigabyte P55 yonga setli anakart üzerinde çalışıyor
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Donanım ve teknoloji dünyası tarafından heyecanla beklenen CeBIT fuarı, Almanya'nın Hannover kentide bugün başladı. Kapılarını zyaretçilere açan fuarın katılımcıları arasında önde gelen anakart üreticilerinden Gigabyte da yer alıyor. Çok sayıda çözümünü sergileyen firma özellikle anakartlara önem verirken, öne çıkan modeli Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı P55 yonga setli anakart oldu.

Firmanın henüz erken-mühendislik örneği aşamasında olan ve fuar için hazırlanan P55 çipsetli GA-IBP P55 modeli Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı Nehalem tabanlı ve dört çekirdekli Core i5 serisi işlemcileri destekleyecek. Bu noktada Core i5 ve Core i7 serisi işlemciler arasındaki temel farkı da belirtmekte de fayda var. Zira iki seri arasındaki en temel fark, soket yapısındaki değişiklik ve destek verilen bellek kullanım teknolojisi olacak.

Bilindiği üzere Intel, Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileriyle birlikte entegre bellek kontrolcüsünü kuzey köprüsünden alarak işlemciye entegre etti. Core i7 serisi üç kanal DDR3 bellek desteği sunan firma, Core i5 serisi kısmen daha ekonomik çözümlerinde ise çift kanal DDR3 kullanımına tanıyacak ve özellike bellek bağımlı uygulamalarda Core i7 serisi işlemcilerin 3 kanal bellek desteği sayesinde daha iyi sonuçlar alacağı belirtiliyor.

Gigabyte'ın anakartına geri dönersek kart üzerinde çift kanal destekli dört adet DDR3 bellek slotu yer alıyor. 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu yer alıyor ve hem AMD-ATi'nin hem de Nvidia'nın çoklu ekran kartı teknolojileri destekleniyor. Tek yonga tasarımına sahip P55 yongası için pasif soğutma düşünen Gigabyte, kart üstü güç, reset ve Clear CMOS gbi butonları da bünyesinde barındırıyor.

Farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu,6x SATA-II konnektörü ile donatılan anakart, çift Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip. Gigabyte'ın Core i5 serisi işlemcileri (ve LGA1156 formundaki 32nm Westmere serisi ile) için hazırlanmakta olan anakartın yılın ikinci yarısında lanse edilmesi beklenirken, olası fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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Vuze 10 yıl
keşke fiyatıda hakkında bir bilgide olsaymış haber için teşekkürler
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WinteR 10 yıl
Crossfire&SLI
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alito 10 yıl
bu krizde p45 yeter bize :)
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yc#1 10 yıl
@cengiz_vga
Bu çipset gelecek sene piyasaya sürülecek Intel'in entegre grafik çekirdeği barındıran işlemcilerini de destekliyor. Bu yüzden söz konusu çıkışlar mevcut. Yoksa bu haliyle anakarta veyahut çipsete entegre bir grafik işlemcisi mevcut değil.
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red_wolf 10 yıl
i7 lerden daha ekonomık denılen kartın sutunde 3 lu slı destegı var ekonomı yapmak ıcın bunu alan kac kısı 3 ekran kartı alır ???? kaldı kı ddr3 lerın fıyatları hala performansları ıcın cok fazla tercıhım olmayacak bır soket yapısı ve kart turu
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Hirotaro 10 yıl
NF650 ile yola devam :D
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mustafa_550 10 yıl
"hem AMD-ATi'nin hem de Nvidia'nın çoklu ekran kartı teknolojileri destekleniyor."
p55 de sli desteği varmıydı ?
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tommy_gunn 10 yıl
Soket yapısı kesinlikle farklı ve işlemci boyutları daha küçük galiba...
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test.test.teron 10 yıl
..."Bu noktada Core i5 ve Core i7 serisi işlemciler arasındaki temel farkı da belirtmekte de fayda var. Zira iki seri arasındaki en temel fark, destek verilen bellek kullanım teknolojisi olacak"....
Soket yapısı peki o farklı değilmiydi... eğer farklıysa en temel fark bu olur..
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showstopper41 10 yıl

Orjinalden alıntı: test.test.teron

..."Bu noktada Core i5 ve Core i7 serisi işlemciler arasındaki temel farkı da belirtmekte de fayda var. Zira iki seri arasındaki en temel fark, destek verilen bellek kullanım teknolojisi olacak"....

Soket yapısı peki o farklı değilmiydi... eğer farklıysa en temel fark bu olur..

-Soket yapısının yanında,
-X58 de bellek kontrolcüsü dahili,
-P55 te şuan ki çipsetlerde olduğu gibi bellek kontrolcüsü kuzey köprüsünde olacak.
Doğru mu anlamışım.
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max975 10 yıl
bence 55 ler daha çok iş yapacak.
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cengiz_vga 10 yıl
anakartta dvi ve rgb girişimi var.yoksa benmi yanlış görüyorum.bu anakart onbord anakart mı?
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