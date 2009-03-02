CeBIT Özel: MSI'ın P55 yonga setli anakartını görüntüledik

Donanım Haber olarak Türkiye'de ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Donanım Haber olarak dünyanın en önemli donanım ve teknoloji olarak değerlendirilen CeBIT fuarına katılacağımız daha önceki haberlerimizde belirtmiştil. CeBIT kapılarını resmi olarak yarın açıyor, bugünse bizim için hazırlanan fuar programı dinlenmeye ayrıla da biz fuardaki hazırlık çalışmalarını da sizler için takip ediyoruz. Hazırlık çalışmalarını takip etmek için başladığımız geizimizde ilk durağımız MSI oldu. Firma fuar dahilinde gerek anakart gerekse de ekran kartı kategorisi çok sayıda yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor.

MSI'ın fuar dahilinde sergilediği yeni anakartlarından özellikle G7P55-DC kod adlı model dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın yeni anakartı, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı LGA1156 formundaki Core i5 serisi işlemciler için hazırlanan P55 yonga setini taşıyor. X58'den farklı olarak dört adet DDR3 bellek slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve Crossfire X ile 3 yollu SLI teknolojileri de destekleniyor. Anakartın dikkat çekici noktalarından biri de entegre grafik işlemcisi olmadığı halde DVI ve VGA konnektörlerine sahip olması.

Peki MSI'ın P55 yonga setli anakartından neden DVI ve VGA konnektörlerine yer veriliyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Intel'in 5 serisi yonga setleri 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere serisi işlemciler için de kullanılacak. Tabii Westmere serisi dahilinde entegre grafik özelliğine sahip işlemciler de hazırlanacak. Intel'in belirlediği strateji çerçevesinde oldukça geniş bir model desteği sunacak olan P55 yonga setli anakarltarda entegre grafik özellikli işlemciler için MSI'ın fuarda ilk defa sergilediği G7P55-DC modelinde olduğu gibi DVI, VGA ve hatta HDMI/DisplayPort konnektörleri de yer alacak.

Intel tarafından yılın ikinci yarısında duyurulması beklenen P55 yonga setli anakartlarla birlikte anons edilmesi beklenen MSI G7P55-DC modeli, Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve profesyonel kullanıcılar için hazırlanan ekstra özellikleri ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Kart üstü OC, Power, Reset ve Clear CMOS butonlarına sahip olan anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8 adet SATA-II konnektörü ve eSATA portu da bulunuyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift gigabit ethernet gibi detaylara da sahip olan anakartın olası fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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