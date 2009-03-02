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CeBIT Özel: MSI'ın P55 yonga setli anakartını görüntüledik

CeBIT fuarı yarın başlayacak fakat Donanım Haber olarak biz çalışmaya başladık ve MSI'ın P55 yonga setli anakartını görüntüledik.
10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber olarak Türkiye'de ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Donanım Haber olarak dünyanın en önemli donanım ve teknoloji olarak değerlendirilen CeBIT fuarına katılacağımız daha önceki haberlerimizde belirtmiştil. CeBIT kapılarını resmi olarak yarın açıyor, bugünse bizim için hazırlanan fuar programı dinlenmeye ayrıla da biz fuardaki hazırlık çalışmalarını da sizler için takip ediyoruz. Hazırlık çalışmalarını takip etmek için başladığımız geizimizde ilk durağımız MSI oldu. Firma fuar dahilinde gerek anakart gerekse de ekran kartı kategorisi çok sayıda yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor.

MSI'ın fuar dahilinde sergilediği yeni anakartlarından özellikle G7P55-DC kod adlı model dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın yeni anakartı, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı LGA1156 formundaki Core i5 serisi işlemciler için hazırlanan P55 yonga setini taşıyor. X58'den farklı olarak dört adet DDR3 bellek slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve Crossfire X ile 3 yollu SLI teknolojileri de destekleniyor. Anakartın dikkat çekici noktalarından biri de entegre grafik işlemcisi olmadığı halde DVI ve VGA konnektörlerine sahip olması.

Peki MSI'ın P55 yonga setli anakartından neden DVI ve VGA konnektörlerine yer veriliyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Intel'in 5 serisi yonga setleri 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere serisi işlemciler için de kullanılacak. Tabii Westmere serisi dahilinde entegre grafik özelliğine sahip işlemciler de hazırlanacak. Intel'in belirlediği strateji çerçevesinde oldukça geniş bir model desteği sunacak olan P55 yonga setli anakarltarda entegre grafik özellikli işlemciler için MSI'ın fuarda ilk defa sergilediği G7P55-DC modelinde olduğu gibi DVI, VGA ve hatta HDMI/DisplayPort konnektörleri de yer alacak.

Intel tarafından yılın ikinci yarısında duyurulması beklenen P55 yonga setli anakartlarla birlikte anons edilmesi beklenen MSI G7P55-DC modeli, Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve profesyonel kullanıcılar için hazırlanan ekstra özellikleri ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Kart üstü OC, Power, Reset ve Clear CMOS butonlarına sahip olan anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8 adet SATA-II konnektörü ve eSATA portu da bulunuyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift gigabit ethernet gibi detaylara da sahip olan anakartın olası fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

CeBIT Özel: MSI'ın P55 yonga setli anakartını görüntüledik
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MrPerFormance 10 yıl
O çipset MCP mi
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Promity 10 yıl
İntel gözünü açtı bütün segmentlere limitk koydu zor görürsünüz artık orta seviye işlemciyle extreme performans almayı OC ile. Board da yolunmuş kaz gibi duruyor böyle çıkmaz umarım:) Gelen gideni aratıcak diyorum.
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alito 10 yıl
eskimolar için üretilmiş olsa gerek.
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santhora 10 yıl
bence bu MSI'ın çıkacak ilk ve ucuz P55 kartı olacak. Bunun arkasından kesin neo, platinum ve diamond modelleri gelir merak etmeyin...
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max975 10 yıl
bu set herhalde hiç ısınmıyor
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madmaxzek 10 yıl
Intel'in her seferde böyle zırt pırt soket değiştirmesi iyi bişi değil bak amd'ye örnek al baya eski anakartlarla bile phenom 2'ler çalışabiliyor....Bari nehalemlerde 2 farklı soket yapmasaydın ne gerek var ki...
Intel demek istiyorki üst düzey kullanıcı mısın giriş seviyesi mi belli et ona göre mb ve cpu al ; Giriş seviyesindeysen bu kartı al ama cf veya sli yap ne saçmalık...... Sırf para tuzağı bunların yaptığı valla hiç kullanıcıyı düşünmüyorlar....
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XivA 10 yıl
nvidia gibi tek chiple halletmişler. intel iyice soket karmaşası yarattı. ne bu kardeşim bari atom gibi yapışık satında kafamız karışmasın.
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StreamRolleR 10 yıl
msi p55 e soğutucu takmadan piyasa sürmez bu prototip olabilir
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showstopper41 10 yıl
Bu anakart daha yapım aşamasında gözüküyor. İşlemcinin üstündeki güç trasiztörlerinde de heat pipe falan yok. LGA1160 ve LGA1366 diye soket yapılarının ayrılması pek iyi olmadı. Ama LGA1160 için de güçlü işlemci çıkasaksa işler değişir.
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Thehunt 10 yıl
o soğutucu ne yahu!
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ozzzy222 10 yıl
whışş fazlara bak
artık standart oldu çift gpu slotu bu resmen milletin 2. kartı alması için teşvik ve hayal kırıklığı oluyor genelde
biz istiyoruzki 32x tek slot yapsınlar yada direk 64 x felan nehalem yaptınız o kadar ne zaman değişecek vga platformu

kart sexy olmuş
teşekkürler donanımhaber yetkilieri
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stradivardi 10 yıl
soğutucuları tam takmamışlar daha mosfetleri öyle bırakmazlar
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fx57 10 yıl
@ysfdvz, kart fuar için hazırlanan mühendislik örneği, piyasa sürümü farklı olacaktır.
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ysfdvz 10 yıl
İlk Yorum Benden Olsun. kart Çok sade Olmuş.Heleki O sogutucu Çok Yapmacık Kalmış
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RevidaL 10 yıl
Helal olsun Donanımhaber'e. Bu ilkleri yaparak büyük işler başarıcaz daha ilerde inşaallah. Ayrıca CeBIT fuarı şuan Almanya'da mı ?

Tekrar tebrikler Donanımhaber
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Chris Brown 10 yıl
vardır msı ın ir bildigi , umarım en kısa sürede yaygınlasırda P45 ler düşer bende alırım bir tane
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: ysfdvz

İlk Yorum Benden Olsun. kart Çok sade Olmuş.Heleki O sogutucu Çok Yapmacık Kalmış


Daha büyük bir soğutucuya gerek olmadığı için, bunu koymuş olabilirler mi ?
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