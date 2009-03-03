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CeBIT Özel: Patriot 8GB kapasiteli DDR2 bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Patriot 8GB kapasiteli DDR2 bellek kiti
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Intel'den sonra AMD'nin destek vermeye başlamasıyla birlikte gündemdeki ağırlığı artmaa başlayan DDR3 bellek teknolojisi gelişedursun, yüksek performanslı DDR2 sistemler için yüksek kapasiteli ve/veya yüksek performanslı DDR2 bellek kitleri de hazırlanmaya devam ediyor. Fuar dahilinde 256GB'lık SSD modelini tanıtan Patriot'un sergilediği bellek kitleri arasında 8GB'lık DDR2 çözümü de bulunuyor.

Yüksek performanslı bellek kitleriyle yanınan Patriot'un 8GB'lık DDR2 kiti çift modülden oluşuyor. 800MHz'de (PC2-6400) çalıştığı belirtilen kit dahilinden bellek modülleri özel ısı dağıtıcı ile desteklenmiş. Gecikme süresi 5-5-5-15 olarak belirlenen ve 1.9v geriliminde görev yapan bellek kitleri, özellikle yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan ancak anakartında yeterli slot sayısına sahip olmayan DDR2 kullanıcılarını hedef alıyor.


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drkayzer 10 yıl
gereksiz bence
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Vuze 10 yıl
2 slotlu anakartlarla uyumlumu acaba haber için teşekkürler
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Towarscke 10 yıl
16gb ram destegi olan anakarta bu ciftten iki adet takip server yapacan... yada iki adet 4870x2 takip quad crossfire yapip, ondan sonra disardan render isleri almaya baslayacan...


sakasi dalgasi bir yana da... 800mhz 8gb ram gercekten cok guzel bir haber... ayni destegi 1066mhz ddr2 de ve 1333mhz ddr3'de de gormek isterim... Patriot cok basarili bir firmadir.. OCZ, Corsair, Kingston, Gskill, Mushkin falan yaninda sadece halt eder...
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Tunai 10 yıl
4 tane 2 gb 1066 lık takarsın tadından yenmez zaten
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cengiz_vga 10 yıl

Orjinalden alıntı: Tunai

4 tane 2 gb 1066 lık takarsın tadından yenmez zaten



dedğin gibi olmuyor.ne kadaraz ram ve o kadar çok gb demek daha performans demektir
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max975 10 yıl
bu kadar gb pek bize gelmez ama
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patriot, bellek ve Ram
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