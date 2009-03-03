CeBIT Özel: Patriot 8GB kapasiteli DDR2 bellek kiti

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Intel'den sonra AMD'nin destek vermeye başlamasıyla birlikte gündemdeki ağırlığı artmaa başlayan DDR3 bellek teknolojisi gelişedursun, yüksek performanslı DDR2 sistemler için yüksek kapasiteli ve/veya yüksek performanslı DDR2 bellek kitleri de hazırlanmaya devam ediyor. Fuar dahilinde 256GB'lık SSD modelini tanıtan Patriot'un sergilediği bellek kitleri arasında 8GB'lık DDR2 çözümü de bulunuyor.

Yüksek performanslı bellek kitleriyle yanınan Patriot'un 8GB'lık DDR2 kiti çift modülden oluşuyor. 800MHz'de (PC2-6400) çalıştığı belirtilen kit dahilinden bellek modülleri özel ısı dağıtıcı ile desteklenmiş. Gecikme süresi 5-5-5-15 olarak belirlenen ve 1.9v geriliminde görev yapan bellek kitleri, özellikle yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan ancak anakartında yeterli slot sayısına sahip olmayan DDR2 kullanıcılarını hedef alıyor.