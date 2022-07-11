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    Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri 2. sezon ve 6 yeni proje geliyor | SinemaHaber

    SinemaHaber programımının bu haftaki bölümünde Cem Yılmaz'ın duyurduğu Erşan Kuneri ikinci sezon ana konumuz oldu. Ayrıca HBo Max ve T World'ü de konuştuk.       

    SinemaHaber isimli serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

    Bu bölümdeki ana konumuz Erşan Kuneri ikinci sezon ve Cem Yılmaz'ın Netflix ile yaptığı 6 projelik anlaşma oldu. Ayrıca HBO Max'in ülkemizdeki durumunu ve Türkiye'nin ilk Türk süper kahraman evreni T World'ü ve evrenin ilk dizisi Altay'ı da konuştuk.

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