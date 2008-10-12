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Century Japan USB arabirimini kullanan kompakt boyutlu LCD ekranını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Century Japan USB arabirimini kullanan kompakt boyutlu LCD ekranını duyurdu
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Komponent üreticisi Century Japan, bilgisayarında ikinci bir ekrana yer vermek isteyen kullanıcılar için hazırladığı kompak boyutlu yeni LCD ekranını duyurdu. LCD-4300U kod adlı, 4.3" büyüklüğündeki yeni ekran hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar ile çalışıyor ve sistem ile bağlantıyı USB 2.0 arabirimi üzerinden gerçekleştiriyor.

Century Japan USB arabirimini kullanan kompakt boyutlu LCD ekranını duyurdu
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Medya oynatıcısı, hızlı mesajlaşma yazılımları ve araç kutularının görüntülenmesi için hazırlanan ekran, 800x480 çözünürlüğünü desteklerken, LED backlight teknolojisini kullanan LCD-4300U'ün parlaklık seviyesi ise 200cd/m2 olarak belirlenmiş. Kasım ayı içerisinde ilk olarak Japonya'da kullanıma sunulacak LCD ekranın fiyatı ise 200$'a yakın olacak.

Century Japan USB arabirimini kullanan kompakt boyutlu LCD ekranını duyurdu
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Ayarlanabilir ayak tasarımıyla ekranın açısı ayarlanabiliyor.


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resler 11 yıl
Buna birde dokunmatik ekran özelliğini ekliyeceksin. Ekrandaki ikonlara dokunarak istediğin uygulamayı çalıştırabileceksin süper olur.
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St Batuhan 11 yıl
güzelde pc icin olması gereksiz biraz onun yerine yapsınlar telefonlar icin böyle cok daha mantıklı olur daha güzel gelismis rahat nese elbet yapılır benim dedigimde ama ne zaman :)
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