Century Japan USB arabirimini kullanan kompakt boyutlu LCD ekranını duyurdu

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Komponent üreticisi Century Japan, bilgisayarında ikinci bir ekrana yer vermek isteyen kullanıcılar için hazırladığı kompak boyutlu yeni LCD ekranını duyurdu. LCD-4300U kod adlı, 4.3" büyüklüğündeki yeni ekran hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar ile çalışıyor ve sistem ile bağlantıyı USB 2.0 arabirimi üzerinden gerçekleştiriyor.

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Medya oynatıcısı, hızlı mesajlaşma yazılımları ve araç kutularının görüntülenmesi için hazırlanan ekran, 800x480 çözünürlüğünü desteklerken, LED backlight teknolojisini kullanan LCD-4300U'ün parlaklık seviyesi ise 200cd/m2 olarak belirlenmiş. Kasım ayı içerisinde ilk olarak Japonya'da kullanıma sunulacak LCD ekranın fiyatı ise 200$'a yakın olacak.

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Ayarlanabilir ayak tasarımıyla ekranın açısı ayarlanabiliyor.