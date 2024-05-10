LG, LCD ekran üretimini durdurup OLED üretimine geçiyor

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Tam Boyutta Gör Önde gelen ekran üreticilerinden LG Display, Çin'deki son LCD fabrikasını satmayı planlıyor. Şirket daha kârlı olan OLED panel üretimine geçiş yapacak.

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Şirket, Guangzhou'daki sıvı kristal ekran (LCD - Liquid Crystal Display) üretimi fabrikasının satışı için görüşmelere başladı. Böylece üretici OLED ekran pazarındaki liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Ancak LG fabrikadan kolay bir şekilde kurtulamayacak.

BOE ve COST'tan yakın markaj

Fabrika ülkenin stratejik bir varlığı ve bu nedenle de satışın hükümet tarafından onaylanması gerekiyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Şu anda varlığımızın stratejik kullanımı için Guangzhou'da bir ekran üretim tesisi de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz, ancak henüz hiçbir şeye karar verilmedi." ifadelerine yer verildi.

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LG fabrikasının potansiyel alıcıları arasında Çin'in en büyük ekran üreticisi BOE Technology ve Çinli ev aletleri devi TCL Technology'nin bir birimi olan COST yer alıyor.

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