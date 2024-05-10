LG, LCD ekran üretimini durdurup OLED üretimine geçiyor

Şirket, Guangzhou'daki sıvı kristal ekran (LCD - Liquid Crystal Display) üretimi fabrikasının satışı için görüşmelere başladı. Böylece üretici OLED ekran pazarındaki liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Ancak LG fabrikadan kolay bir şekilde kurtulamayacak.
BOE ve COST'tan yakın markaj
Fabrika ülkenin stratejik bir varlığı ve bu nedenle de satışın hükümet tarafından onaylanması gerekiyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Şu anda varlığımızın stratejik kullanımı için Guangzhou'da bir ekran üretim tesisi de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz, ancak henüz hiçbir şeye karar verilmedi." ifadelerine yer verildi.
LG fabrikasının potansiyel alıcıları arasında Çin'in en büyük ekran üreticisi BOE Technology ve Çinli ev aletleri devi TCL Technology'nin bir birimi olan COST yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.