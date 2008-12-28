CES 2009: Genius yeni IP kamera konseptini tanıtacak

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Çevre birimleri üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Genius yeni bir IP kamerası hazırladı. Firmanın henüz konsept aşamasında olan IP Cam 350TR kod adlı yeni kamerasının Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında lanse edilmesi bekleniyor.

Genius'un geceleri de çekim yapabilen yeni IP kamerası, ışık sensörü sayesinde ışığın azaldığı durumlarda sahip olduğu 6x infrared LED'i aktif hale getrirek kaydın sağlıklı bir şekilde devam edilmesine olanak tanıyor ayrıca dahili mikrofonla ses kaydı da gerçekleştirilebiliyor.

Özel paneli sayesinde açısı ve pozisyonu ayarlanabilen yeni kamerada kayıt için CMOS sensör kullanılmış. Genius'un harekete karşı duyarlı olan IP Cam 350TR kod adlı yeni internet kamerası çekilen görüntüleri belirlenen eposta adreslerine düzenli olarak yollayabiliyor.

Motion JPEG ve MPEG4 formatlarına destek veren internet kamerasının belirttiğimiz gibi Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında tanıtılması beklenirken kullanıma sunulacağı tarih ve sahip olacağı satış fiyatı hakkında henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.