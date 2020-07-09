Cherry markası klavyeler için hijyenik kaplama geliştirdi

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Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle hijyen ön plana çıkmış durumda ve yoğun kullanılan alanların temiz tutulması gerekiyor. Bunların başında ise klavyeler geliyor. Cherry markası buna özel bir kaplama geliştirdi.

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Cherry WetEx özellikleri ve fiyatı

Cherry WetEx adlı ürün klavyenin üzerini tamamen kapatarak toz veya bakteri gibi unsurların tuşların arasına girmesini engelliyor. Ayrıca standart dezenfektanlarla da kolay bir şekilde temizlenebiliyor.

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Klavyelerin tuş aralıklarına ve plaka kısmına kaçan kirleri temizlemek oldukça zor ve zamanla bakteri yuvası haline geliyor. Bu kaplama sayesinde klavyelerin sürekli olarak temiz tutulması sağlanacak. Özellikle yoğun kullanım olan ofis ortamlarında bu daha da önemli hale geliyor.

Kaplama 10 milyon döngüye kadar dayanıklılık sunuyor. Her türlü sıvı ve toza karşı etkili iken sülfürik asite de yüzde 40 civarında dayanıklılığa sahip. Çevreye de zararlı olmayan Cherry WetEx firmanın pek çok klavyesiyle uyumlu. Piyasada boy göstermeye başlayan ürün ülkemizde de 200TL-330TL arasında bulunabiliyor.

https://www.techpowerup.com/269548/cherry-launches-wetex-hygienic-keyboard-covers

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