Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor

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Kenny Sun geliştiricisinin elinden çıkan Peak’s Edge çok küçük bir alana büyük stratejiler sığdırmanızı sağlayacak oldukça başarılı bir oyun. Oyun bulmaca ve stratejiyi bir araya getiriyor.

Peak’s Edge neler sunuyor?

Peak’s Edge üçgen parçalardan oluşan bir alanda oynanıyor. Üçgen prizma şeklindeki karakterinizi döndürerek üçgenler üzerinde yol alıyorsunuz. Bitişik üçgenlerde ilerlemek ve çıkış noktasına ulaşmak gerekiyor.

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İlk bölümlerde oyun kolay ancak sonraki bölümlerde düşmanlar geliyor. Bunlar da sıra tabanlı olarak size doğru hamle yapıyorlar. En son hareket sırasının sizde olması önemli çünkü düşmanı yiyebiliyorsunuz.

İlerledikçe düşmanlar zorlaşıyor. Burada devreye üçgenlerin üzerinde beliren zırhlar giriyor. Üzerinden geçince aldığınız bu zırhlar sizi düşmanlara karşı koruyor. Düşmana hangi tarafınızın dönük olduğunu ise ekranın üst kısmında yer alan sizin karakterinizi yansıtan büyük üçgende görebiliyorsunuz.

Düşmanları yenerek alt kısımda yer alan puan barını dolduruyorsunuz ve farklı güçlendirmeler alıyorsunuz. Bu güçlendirmeler gerektiği zaman tahtayı manipüle etmenizi sağlıyor. Bölümler rastgele oluşturulduğu için Peak’s Edge oldukça uzun süre oynayabileceğiniz bir oyun olmuş.

Peak's Edge Kenny Sun Bulmaca Ücretsiz 55M

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