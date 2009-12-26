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Chieftec'den Mini-ITX anakartlarla uyumlu yeni kasa

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chieftec'den Mini-ITX anakartlarla uyumlu yeni kasa
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Düşük güç tüketen ve sessiz çalışan mini bilgisayarlar hızla yaygınlaşıyor. Hem AMD hem de Intel cephesinde bu sistemler için Mini-ITX formunda çeşitli anakartlar bulabilmek mümkün ancak bu donanımlara ev sahipliği yapacak kasalar söz konusu olduğunda ise en azından şu an için aynı çeşitlilikten bahsedebilmek pek mümkün değil. Ancak bu durumun farkında olan komponent üreticileri Mini-ITX kasalarını arka arkaya pazara sunmaya devam ediyorlar. Daha çok klavye/fare kitleriyle tanınan Chieftec, BT-02B kod adını taşıyan Mini-ITX kasasını pazara sunuyor.

240 x 135 x 295 mm boyutlarında ve 2.85 Kg ağırlığında olan yeni kasa Mini-ITX kasalara destek veriyor ve bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde ses ve USB 2.0 portlarına yer verilen kasa, Mini-ITX sistemlerin ihtiyaç duyduğu gücü sağlayabilecek 180 Watt'lık güç kaynağı ile geliyor. Chieftec'in yakın zamanda satışa sunacağı BT-02B için henüz telaffuz edişmiş herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Chieftec'den Mini-ITX anakartlarla uyumlu yeni kasa
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Chieftec'den Mini-ITX anakartlarla uyumlu yeni kasa
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Chieftec'den Mini-ITX anakartlarla uyumlu yeni kasa
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OverClocK1ng 9 yıl
Neden daha ucuz olması lazım ki. Boyutu yüzünden daha az demir gidiyor diye mi ?
Öyle saçma şey mi olur. O zaman en takoz cep telefonunun daha pahalı en incesinin de daha ucuz olması lazım.
Söylediğin şey kıstas değil. Ne kadar az seri üretim olursa mâliyet o kadar artar.
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sahafiec 9 yıl
çok sade ve şık, göze hitap ediyor.
fiyat konusunda tamamen katılıyorum, pahalı olmamalı için hiçbir neden yok...
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CoreXXX 9 yıl
kasa güzel duruyor ancak nedense bu mini itx ler için yapılan hdcp kasalar fiyat konusunda atx kasaları 2 ye katlıyor. aslında daha ucuz olması laızm ama nedense el yakıyor
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