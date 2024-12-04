Barajsız hidroelektrik dönemi: Küçük hidroelektrik türbinleri

Tam Boyutta Gör İklim değişikliği hız kazanırken karbon emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek her zamankinden daha kritik bir hale geldi. Bu noktada genellikle gözden kaçan bir çözüm, nehirler ve derelerin sunduğu potansiyel olabilir. Küçük hidroelektrik türbinler (“Small Hydro” veya Küçük Hidro), özellikle çevreye zarar vermeden ve sürekli enerji sağlayabilen yapısıyla, geleceğin enerji ihtiyacını karşılamak için ideal bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Küçük ama etkili çözüm

Tam Boyutta Gör Küçük hidroelektrik sistemleri, büyük barajların aksine doğal nehir akışlarını bozmadan çalışan yenilikçi bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu sistemler, nehirlerin kinetik enerjisini kullanarak enerji üretiyor. Belçikalı Turbulent şirketi tarafından geliştirilen, 15 ila 70 kW üretim yapabilen Vortex adlı türbinler, balıkların güvenli bir şekilde geçişine olanak tanırken sürekli enerji sağlayabiliyorlar. Bu türbinler nehir yataklarının yanına koyulabiliyor. Daha az altyapı gerektirdiği için kurulum da daha kolay. Bu halleriyle uzak topluluklar için de kullanım potansiyelleri yüksek.

Tam Boyutta Gör Dünya üzerindeki nehirlerin yalnızca küçük bir kısmının enerji üretimi için kullanıldığı düşünülürse, potansiyelin büyüklüğü dikkat çekiyor. Aktarılanlara göre 16 km aralıklarla kurulacak 30 kW’lık bu türbinler ile ABD’de her yıl 59 milyar kWh elektrik üretmek teorik olarak mümkün; bu da yaklaşık 5,6 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılamaya yeter.

Geleceğin yeşil enerji kaynağı jeolojik hidrojen olabilir 21 sa. önce eklendi

Geleneksel hidroelektrik sistemleri, devasa barajlar inşa edilmesini şart koşuyor. Ancak bu yapılar, yerel ekosistemleri tahrip ettiği gibi toplulukları yerinden ediyor ve yüksek maliyetler gerektiriyor. Dahası, dünyadaki uygun baraj alanlarının çoğu halihazırda kullanılmakta. Küçük hidroelektrik türbinler ise bu sorunların hiçbirini yaratmaz. Nehir akışını kesmeden çalışan bu sistemler ekosistem üzerinde bu tür etkiler yaratmıyor. Ayrıca küçük hidroelektrik türbinler, enerjiyi yerel olarak üretip ve yerel altyapıya aktardığı için uzun mesafeli enerji iletimine duyulan ihtiyaç da azalıyor. Öte yandan her teknoloji gibi küçük hidroelektrik türbinler de mükemmel değil. Üretimleri çok yüksek değil büyük ölçekli üretim için belirli aralıklarla kurulmaları ve şebekeye bağlanmaları gerekiyor

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Barajsız hidroelektrik dönemi: Küçük hidroelektrik türbinleri