Barajsız hidroelektrik dönemi: Küçük hidroelektrik türbinleri

Geleneksel hidroelektrik sistemleri, devasa barajlar inşa edilmesini şart koşuyor. Ancak bu yapılar, yerel ekosistemleri tahrip ettiği gibi toplulukları yerinden ediyor ve yüksek maliyetler gerektiriyor. Dahası, dünyadaki uygun baraj alanlarının çoğu halihazırda kullanılmakta. Küçük hidroelektrik türbinler ise bu sorunların hiçbirini yaratmaz. Nehir akışını kesmeden çalışan bu sistemler ekosistem üzerinde bu tür etkiler yaratmıyor. Ayrıca küçük hidroelektrik türbinler, enerjiyi yerel olarak üretip ve yerel altyapıya aktardığı için uzun mesafeli enerji iletimine duyulan ihtiyaç da azalıyor. Öte yandan her teknoloji gibi küçük hidroelektrik türbinler de mükemmel değil. Üretimleri çok yüksek değil büyük ölçekli üretim için belirli aralıklarla kurulmaları ve şebekeye bağlanmaları gerekiyor