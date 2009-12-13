Çin 8 çekirdekli işlemcisini 2010'da duyuracak

Tam Boyutta Gör

Dışa bağımlılığı azaltmak için Loongson ya ada akademik adıyla Godson işlemcisini gündemine alan Çin, 2001 yılında başlayan çalışmalar kapsamında bugün önemli bir aşama kaydederek üçüncü jenerasyon işlemci ailesi için çalışmalarına hız vermiş durumda. x86 uyumlu olmayan, MIPS tabanlı Loongson işlemci ailesinin ikinci jenerasyonu ile 2006 yılında tamamı kendi çözümleriyle geliştirilen ilk süper-bilgisayarını tanıtan Çin, üçüncü jenerasyon için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Hükümet desteği ile İşlem Teknolojileri Enstitüsü, Bilim Akademisi ve Bilim - Teknoloji Üniversitesi'nin önderliğinde geliştirilen Loongson işlemcisi ilk etapta göümülü sistemler için sadece 32-bit olarak geliştirilirken, ikinci jenerasyonda 64-bit desteği de eklenerek işlemci saat hızı 1GHz ve üzeri frekanslara çıkartılmıştı. Entegre bellek kontrolcüsüne, entegre video hızlandırma yeteneği ve yazılım tabanlı dinamik güç yönetimi gibi özelliklere sahip olan ikinci jenerasyon Loongson 2 işlemcisi, 1GHz'deki 4 Watt'lık güç tüketim değeriyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

Kendi geliştirdiği işlemcileri kullanakarak 80.000 Avro civarı bir yatırımla 1 TeraFLOP seviyesindeki ilk süper bilgisayarını 2006'da tanıtan Çin, Loongson işlemcisiyle önümüzdeki yıllarda ülkedeki sistemlerin önemli bir kısmını kendi teknolojileriyle güncellemeyi ve açık kaynak yazılımlar kullanmayı hedefliyor. Geliştirme çalışmaları devam eden 3. jenerasyon Loongson 3 işlemcisi, 65nm üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanıyor. 10 Watt güç çeken 4 çekirdekli ve 20 Watt güç çeken 8 çekirdekli olmak üzere en azından ilk etapta iki farklı varyasyonu olması beklenen Loongson 3 işlemcisinin 8 çekirdekli versiyonunda yaklaşık 600 milyon transistör olacağı ve işlemcinin DDR2 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle geleceği biliniyor. 1GHz-1.2GHz aralığında çalışması beklenen Loongson 3 işlemcisinin diğer iki seriden farklı olarak 200 yeni komut içereceği ve toplam zar alanın %5'ini kullanacak olan yeni komutların x86 emülasyonuna hız kazandırarak yaygın yazılımların da işlemci üzerinde kullanımına olan tanıyacağı iddia ediliyor.

Kaliforniya merkezli Synopsys firmasının desteği ile 65nm üretim teknolojisine geçiş çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanan 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip Loongson 3 işlemcisinin, efektif x86 emülasyonu yapabileceği, toplam performansta sadece %20 kayıp ile x86 uygulamalarını emüle ederek çalıştırılabileceği iddia ediliyor. Geliştirime çalışmaları esnasında öncelikli işletim sistemi olarak Linux'un hedef alındığı Loongson 3 işlemcisinin göz kırpacağı bir diğer yazılım platformu da Google Chrome OS olacak. Pek çok Linux dağıtımıyla uyumlu olan Loongson mimarisinin, üçüncü jenerasyonda kullanılacak x86 hızlandırma komutları ile birlikte artık daha fazla sayıda sistemde kullanılabileceği üzerinde de duruluyor. Linux ile birlikte NetBSD, OpenBSD ve Windows CE gibi alternatif pek çok işletim sistemiyle uyumlu olduğu belirtilen Loongson 3 işlemcisinin pazara giriş planlamasında küresel ekonomik krizin olumsuz etki yarattığı dolayısıyla işlemci ile ilgili planlamanın 2010'a kaydırıldığı da gelen haberler arasında.