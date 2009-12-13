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Çin 8 çekirdekli işlemcisini 2010'da duyuracak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin 8 çekirdekli işlemcisini 2010'da duyuracak
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Dışa bağımlılığı azaltmak için Loongson ya ada akademik adıyla Godson işlemcisini gündemine alan Çin, 2001 yılında başlayan çalışmalar kapsamında bugün önemli bir aşama kaydederek üçüncü jenerasyon işlemci ailesi için çalışmalarına hız vermiş durumda. x86 uyumlu olmayan, MIPS tabanlı Loongson işlemci ailesinin ikinci jenerasyonu ile 2006 yılında tamamı kendi çözümleriyle geliştirilen ilk süper-bilgisayarını tanıtan Çin, üçüncü jenerasyon için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Hükümet desteği ile İşlem Teknolojileri Enstitüsü, Bilim Akademisi ve Bilim - Teknoloji Üniversitesi'nin önderliğinde geliştirilen Loongson işlemcisi ilk etapta göümülü sistemler için sadece 32-bit olarak geliştirilirken, ikinci jenerasyonda 64-bit desteği de eklenerek işlemci saat hızı 1GHz ve üzeri frekanslara çıkartılmıştı. Entegre bellek kontrolcüsüne, entegre video hızlandırma yeteneği ve yazılım tabanlı dinamik güç yönetimi gibi özelliklere sahip olan ikinci jenerasyon Loongson 2 işlemcisi, 1GHz'deki 4 Watt'lık güç tüketim değeriyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

Kendi geliştirdiği işlemcileri kullanakarak 80.000 Avro civarı bir yatırımla 1 TeraFLOP seviyesindeki ilk süper bilgisayarını 2006'da tanıtan Çin, Loongson işlemcisiyle önümüzdeki yıllarda ülkedeki sistemlerin önemli bir kısmını kendi teknolojileriyle güncellemeyi ve açık kaynak yazılımlar kullanmayı hedefliyor. Geliştirme çalışmaları devam eden 3. jenerasyon Loongson 3 işlemcisi, 65nm üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanıyor. 10 Watt güç çeken 4 çekirdekli ve 20 Watt güç çeken 8 çekirdekli olmak üzere en azından ilk etapta iki farklı varyasyonu olması beklenen Loongson 3 işlemcisinin 8 çekirdekli versiyonunda yaklaşık 600 milyon transistör olacağı ve işlemcinin DDR2 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle geleceği biliniyor. 1GHz-1.2GHz aralığında çalışması beklenen Loongson 3 işlemcisinin diğer iki seriden farklı olarak 200 yeni komut içereceği ve toplam zar alanın %5'ini kullanacak olan yeni komutların x86 emülasyonuna hız kazandırarak yaygın yazılımların da işlemci üzerinde kullanımına olan tanıyacağı iddia ediliyor.

Kaliforniya merkezli Synopsys firmasının desteği ile 65nm üretim teknolojisine geçiş çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanan 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip Loongson 3 işlemcisinin, efektif x86 emülasyonu yapabileceği, toplam performansta sadece %20 kayıp ile x86 uygulamalarını emüle ederek çalıştırılabileceği iddia ediliyor. Geliştirime çalışmaları esnasında öncelikli işletim sistemi olarak Linux'un hedef alındığı Loongson 3 işlemcisinin göz kırpacağı bir diğer yazılım platformu da Google Chrome OS olacak. Pek çok Linux dağıtımıyla uyumlu olan Loongson mimarisinin, üçüncü jenerasyonda kullanılacak x86 hızlandırma komutları ile birlikte artık daha fazla sayıda sistemde kullanılabileceği üzerinde de duruluyor. Linux ile birlikte NetBSD, OpenBSD ve Windows CE gibi alternatif pek çok işletim sistemiyle uyumlu olduğu belirtilen Loongson 3 işlemcisinin pazara giriş planlamasında küresel ekonomik krizin olumsuz etki yarattığı dolayısıyla işlemci ile ilgili planlamanın 2010'a kaydırıldığı da gelen haberler arasında.


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ecarpar 9 yıl
Hahah ha ha ha ha dur dur nefesim kesildi bekle nefes alıyım biraz yazcam..
bkz: Godson Amd den sonra İnteli satın aldı.
heh gelebildim sonunda ne güldüm be şu
quote:
Orijinalden alıntı: mav1li
2020 yılı çin işlemci satışları

intel 0
amd 0
loongson 10000000+
Elin fasoncusu her sektöre elini atmış durumda.

olayına yahu bir mantık azcık akıl çin değilmi onu gene çöpten yapıyodur onlar ne alırsan 1 tl cilerde bunların paket halinde 100gr lık çekirdeklilerini 3 tl ye satıyorlar...
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hooper 9 yıl
Japonyada 60larda imitasyon yapa yapa bu hale geldi şimdi sıra çinde
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smacuncu 9 yıl
zekice, darısı basımıza demekten baska sozum yok!
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sahafiec 9 yıl
@selchuk_
burada da böyle fikirler var ama uygulamkta biraz yavaş ve çekingenizdir maalesef..
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hsyn2802 9 yıl
taktire şayan bir durumdur. kötüde olsa kendilerince bir şeyler yapmak için uğraşıyorlar. helal olsun onlara, tebrik ederim bizim gibi otorup dışarıdan gelen teknelojiyi kullanmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. kendim yaptım kendim kullanırım isteyene parası ile satarım. kendilerine yetinmeye çalışıyorlar. Türkiyede ise olanıda kovuyorlar. ne diyeyim alınlarından öpmek lazım. her nekadar çürüklükleride olsa yapıyorlar. bizim üretmeyen vede üretene engel olanlar onların vede onlar gibi üreten insanların bozukta olsa teknolojilerine muhtaç kalıyoruz. Bakıpta ders almak lazım. lakin nerdeee...!
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yugams 9 yıl
aga adamlar en azından bişi yapmak için ugraşıyo çabalıyo hiç küçük görmeye gerek yok asıl biz kendimize bakalım eleştiriden başka ne yapıyoruz tarihimizden başka elimizde ne var atıl elektronik çöplügü olduk resmen dikkat ediyorumda millet çorap değiştiri gibi tel degiştiriyo diye eleştiriyo idik şimdilerde çorap deyiştirir gibi lcd tv pc artık ne varsa.............
madein cihana kesinlikle güven vermiyor :)))
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sahafiec 9 yıl
bu adamları kesinlikle küçümsememek lazım, birçok attıkları adım örnek alınmalı bağımsız olmak için.
yıllarca kendi kaynak ve adamları ile dışarıya bağımlı olmamak için kendi Linux'leri üzerinde çalışmaktalar.
ve bunun meyvelerini de alıyorlar fazlasıyla...

gerektiği zaman da Synopsys gibi branşlarının en usta şirketleriyle çalışmaktan hiç çekinmiyorlar.
nasıl olsa parayla deyip satın alıyorlar bilgi ve tecrübeyi.
ama işi öğrenince de kendi yollarından devam ediyorlar yılmadan...

gerçekten takdir edilecek bir çalışma ve azim...



@elmasuyum
tiksinmek için o kadar uzağa gitmene gerek yok hocam.
sen hiç televizyonda Arena programında mesela İstanbul'da özellikle merdiven altında ve ya bodrum katında kaçak çikolata ve yoğurt imalathanelerini gördün mü?
tiksinecek şeyler kapımız önünde ve tabii ki Çin'de de var...
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elmasuyum 9 yıl
Bir gazete haberinde, resimde Çin malı bir benzin istasyonunun resmi vardı. Çatısına azıcık kar yağmış,ve orta yerinden yarılarak çökmüş benzinlik. Çin iyice kendinden tiksindirdi tüm dünyayı. Yaptığı ve ürettiği çoğu şey ya kanserojen madde içeriyor ya da kalitesiz kötü mal...
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Batuist 9 yıl
çok akıllıca bir adım.. dışa bağımlılığı azaltmak.. sadece 70 milyoluk bir Türkiyede bile kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan bilgisayar yazılım ve donanım maliyetleri düşünüldüğünde çin gibi 1 milyarlık nüfusun bu alana ne kadar yatırım yaptığı daha iyi anlaşılabilir. adamlar yapamam deyipte başkalarına muhtaç olmak istemiyor en azından inançları var ve bu uğurda çalışıp kayde değer gelişmelere imza atıyorlar.. bence örnek alınması gerek..
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
2020 de brakın cpu yu dünya kalırsa iyi =)
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oulcan24 9 yıl
hakketen he dünya kalırsa sükür..
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mav1li 9 yıl
2020de işlemci mı kalır? Süreklı gpu cpu birleşik olsun yok suyu olsun buyu olsun diye ar-ge yapıyorlar. Gelecekte telefon kadar bir aletle gireriz pcye
Cpu gpu birleşik olunca cpu buharlaşmayacak ya. x86 x64 veya başka mimari işlemci her daim olacaktır.
Birleşme sonucunda belki adı değişebilir.
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TELESCOPE 9 yıl
hadi hayırlısı
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e.rar 9 yıl
amd ve inetlin geçtiği yollardan geçiyor ama daha hızlı ve daha geliştirerek.önlerinde 2 dev kaynak var çünkü ama onlarla aynı seviyeye gelince(teknolojik bakımdan) mevzu patlak verir.geliştiremez kendini kolay kolay kopyacılık bi yere kadar
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mav1li 9 yıl
2020 yılı çin işlemci satışları
intel 0
amd 0
loongson 10000000+
Elin fasoncusu her sektöre elini atmış durumda.
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penguen24 9 yıl

mav1li
2020 yılı çin işlemci satışları
intel 0
amd 0
loongson 10000000+
Elin fasoncusu her sektöre elini atmış durumda.

2020de işlemci mı kalır? Süreklı gpu cpu birleşik olsun yok suyu olsun buyu olsun diye ar-ge yapıyorlar. Gelecekte telefon kadar bir aletle gireriz pcye
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