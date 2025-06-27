ABD ile Çin arasında ticaret savaşı bitiyor: 10 yeni anlaşma yolda

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Tam Boyutta Gör ABD ile Çin, Cenevre’deki görüşmeler sonrası varılan ticaret uzlaşısını resmiyete döktü. Anlaşma kapsamında Çin, nadir toprak elementleri tedarik etmeyi taahhüt ederken, Washington da bazı yaptırımları kaldırma sözü verdi. Anlaşma, iki ülke arasında aylardır süren gerginliklerin ardından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, “Bize nadir toprak elementlerini teslim edecekler ve bunu yaptıklarında karşı önlemlerimizi kaldıracağız” dedi. Bu mineraller, rüzgar türbinlerinden savaş uçaklarına kadar birçok ileri teknoloji ürününde kritik öneme sahip. Donald Trump, kısa süre önce ayrıntı vermeden Çin ile ABD arasında bir anlaşma imzalandığını duyurdu: "Dün Çin ile sözleşme imzaladık."

Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çin, yasalara uygun koşulları karşılayan kontrollü ürünlerin ihracat başvurusunu onaylayacak. ABD, buna göre Çin'e karşı alınan bir dizi kısıtlayıcı önlemi iptal edecek" dedi.

Çin, açıklamada, iki tarafın "uzlaşıyı sürekli olarak artırabileceğini, yanlış anlamaları azaltabileceğini, iş birliğini güçlendirebileceğini ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik edebileceğini" umduğunu belirtti.

Piyasalar mutlu oldu

Ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik, Asya borsalarının ve Avrupa vadeli işlemlerinin yükselmesine neden oldu. Küresel hisse senetleri endeksi yeni bir zirveye ulaştı. Bununla birlikte Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Temmuz tarihine kadar 10 büyük ticaret ortağıyla daha anlaşma imzalamayı planladığını duyurdu. Trump, nisan ayında askıya aldığı gümrük vergilerini bu tarihte tekrar devreye sokmayı planlıyor.

Trump’ın adı geçmeyen ülkelerle anlaşmaya hazırlandığı belirtilirken, Hindistan ve Japonya ile müzakereler hız kazandı.

Lutnick, ülkelerin “uygun kategorilere” ayrılacağını ve anlaşma imzalamayanlara ticaret koşullarının yazılı şekilde bildirileceğini belirtti. Tarife oranları sabitlenerek uygulanmaya başlanacak. Lutnick’e göre, “anlaşma yapanlar avantajlı olacak, diğerleri ise bu koşullar çerçevesinde müzakere etmeye devam edecek.”

Nisan ayında duyurulan ve %50’ye varan “karşılıklı tarife oranları”, müzakere süreci için 90 günlüğüne askıya alınmıştı.

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ABD ve Çin, ticaret savaşını bitiriyor: 10 yeni anlaşma yolda

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