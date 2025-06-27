Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD ile Çin arasında ticaret savaşı bitiyor: 10 yeni anlaşma yolda

    ABD ve Çin arasında süregelen ticaret savaşında taraflar uzlaşmaya vardı. Yeni büyük anlaşmaların yolda olduğu bildirilirken taraflar halihazırda engelleri kaldırmayı taahhüt etti.

    ABD ve Çin, ticaret savaşını bitiriyor: 10 yeni anlaşma yolda Tam Boyutta Gör
    ABD ile Çin, Cenevre’deki görüşmeler sonrası varılan ticaret uzlaşısını resmiyete döktü. Anlaşma kapsamında Çin, nadir toprak elementleri tedarik etmeyi taahhüt ederken, Washington da bazı yaptırımları kaldırma sözü verdi. Anlaşma, iki ülke arasında aylardır süren gerginliklerin ardından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

    ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, “Bize nadir toprak elementlerini teslim edecekler ve bunu yaptıklarında karşı önlemlerimizi kaldıracağız” dedi. Bu mineraller, rüzgar türbinlerinden savaş uçaklarına kadar birçok ileri teknoloji ürününde kritik öneme sahip. Donald Trump, kısa süre önce ayrıntı vermeden Çin ile ABD arasında bir anlaşma imzalandığını duyurdu: "Dün Çin ile sözleşme imzaladık."

    Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çin, yasalara uygun koşulları karşılayan kontrollü ürünlerin ihracat başvurusunu onaylayacak. ABD, buna göre Çin'e karşı alınan bir dizi kısıtlayıcı önlemi iptal edecek" dedi.

    Çin, açıklamada, iki tarafın "uzlaşıyı sürekli olarak artırabileceğini, yanlış anlamaları azaltabileceğini, iş birliğini güçlendirebileceğini ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik edebileceğini" umduğunu belirtti.

    Piyasalar mutlu oldu

    Ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik, Asya borsalarının ve Avrupa vadeli işlemlerinin yükselmesine neden oldu. Küresel hisse senetleri endeksi yeni bir zirveye ulaştı. Bununla birlikte Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Temmuz tarihine kadar 10 büyük ticaret ortağıyla daha anlaşma imzalamayı planladığını duyurdu. Trump, nisan ayında askıya aldığı gümrük vergilerini bu tarihte tekrar devreye sokmayı planlıyor.

    Trump’ın adı geçmeyen ülkelerle anlaşmaya hazırlandığı belirtilirken, Hindistan ve Japonya ile müzakereler hız kazandı.

    Lutnick, ülkelerin “uygun kategorilere” ayrılacağını ve anlaşma imzalamayanlara ticaret koşullarının yazılı şekilde bildirileceğini belirtti. Tarife oranları sabitlenerek uygulanmaya başlanacak. Lutnick’e göre, “anlaşma yapanlar avantajlı olacak, diğerleri ise bu koşullar çerçevesinde müzakere etmeye devam edecek.”

    Nisan ayında duyurulan ve %50’ye varan “karşılıklı tarife oranları”, müzakere süreci için 90 günlüğüne askıya alınmıştı.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-26/us-china-have-finalized-tariff-understanding-lutnick-says https://edition.cnn.com/2025/06/27/business/us-china-trade-deal-agreement-signed-intl-hnk
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diyette şinitzel yenir mi çamaşır makinesinden yanık kokusu gelmesi kia stonic yorum sürekli borç isteyen arkadaş araç kliması soğuk üflemiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 1
    LENOVO IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum