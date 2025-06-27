Çin’in mega enerji planı: Kesintisiz küresel temiz enerji ağı

Bölgesel değil küresel çözüm önerisi
Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, enerji arz-talep dengesini sağlamada bölgesel sistemler yetersiz kalıyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin günlük ve mevsimsel dalgalanmalara bağlı olarak kesintili üretimi, mevcut sistemlerin enerji talebini her zaman karşılayamamasına yol açıyor. Ancak küresel çapta birbirine bağlı bir sistem, dünyanın farklı bölgelerinde oluşan enerji üretim zirvelerini kullanarak 24 saat kesintisiz enerji tedariki sağlayabilir.
Ulaşım altyapısı hazır, siyasi zemin değil
Ancak Yao’ya göre asıl zorluk teknik değil, politik engeller. Ülkeler arası çıkar uyumsuzluğu, enerji güvenliği kaygıları ve ortak altyapıya olan güven eksikliği bu projeyi yavaşlatabilecek başlıca sorunlar. Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik krizler, ülkeleri enerji bağımsızlığını önceliklendirmeye itiyor.
Tahmini 116,9 trilyon dolarlık yatırımın bağımsız bölgesel sistemlere göre 22,47 trilyon dolar tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca sistemin, gerekli rüzgar ve güneş enerji santrali kapasitesini yüzde 22,1, enerji depolama ihtiyacını ise yüzde 41,6 oranında azaltabileceği belirtiliyor.
Gelişmekte olan bölgeler için fırsat
Kuzey Afrika çölleri, Orta Asya bozkırları, Patagonya'nın rüzgarlı ovaları ve Batı Avustralya’nın güneş zengini bölgeleri yenilenebilir enerji için büyük potansiyel barındırıyor. Ancak bu bölgelerde yerel talep düşük. Küresel bir sistem, bu alanların potansiyelini değerlendirmek için ekonomik teşvikler yaratabilir. Enerji, Doğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yüksek talep bölgelerine ulaştırıldığında, altyapı yatırımları da daha kolay geri dönebilir.
Elbette bu devasa küresel enerji planında Çin’in stratejik rolü çok büyük. Çin’in uygun maliyetli güneş ve rüzgar teknolojileri üretimi, devasa enerji depolama kapasitesi ve yüksek gerilimli iletim kabiliyetleri, bu küresel sistemde öncü rol oynamasını mümkün kılıyor. Ülke hem ithalatçı hem de ihracatçı olarak çift yönlü bir enerji akışıyla 2050’de sistemin merkezlerinden biri olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: