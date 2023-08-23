Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi, Türkiye'de satışa sunuluyor

HONGQI E-HS9, özellikleriyle neler sunuyor❓
Dünyanın dört bir yanından 5000’den fazla kişiden oluşan Ar-Ge ekipleri bir araya getirilerek tasarlanıp geliştirilen elektrikli lüks model HONGQI E-HS9, premium donanımlarının yanı sıra sahip olduğu teknik özelliklerle de dikkat çekiyor. Söz konusu model, elektrik motorlarıyla toplam 551 PS güç ve 750 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını da yaklaşık 5 saniyede tamamlıyor.
Lüks SUV'un akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanıcısına Uzun yol, Konfor, Spor, Allroad, Offroad ve Custom gibi sürüş modlarıyla üst seviye deneyim vadediyor. 99 kWsa'lik batarya paketi de HONGQI E-HS9'a NEDC'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.
Hongqi E-HS9; gösterişli karşılama ışıkları, matrix LED farları, LED arka lambaları, 21 veya 22 inçlik jantları, elektrikli bagaj kapağı ve endüktif gizli kapı kolları gibi dış donanım detaylarına sahip. Lüks SUV'un gövde renk seçenekleri de siyah, zarif beyaz ve kuantum gümüş grisi olarak belirlenmiş. Buz beyazı + kuantum gümüş grisi, siyah üstlü zarif beyaz ve siyah üstlü kuantum gümüş grisi olmak üzere iki tonlu renk seçenekleri de tercih edilebiliyor.
Premium iç mekan
Hongqi E-HS9, kilit açma, sıcaklık düzenleme, akıllı ses kontrolü ve cep telefonu aracılığıyla uzaktan araç kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirebilen akıllı sensörlü direksiyon simidine ve 6 adet akıllı ekrana sahip. Ses sistemi ise tercih edilen donanıma göre 8 veya 12 hoparlöre sahip. Daha iyi bir ses deneyimi isteyen müşteriler için 16 üst düzey lüks hoparlörden oluşan bir sistem de özellikler arasında. Bunun yanı sıra; hava kalitesi sensörlü ve hava filtreli 4 bölgeli otomatik klima kontrol sistemi de dikkat çekiyor.
Güvenlik tarafında ise HONGQI E-HS9'un özellikleri arasında şu donanımlar yer alıyor:
- Süper uyarlanabilir hız sabitleyici
- Otomatik park yardımı
- Eller serbest algılama
- Sürücü durumu ve duygu monitörü
- Hava yastıkları
- Akustik araç uyarı sistemi
- Lastik basınç gözetim sistemi
- Elektronik Stabilite Programı
- Ön çarpışma uyarısı
- Arka çapraz trafik uyarısı
- Şeritten ayrılma uyarı sistemi
- Şeritte kalma yardımı
- Otonom acil frenleme
- Kör nokta tespiti
D ve D Motorlu Araçlar A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya; ‘’Markayı ülkeye getirme kararımı tetikleyen faktörlerden en önemli olanları Hongqi’nin kalitesinden ve gelecek vizyonundan çok etkilendim, elektrikli bir otonom olmasından kaynaklı doğan sürdürülebilirlik kavramına olan katkısının takdir edilesi olduğunu düşünüyorum’’ dedi.
Markanın Türkiye’ye getirdikleri ilk modeli E-HS9’un başarısının, kalitesi ve adaptasyon kabiliyeti sebebiyle öngörülebilir olduğundan bahseden Nevzat Kaya; “ Türkiye’de Müşteri deneyimini üst noktalara taşıyan yeni gelişmelere katkı sağlamak adına üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Elektrikli otomobil sektörüne adım atarak kazandıracağımız markanın online platformlarda tüketici tarafından satın alınabilir olması fikri hepimiz için oldukça çekiciydi” dedi.
Kaya, “Dünyada, özellikle Çin’de üretilen pek çok elektrikli otomobil markası var. Fakat Yeniköy Motors olarak, müşterilerimize yalnızca en kaliteli seçenekleri sunmak isteriz. Hongqi’yi seçmemizin en büyük nedeni 30 yıllık deneyimimizle paralel konumlanmış güçlü bir marka olmasıdır.” diye ekledi.
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