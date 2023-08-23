Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi, Türkiye'de satışa sunuluyor

    HONGQI E-HS9, bünyesinde Yeniköy Motors ve Aston Martin Türkiye’yi bulunduran D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından Ağustos sonu itibari ile Türkiye pazarına sunuluyor.
    Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Çin Devlet Başkanı'nın resmi aracı olan HONGQI, Türkiye'deki premium SUV rekabetine dahil olacak. Hongqi, Çin’in en eski ve en büyük otomobil üreticilerinden biri olan FAV Group tarafından devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için lüks segmentte üretiliyor.

    HONGQI E-HS9, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Dünyanın dört bir yanından 5000’den fazla kişiden oluşan  Ar-Ge ekipleri  bir araya getirilerek tasarlanıp geliştirilen elektrikli lüks model HONGQI E-HS9, premium donanımlarının yanı sıra sahip olduğu teknik özelliklerle de dikkat çekiyor. Söz konusu model, elektrik motorlarıyla toplam 551 PS güç ve 750 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını da yaklaşık 5 saniyede tamamlıyor.

    Lüks SUV'un akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanıcısına Uzun yol, Konfor, Spor, Allroad, Offroad ve Custom gibi sürüş modlarıyla üst seviye deneyim vadediyor. 99 kWsa'lik batarya paketi de HONGQI E-HS9'a NEDC'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.

    Hongqi E-HS9; gösterişli karşılama ışıkları, matrix LED farları, LED arka lambaları, 21 veya 22 inçlik jantları, elektrikli bagaj kapağı ve endüktif gizli kapı kolları gibi dış donanım detaylarına sahip. Lüks SUV'un gövde renk seçenekleri de siyah, zarif beyaz ve kuantum gümüş grisi olarak belirlenmiş. Buz beyazı + kuantum gümüş grisi, siyah üstlü zarif beyaz ve siyah üstlü kuantum gümüş grisi olmak üzere iki tonlu renk seçenekleri de tercih edilebiliyor.

    Premium iç mekan

    Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Hongqi E-HS9'un yaşam alanı 7 kişilik kapasiteye sahip. Alcantara veya Nappa deri koltuklar + PVC sentetik deriye sahip ve elektrikli olarak ayarlanabiliyorlar. Direksiyon simidi hakiki deriden yapılmış ve oturduktan sonra sizin için en konforlu sürüş durumuna ayarlanmış vaziyette. Ortam aydınlatması mevcut olan Hongqi E-HS9 ayrıca, konforlu ve nihai şeffaf bir deneyim yaratan Panoramik açılır tavana sahip. 

    Hongqi E-HS9, kilit açma, sıcaklık düzenleme, akıllı ses kontrolü ve cep telefonu aracılığıyla uzaktan araç kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirebilen akıllı sensörlü direksiyon simidine ve 6 adet akıllı ekrana sahip. Ses sistemi ise tercih edilen donanıma göre 8 veya 12 hoparlöre sahip. Daha iyi bir ses deneyimi isteyen müşteriler için 16 üst düzey lüks hoparlörden oluşan bir sistem de özellikler arasında. Bunun yanı sıra; hava kalitesi sensörlü ve hava filtreli 4 bölgeli otomatik klima kontrol sistemi de dikkat çekiyor. 

    Güvenlik tarafında ise HONGQI E-HS9'un özellikleri arasında şu donanımlar yer alıyor:

    • Süper uyarlanabilir hız sabitleyici 
    • Otomatik park yardımı 
    • Eller serbest algılama 
    • Sürücü durumu ve duygu monitörü 
    • Hava yastıkları 
    •  Akustik araç uyarı sistemi 
    • Lastik basınç gözetim sistemi  
    • Elektronik Stabilite Programı 
    • Ön çarpışma uyarısı 
    • Arka çapraz trafik uyarısı 
    • Şeritten ayrılma uyarı sistemi 
    • Şeritte kalma yardımı 
    • Otonom acil frenleme 
    • Kör nokta tespiti 
    Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Hongqi’nin Orta Doğu Direktörü Cheng Zhang: “ Hongqi’nin tüm araçları yüksek kaliteli, son teknoloji özelliklerle donatılmış, sürüş kontrolü ve güvenliği entegre ederken lüks ve konforu ön planda tutan modeller yaratmak için global lider markalarla aynı üretim standartlarını benimsemiştir. Ayrıca Hongqi birçok yönden benzersiz bir marka, Orta Doğu pazarı çerçevesinde Türkiye’de markamızı yollarda görmek mutluluk verici olacak.” dedi. 

    D ve D Motorlu Araçlar A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya; ‘’Markayı ülkeye getirme kararımı tetikleyen faktörlerden en önemli olanları  Hongqi’nin kalitesinden ve gelecek vizyonundan çok etkilendim, elektrikli bir otonom olmasından kaynaklı doğan sürdürülebilirlik kavramına olan katkısının takdir edilesi olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

    Markanın Türkiye’ye getirdikleri ilk modeli E-HS9’un başarısının, kalitesi ve adaptasyon kabiliyeti sebebiyle öngörülebilir olduğundan bahseden Nevzat Kaya; “ Türkiye’de Müşteri deneyimini üst noktalara taşıyan yeni gelişmelere katkı sağlamak adına üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Elektrikli otomobil sektörüne adım atarak kazandıracağımız markanın online platformlarda tüketici tarafından satın alınabilir olması fikri hepimiz için oldukça çekiciydi” dedi.

    Kaya, “Dünyada, özellikle Çin’de üretilen pek çok elektrikli otomobil markası var. Fakat Yeniköy Motors olarak, müşterilerimize yalnızca en kaliteli seçenekleri sunmak isteriz. Hongqi’yi seçmemizin en büyük nedeni 30 yıllık deneyimimizle paralel konumlanmış güçlü bir marka olmasıdır.” diye ekledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    neuro optimizer yorumlar sarma sigara için en iyi tütün dupont seri no sorgulama vestel smart tv uygulama yükleme minoxil sakal çıkarır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız