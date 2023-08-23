Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi, Türkiye'de satışa sunuluyor

Tam Boyutta Gör Çin Devlet Başkanı'nın resmi aracı olan HONGQI, Türkiye'deki premium SUV rekabetine dahil olacak. Hongqi, Çin’in en eski ve en büyük otomobil üreticilerinden biri olan FAV Group tarafından devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için lüks segmentte üretiliyor.

HONGQI E-HS9, özellikleriyle neler sunuyor❓

Dünyanın dört bir yanından 5000’den fazla kişiden oluşan Ar-Ge ekipleri bir araya getirilerek tasarlanıp geliştirilen elektrikli lüks model HONGQI E-HS9, premium donanımlarının yanı sıra sahip olduğu teknik özelliklerle de dikkat çekiyor. Söz konusu model, elektrik motorlarıyla toplam 551 PS güç ve 750 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını da yaklaşık 5 saniyede tamamlıyor.

Lüks SUV'un akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanıcısına Uzun yol, Konfor, Spor, Allroad, Offroad ve Custom gibi sürüş modlarıyla üst seviye deneyim vadediyor. 99 kWsa'lik batarya paketi de HONGQI E-HS9'a NEDC'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.

Hongqi E-HS9; gösterişli karşılama ışıkları, matrix LED farları, LED arka lambaları, 21 veya 22 inçlik jantları, elektrikli bagaj kapağı ve endüktif gizli kapı kolları gibi dış donanım detaylarına sahip. Lüks SUV'un gövde renk seçenekleri de siyah, zarif beyaz ve kuantum gümüş grisi olarak belirlenmiş. Buz beyazı + kuantum gümüş grisi, siyah üstlü zarif beyaz ve siyah üstlü kuantum gümüş grisi olmak üzere iki tonlu renk seçenekleri de tercih edilebiliyor.

Premium iç mekan

Tam Boyutta Gör Hongqi E-HS9'un yaşam alanı 7 kişilik kapasiteye sahip. Alcantara veya Nappa deri koltuklar + PVC sentetik deriye sahip ve elektrikli olarak ayarlanabiliyorlar. Direksiyon simidi hakiki deriden yapılmış ve oturduktan sonra sizin için en konforlu sürüş durumuna ayarlanmış vaziyette. Ortam aydınlatması mevcut olan Hongqi E-HS9 ayrıca, konforlu ve nihai şeffaf bir deneyim yaratan Panoramik açılır tavana sahip.

Hongqi E-HS9, kilit açma, sıcaklık düzenleme, akıllı ses kontrolü ve cep telefonu aracılığıyla uzaktan araç kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirebilen akıllı sensörlü direksiyon simidine ve 6 adet akıllı ekrana sahip. Ses sistemi ise tercih edilen donanıma göre 8 veya 12 hoparlöre sahip. Daha iyi bir ses deneyimi isteyen müşteriler için 16 üst düzey lüks hoparlörden oluşan bir sistem de özellikler arasında. Bunun yanı sıra; hava kalitesi sensörlü ve hava filtreli 4 bölgeli otomatik klima kontrol sistemi de dikkat çekiyor.

Güvenlik tarafında ise HONGQI E-HS9'un özellikleri arasında şu donanımlar yer alıyor:

Süper uyarlanabilir hız sabitleyici

Otomatik park yardımı

Eller serbest algılama

Sürücü durumu ve duygu monitörü

Hava yastıkları

Akustik araç uyarı sistemi

Lastik basınç gözetim sistemi

Elektronik Stabilite Programı

Ön çarpışma uyarısı

Arka çapraz trafik uyarısı

Şeritten ayrılma uyarı sistemi

Şeritte kalma yardımı

Otonom acil frenleme

Kör nokta tespiti

Tam Boyutta Gör Hongqi’nin Orta Doğu Direktörü Cheng Zhang: “ Hongqi’nin tüm araçları yüksek kaliteli, son teknoloji özelliklerle donatılmış, sürüş kontrolü ve güvenliği entegre ederken lüks ve konforu ön planda tutan modeller yaratmak için global lider markalarla aynı üretim standartlarını benimsemiştir. Ayrıca Hongqi birçok yönden benzersiz bir marka, Orta Doğu pazarı çerçevesinde Türkiye’de markamızı yollarda görmek mutluluk verici olacak.” dedi.

D ve D Motorlu Araçlar A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya; ‘’Markayı ülkeye getirme kararımı tetikleyen faktörlerden en önemli olanları Hongqi’nin kalitesinden ve gelecek vizyonundan çok etkilendim, elektrikli bir otonom olmasından kaynaklı doğan sürdürülebilirlik kavramına olan katkısının takdir edilesi olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

Togg ile ilgili satış ilanları mercek altında 8 sa. önce eklendi

Markanın Türkiye’ye getirdikleri ilk modeli E-HS9’un başarısının, kalitesi ve adaptasyon kabiliyeti sebebiyle öngörülebilir olduğundan bahseden Nevzat Kaya; “ Türkiye’de Müşteri deneyimini üst noktalara taşıyan yeni gelişmelere katkı sağlamak adına üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Elektrikli otomobil sektörüne adım atarak kazandıracağımız markanın online platformlarda tüketici tarafından satın alınabilir olması fikri hepimiz için oldukça çekiciydi” dedi.

Kaya, “Dünyada, özellikle Çin’de üretilen pek çok elektrikli otomobil markası var. Fakat Yeniköy Motors olarak, müşterilerimize yalnızca en kaliteli seçenekleri sunmak isteriz. Hongqi’yi seçmemizin en büyük nedeni 30 yıllık deneyimimizle paralel konumlanmış güçlü bir marka olmasıdır.” diye ekledi.

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Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi Türkiye'de