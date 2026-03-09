Giriş
    Küresel silah ticareti hızla artıyor: Avrupa’da talep patlarken Türkiye ne durumda?

    Küresel silah transferleri son beş yılda hızla yükseldi. Avrupa ülkeleri, Rusya algısı ve güvenlik endişeleriyle ithalatı üç kat artırarak dünya çapında talebi tetikledi.

    Küresel silah ticareti hızla artıyor: Avrupa talebi patladı Tam Boyutta Gör
    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yayımladığı veriler, dünya genelinde büyük silah transferlerinin son beş yılda yaklaşık %10 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. 2016-2020 dönemi ile 2021-2025 dönemi karşılaştırıldığında, silah akışındaki bu artışın en büyük sebebi Avrupa ülkelerinin taleplerindeki hızlı yükseliş olarak öne çıkıyor. Verilere göre Türkiye artık küresel silah ticaretinde bir alıcı olmaktan ziyade, stratejik bir tedarikçi olarak öne çıkıyor.

    ABD egemenliğini pekiştirdi

    Avrupa, bu dönemde silah ithalatını üç kattan fazla artırarak en fazla silah alan bölge konumuna yükseldi. Toplamda, dünyanın en büyük silah tedarikçisi konumundaki ABD’nin ihracatı ise %27 artış gösterdi. ABD’den Avrupa’ya yapılan silah ihracatı ise özellikle dramatik bir şekilde, %217 oranında arttı.

    Küresel silah ticareti hızla artıyor: Avrupa talebi patladı Tam Boyutta Gör
    2021-2025 döneminde uluslararası silah transferlerinin %42’si ABD tarafından karşılandı, bu oran 2016-2020’de %36’ydı. ABD, bu dönemde 99 ülkeye silah ihraç etti. Bunların 35’i Avrupa, 18’i Amerika, 17’si Afrika, 17’si Asya ve Okyanusya, 12’si ise Orta Doğu’da bulunuyor. İlk kez 20 yılın ardından ABD’nin en büyük ihracat payı Avrupa’ya yöneldi (%38), Orta Doğu ise %33 ile ikinci sırada kaldı. Ancak tek başına en büyük alıcı Suudi Arabistan. Ülke, ABD’nin silah ihracatının %12’sini kapsıyor.

    Türkiye’nin ihracatı artıyor, ithalatı düşüyor

    SIPRI raporuna göre Türkiye, dünyanın en büyük 25 silah ihracatçısı arasında 11. sırada yer alıyor. Türkiye’nin küresel silah pazarındaki pazar payını 2016-2020 dönemindeki %0,9’dan, 2021-2025 döneminde %1,8'e yükselttiği belirtiliyor.

    Küresel silah ticareti hızla artıyor: Avrupa talebi patladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, bir önceki döneme kıyasla ihracatını %122 oranında artırarak listedeki en yüksek büyüme oranlarından birine imza atmış durumda. Türkiye'nin toplam ihracatından en büyük payı alan ilk üç ülke ise Pakistan (%16), BAE (%12) ve Ukrayna (%8,4) oldu.

    Rapor aynı zamanda Türkiye’nin silah ithalat profilinde bir daralma yaşandığını da gözler önüne seriyor. Verilere göre Türkiye, en çok silah ithal eden ülkeler arasında 24. sırada bulunmakta. Türkiye, 2016-2020 döneminde küresel ithalatın %1,5'ini gerçekleştirirken, 2021-2025 döneminde bu %1,5'ye geriledi. Türkiye'nin silah ithalatı bir önceki döneme göre %9,7 oranında azaldı. Türkiye bu dönemde en çok Almanya (%31), İspanya: (%29) ve İtalya’dan (%19) silah ithal etti.

    Avrupa’nın silah talebi tırmanıyor

    Avrupa, 2021-2025 döneminde dünya genelinde silah ithalatının %33’ünü aldı ve bu oran bir önceki döneme göre %210 arttı. Ukrayna’nın ardından Polonya ve Birleşik Krallık, Avrupa’daki en büyük ithalatçılar oldu. Silahların neredeyse yarısı ABD’den geldi (%48), bunu Almanya (%7,1) ve Fransa (%6,2) takip etti. Avrupa’daki NATO üyesi ülkelerin toplam ithalatı ise %143 artış gösterdi ve ABD, bu alımların %58’ini karşıladı.

    Küresel silah ticareti hızla artıyor: Avrupa talebi patladı Tam Boyutta Gör
    Asya ve Okyanusya ülkeleri, 2021-2025 döneminde ithalatın %31’ini alarak ikinci büyük bölge olmasına rağmen, hacim %20 azaldı. Bu düşüşte Çin’in ithalatının %72 azalması, Güney Kore’nin %54 ve Avustralya’nın %39 oranında düşüş yaşaması belirleyici oldu. Bölgedeki en büyük tedarikçi ABD oldu (%35), ardından Rusya (%17) ve Çin (%14) geldi.

    Hindistan, dünyada ikinci en büyük silah ithalatçısı konumunu korurken ithalatı sadece %4 azaldı ve tedarikinin %40’ı Rusya’dan sağlandı. Pakistan’ın ithalatı ise %66 arttı ve Çin, Pakistan’ın silah tedarikinde %80 paya ulaştı. Japonya ve Tayvan ise sırasıyla %76 ve %54 artış gösterdi. Çin, 1991-1995 döneminden sonra ilk kez Asya’daki en büyük 10 ithalatçı arasında yer almadı.

    Orta Doğu’da talep azalıyor

    Orta Doğu ülkeleri, 2021-2025’te silah ithalatını %13 azalttı. Bölgedeki en büyük alıcılar Suudi Arabistan (%6,8), Katar (%6,4) ve Kuveyt (%2,8) oldu. İthalatın çoğunluğu ABD’den gelirken (%54), onu İtalya (%12), Fransa (%11) ve Almanya (%7,3) takip etti. İsrail, 2021-2025 döneminde silah ithalatını %12 artırdı ve ABD, İsrail’in ithalatının %68’ini sağladı. Özellikle 2023’te başlayan Gazze saldırıları sırasında İsrail, ABD’den F-35 savaş uçakları, güdümlü bombalar ve füzeler aldı.

    Rusya sert düştü

    Küresel silah ticareti hızla artıyor: Avrupa talebi patladı Tam Boyutta Gör
    Rusya, ilk 10 tedarikçi arasında tek ihracat düşüşü yaşayan ülke oldu (–%64). Küresel payı %21’den %6,8’e geriledi. Rusya’nın ihracatının %74’ü Hindistan, Çin ve Belarus’a yöneldi. Almanya ise Çin’i geride bırakarak %5,7 payla dördüncü büyük ihracatçı konumuna yükseldi. İhracatın %24’ü Ukrayna’ya yardım olarak gitti. İtalya, ihracatını %157 artırarak altıncı sıraya yükseldi; ihracatın %59’u Orta Doğu’ya, %16’sı Asya ve Okyanusya’ya, %13’ü ise Avrupa’ya yöneldi. İsrail ise %4,4 payla yedinci büyük tedarikçi olarak Birleşik Krallık’ı geçti.
