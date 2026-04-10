BYD'den 1000 km menzilli elektrikli sedan: BYD Seal 08

3BYD, yeni amiral gemisi elektrikli sedanı Seal 08’i tanıtmaya hazırlanıyor. Çin'de resmi onay sürecinden geçen modelin teknik özellikleri belli oldu. 2026’nın ikinci çeyreğinde pazara çıkması beklenen BYD Seal 08; performans, menzil ve teknoloji tarafında segmentin en iddialı oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.
Güçlü motor seçenekleri dikkat çekiyor
Modelin tek motorlu arkadan itişli versiyonlarında ise 255 kW (342 hp) ve 320 kW (429 hp) olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.
Boyutlar ve teknik detaylar
BYD Seal 08, 5 metrenin üzerindeki gövdesiyle büyük sedan segmentinde konumlanıyor:
- Uzunluk: 5150 mm
- Genişlik: 1999 mm
- Yükseklik: 1505 mm
- Aks mesafesi: 3030 mm
- Ağırlık: 2040 kg
- Maksimum hız: 240 km/s
- Lastikler: 245/45 R19
800V mimari ve 1000 km menzil hedefi
Bu teknoloji sayesinde aracın 1000 km’yi aşan bir menzil sunması bekleniyor. Ayrıca megavat seviyesinde ultra hızlı şarj sistemi ile yalnızca 5 dakikada 400 km menzil kazanımı hedefleniyor.
Gelişmiş şasi ve otonom sürüş teknolojileri
Seal 08 sadece performansıyla değil, teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Modelde arka aks yönlendirme sistemi, DiSus-A akıllı gövde kontrol sistemi, Lidar sensörü ve DiPilot 300 (God's Eye B) otonom sürüş asistanı gibi işeri seviye teknolojiler bulunuyor.
