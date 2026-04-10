BYD'den 1000 km menzilli elektrikli sedan: BYD Seal 08

3BYD, yeni amiral gemisi elektrikli sedanı Seal 08’i tanıtmaya hazırlanıyor. Çin'de resmi onay sürecinden geçen modelin teknik özellikleri belli oldu. 2026’nın ikinci çeyreğinde pazara çıkması beklenen BYD Seal 08; performans, menzil ve teknoloji tarafında segmentin en iddialı oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.

Güçlü motor seçenekleri dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nun verilerine göre Seal 08, farklı güç seviyeleri sunan birden fazla motor kombinasyonuyla geliyor. En güçlü versiyon, çift motorlu dört tekerlekten çekişli güç aktarma sistemiyle öne çıkıyor. Bu versiyonda ön motor 190 kW (255 hp), arka motor ise 320 kW (429 hp) güç üretiyor. Toplam sistem gücü ise tam 510 kW (684 hp) seviyesine ulaşıyor.

Modelin tek motorlu arkadan itişli versiyonlarında ise 255 kW (342 hp) ve 320 kW (429 hp) olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.

Boyutlar ve teknik detaylar

BYD Seal 08, 5 metrenin üzerindeki gövdesiyle büyük sedan segmentinde konumlanıyor:

Uzunluk: 5150 mm

Genişlik: 1999 mm

Yükseklik: 1505 mm

Aks mesafesi: 3030 mm

Ağırlık: 2040 kg

Maksimum hız: 240 km/s

Lastikler: 245/45 R19

800V mimari ve 1000 km menzil hedefi

Tam Boyutta Gör Seal 08’in en kritik noktalarından biri, 800V yüksek voltajlı platform üzerinde geliştirilmiş olması. Araçta lityum demir fosfat (LFP) batarya tabanlı ikinci nesil Blade Batarya kullanılıyor.

Almanya'da elektrikli araç satışları benzinlileri geride bıraktı 12 sa. önce eklendi

Bu teknoloji sayesinde aracın 1000 km’yi aşan bir menzil sunması bekleniyor. Ayrıca megavat seviyesinde ultra hızlı şarj sistemi ile yalnızca 5 dakikada 400 km menzil kazanımı hedefleniyor.

Gelişmiş şasi ve otonom sürüş teknolojileri

Seal 08 sadece performansıyla değil, teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Modelde arka aks yönlendirme sistemi, DiSus-A akıllı gövde kontrol sistemi, Lidar sensörü ve DiPilot 300 (God's Eye B) otonom sürüş asistanı gibi işeri seviye teknolojiler bulunuyor.

