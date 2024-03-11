Hollandalı Carver, Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Test sürüşleri ve ön sipariş süreci başlayan iki farklı donanım seviyesi ile gelen Carver S+ ve Carver R+'ın yanı sıra lojistiğe yönelik Carver Cargo modelleri, şehir içinde yolculukları pratik hale getirecek.
|Versiyon
|Fiyat
|Carver S+ (Mandalina turuncusu, koyu gri, metalik mavi) LED far paketli
|739.000 TL
|Carver R+ (Mandalina turuncusu, koyu gri, metalik mavi) LED far paketli
|639.000 TL
|Carver Cargo S+ (Beyaz)
|699.000 TL
|Carver Cargo R+ (Beyaz)
|599.000 TL
|Carver R+ (İnci beyaz)
|599.000 TL
|Carver S+ (İnci beyaz)
|699.000 TL
Carver R+ modeli ise 45 km/s son hızıyla 130 km menzil ile şehir içi ulaşımda çok ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Carver S+ için B sınıfı ehliyet gerekirken Carver R+ kullanımı için en az A2 ehliyetine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, kurallar gereği Carver S+ ile otoban ve köprülerden geçmek mümkünken Carver R+ sadece şehir içi kullanıma uygun bir araç olarak karşımıza çıkıyor.
Carver Cargo ise 500 litrelik bagaj alanıyla filolar, kargo şirketleri ve KOBİ sahipleri için üst düzey alternatif haline gelecek gibi görünüyor. Her üç model Nisan ayında Türkiye yollarıyla buluşmayı bekliyor. Test sürüşü ve ön sipariş için İstanbul Kâğıthane’deki GRS Automobility Showroomu, 444 77 48 iletişim numarası veya carverturkiye.com web adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.