Hollandalı Carver, Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Kayak’taki dönüş tekniği “carving” kelimesinden ilham alarak Hollanda’da 1994 yılında serüvenine başlayan ve geçen sene “En İyi Mikromobilite Elektrikli Aracı” seçilen Carver markası, Türkiye macerasına başlıyor.

Test sürüşleri ve ön sipariş süreci başlayan iki farklı donanım seviyesi ile gelen Carver S+ ve Carver R+'ın yanı sıra lojistiğe yönelik Carver Cargo modelleri, şehir içinde yolculukları pratik hale getirecek.

Carver fiyat listesi 💸 (Mart 2024) Versiyon Fiyat Carver S+ (Mandalina turuncusu, koyu gri, metalik mavi) LED far paketli 739.000 TL Carver R+ (Mandalina turuncusu, koyu gri, metalik mavi) LED far paketli 639.000 TL Carver Cargo S+ (Beyaz) 699.000 TL Carver Cargo R+ (Beyaz) 599.000 TL Carver R+ (İnci beyaz) 599.000 TL Carver S+ (İnci beyaz) 699.000 TL

Tam Boyutta Gör Yalnızca 98cm genişliği, 1+1 oturma düzeni, 75 litrelik bagaj hacmiyle eğlenceli, akıllı ve ekonomik seyahat çözümler sunan yüzde yüz elektrikli Carver’ın S+ modeli, 80 km/s son hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özellikleriyle öne çıkıyor.

Carver R+ modeli ise 45 km/s son hızıyla 130 km menzil ile şehir içi ulaşımda çok ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Carver S+ için B sınıfı ehliyet gerekirken Carver R+ kullanımı için en az A2 ehliyetine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, kurallar gereği Carver S+ ile otoban ve köprülerden geçmek mümkünken Carver R+ sadece şehir içi kullanıma uygun bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Carver’ı rakiplerinden ayıran en büyük unsur ise “Dinamik Araç Kontrol” sistemi sayesinde tıpkı motosikletlerde olduğu gibi virajlarda 40 derece açıda yana yatabilmesi. Böylelikle çok daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlıyor. Kapalı yapısı ve yüksek dayanımlı şasisi sayesinde motosikletlerden daha güvenli ve konforlu yolculuk vaat eden Carver açılabilir tavan ve müzik sistemi de sunuyor.

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Carver Cargo ise 500 litrelik bagaj alanıyla filolar, kargo şirketleri ve KOBİ sahipleri için üst düzey alternatif haline gelecek gibi görünüyor. Her üç model Nisan ayında Türkiye yollarıyla buluşmayı bekliyor. Test sürüşü ve ön sipariş için İstanbul Kâğıthane’deki GRS Automobility Showroomu, 444 77 48 iletişim numarası veya carverturkiye.com web adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

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