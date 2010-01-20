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Çin meydan okuyor: Kendi işlemcilerini yeni süper-bilgisayarlarında kullanacaklar

Çin süper-bilgisayarlarda kendi geliştirdiği işlemcisini kullanmaya başlıyor, işte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Analistler tarafından önümüzdeki yıllarda dünyanın en güçlü ülkesi olacağı tahmin edilen Çin, dışa bağımlılığı azaltmak için hemen her alanda gelişim ve kalkınma programlarına devam ediyor. Özellikle ucuz işçilik sayesinde endüstriye yön veren teknoloji firmalarının üretim üssü haline gelen ülke, kendi teknolojilerini geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. 1.5 milyardan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, başta kamu kuruluşları olmak üzere ülke genelinde kullanılmak üzere 2000'li yılların başında bu yana kendi işlemcisini geliştirmekle meşgul. Temelleri 2001 yılında atılan Loongson (Godson ve Dradon kod adlarıyla) projesiyle devlet-özel sektör birlikteliğinde işlemci geliştirmeye başlayan Çin, PetaFLOP sınıfında yer alacak Dawning 6000 isimli süper-bilgisayarında kendi tasarladığı yerli malı işlemcileri kullanmaya hazırlanıyor.

2008 yılında dünyanın en hızlı süper-bilgisayarları listesine 11. sıradan giren, Dawning 5000a modelinin devamı olarak tasarlanan yeni proje, Çin için büyük önem taşıyor. AMD işlemcilerin güç verdiği mevcut modelden farklı olarak Loongson 3 işlemcisinin kullanılacağı süper-bilgisayar, yine ilk modelden farklı olarak Windows HPC Server yerine Linux işletim sistemini çalıştıracak. Çin Bilim Akadamesine bağlı Bilgi İşlem Teknolojileri Enstitüsünde görevli Weiwu Hu'nun öncülüğünde tasarlanan yeni işlemci için , ülkenin en önemli süper-bilgisayar projelerinden birinde kullanılacak olması büyük önem taşıyor. Zira şimdiye kadar ucuz yollu alternatif bilgisayar çözümlerinde kullanılan Loongson işlemci modelleri, üçüncü jenerasyonla birlikte ülkenin en büyük süper-bilgisayar yatırımlarından birine de güç vermiş olacak.

Çin meydan okuyor: Kendi işlemcilerini yeni süper-bilgisayarlarında kullanacaklar
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Loongson 3 işlemcisi, Çin'in yeni süper-bilgisayarında kullanılacak.

Açıklanan bilgilere göre 2008 yılında anons edilen Dawning 5000a isimli süper-bilgisayar projesinde de Loongson işlemcilerinin kullanılması planlanmış ancak Bilg-İşlem Teknolojileri Enstitüsü, üretici firma Dawning Bilgi Endüstrisi'ne o dönem için gerek duyulan işlem gücünü sahip yeterli işlemciyi sağlayamadığı için projenin AMD işlemcilerle yürütülmesine karar verilmiş. Bu yılın ortalarına doğru tamamlanması ve yıl sonuna doğru hizmete sunulması beklenen Dawning 6000 modelinde ise tasarım çalışmaları yıllar öncesine dayanan Loongson 3 işlemcileri kullanılıyor. Geliştirime çalışmaları ülkenin 10. beş yıllık geliştirme programı kapsamında başlanan Loongson 3 işlemcisi, kökenleri 1980'lere giden ve günümüzde daha çok gömülü sistemler için tercih edilen MIPS mimarisini temel alıyor.

Dünyanın en hızlı 500 süper-bilgisayarını kapsayan TOP500 listesine göz atıldığında x86 işlemcilerin (AMD ve Intel) ciddi bir üstünlük kurduğunu, x86 olmayan işlemcilerin kullanıldığı sistemlerin ise tüm listenin sadece %15'ini kapsadığını görüyoruz. Tablo x86 işlemcilerin lehine olunca, geliştirilen yeni işlemcinin rekabetçi olup olamayacağı yönünde çeşitli sorular da akıllara gelmiyor değil. Ancak MIPS mimarisinin geliştiricisi olan MIPS Technologies firmasının üst yöneticilerinden Art Swift, yüksek performanslı MIPS mimarisi sayesinde, cluster kurulumlarında yeni işlemcinin çok güçlü olacağını belirtiyor. Microprocessors Report'tan analist Tom Halfhill ise konuyla ilgili açıklamasında 16 çekirdekli 782 adet Longsoon 3 işlemcisiyle PetaFLOP seviyesinde işlem gücü sunulabileceğine dikkat çekiyor.

Çin meydan okuyor: Kendi işlemcilerini yeni süper-bilgisayarlarında kullanacaklar
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Dawning 6000 isimli süper-bilgisayarın PetaFLOP seviyesinde işlemci gücü sunacağı belirtiliyor.

Tom Halfhill açıklamasının devamında Loongson 3 işlemcisinin, kullanımda olan Loongson 2F işlemcisinden farklı olduğunu belirtiyor. Halfhill yeni Loongson 3'ün, AMD ve Intel işlemcilerde kullanılan x86 komutlarını emüle edebilecek donanımsal dönüştürme kodlarıyla birlikte her biri bağımsız işlem kapasitesine sahip 4-16 çekirdekli konfigürasyon yeteneğine sahip olduğunun altını çiziyor. Tasarım çalışmaları Aralık ayında tamamlanan ve şu an prototip aşamasında olan Longsoon 3 işlemcisinin yakında STMicroelectronis firmasına yollanacağı ve 65nm üretim teknolojisiyle hacimli üretime başlanacağı da bildiriliyor. Dört çekirdekli modeli masaüstü bilgisayarlarda ve çeşitli tüketici elektroniği çözümlerinde kullanılacak olan Loongson 3 işlemcisinin 8 çekirdekli üst temsilcisi ise süper-bilgisayar projesine güç verecek.

1GHz'de çalışması ve 600 milyondan fazla transistör içermesi beklenen Loongson 3 işlemcisi, 4MB büyüklüğünde Seviye 2 (L2) bellek içeriyor. Isıl güç tasarımının 20 Watt olması beklenen 8 çekirdekli işlemci, yapısal anlamda önemli bir detaya sahip. Longson 3b olarak isimlendirilen bu işlemcideki çekirdeklerden dördü genel, diğer dördü ise özel amaçlı görevler için bir araya getiriliyorlar. GStera olarak isimlendirilen özel amaçlı çekirdeklerin matematik ağırlıklı hesaplamalara hız kazandıracağı, ayrıca biyolojik hesaplamalarda ve sinyal işlemede yüksek performans sunacağı söyleniyor. GSTera çekirdeklerinin özellikle performans ölçümlerinde ciddi avantaj sağlayacağı çünkü süper-bilgisayarları sıralayan LINPACK performans ölçüm testinin de doğrusal matematik temelli olduğuna dikkat çekiliyor.

Çin meydan okuyor: Kendi işlemcilerini yeni süper-bilgisayarlarında kullanacaklar
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Dawning 6000, bilimsel araştırmalarda kullanılacak.

İki adet 64-bit kayar nokta ünitesine sahip olan Loongson 3 işlemcisi için LINCPAK'in yazarlarından Jack Dangorra, aynı performansı sunabilmek için rakip işlemcilere kıyasla daha fazla sayıda çekirdek kullanması gerektiğini dile getirirken, Dawning 6000'nin performansı hakkında spekülasyon yapmanın, sistem çalışmadan önce anlamsız olacağını söyledi. Intel sözcüsü Chuck Mulloy ise henüz çıkmamış bir ürünün rekabet gücünü ölçümlemenin zor olduğunu dolayısıyla bundan kaçındıklarını belirtti. Intel'in tarihi boyunca rakipsiz bir an geçirmediğini söyleyen Mulloy bu durumun değişmesini beklemediklerini dolayısıyla Longsoon projesini hoş karşıladıklarını ifade etti. Loongson çalışmalarını yerinde gözlemleyen Tom Halfhill ise Çin'in birinci sınıfı işlemci yapması için teknik hiçbir engel olmadığını, bizimkiler [Batılılar] kadar akıllı tasarımcılara ve bilgisayar uzmanlarına sahip olduklarını söyledi.


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ATiM 9 yıl
Ecevit tarihini hatırlamıyorum bilmem kaç senesi bir üreten ülke olucaz demiş demir yolları filan yapmışlar Darbeyle indirmişler...
Yani adamlar izin vermicek diye koyun gibide oturmuycaz ama üretmiyoruzda değil AKP iktidarından sonra İlk milli tank,silah,top,helikopter (Taka) şimdide Teknojinin en ucunda olan Nano tekneloji bunlarıda gözden kaçırmamak gerek...

Sanayi üretimi başka mesele ama asıl teknoloji üretimimiz konusundaki engeller bizi çok etkilemiştir. Şimdi sanayi malı da satıyoruz da noluyor. Refah artışımız sıfır çünkü sanayideki teknoloji dahil herşeyi dışarıdan alıyoruz. Askeri yatırımlar memnun edici, yakında sonuçlarını görebiliriz. Fakat mesela tank projesi on yıllık bir projeydi, diğerleri daha uzun, hükümete mal edemezsiniz. Mal edilen bir diğer konu paranın değer kaybının yani enflasyonun düşüşü 20 yıllık çabaların meyvesidir. Sadece bunu kolaylaştıran bir kaç şey yapıldı. Bunları da yazmıştım ama siyasi olmasın diye vazgeçtim. Herneyse bunlar geçen yıllarda konuşuluyordu ama yıllardır gündem bunlar için meşgul biliyorsunuz.
En büyük temennim ilk olarak, en azından askeri teknolojik gelişmelerin de askeri tasfiye çalışmaları arasında rafa kalkmaması. Bu tür çablaar her zaman bir yolu bulunup engellenmiştir zira. İkincisi yer altı kaynaklarımızın, taş bile olsa işlenmeden satılmamasıdır.
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Harun 9 yıl
şu çinlilrere imrenmemek elde değil
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sultanomar 9 yıl
darısı bizim başımıza
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_MACESTE_ 9 yıl

sultanomar

darısı bizim başımıza

Amin
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BekirHan 9 yıl
Bizimde problemimiz bu olsa gerek. Kendisine değil yorumlamaya kafa yoruyor birbirimize çatıyoruz.
Bir bakmışsın Ugandalı aya çıkmış.
"Vay! Abdül abi bizdede imkan olsa bizde yaparık yauu!!!"
Yaparsın koçum benim ;)
Peh!!
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bkm.cvs 9 yıl
Yaparsınız.%90 dışardan alıp anca montajını yaparsınız.

::::))Devrim arabalarındaki adamlar gibi olduk....
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sotoxs 9 yıl
çindeki mercedes fabrikasının yanında çinlilerin mercedesi birebir kopyaladığı çin mercedesi fabrikası var. daha öncede avrupalı üreticilerden fabrika kuranlar oldu ancak kar edemedi. dünyada imf programlarının uygulanıpta batmadığı tek ülkeyiz. işlenmiş bor cevheri yanında petrol sudur. dünya rezervinin %84 civarı Türkiyededir. amerika bilmekte biz bildiğimiz halde inanmamaktayız. 500 liraya bir ay çalışıp 200ünü yola 200ünü sigarasına veren arkadaşım, iskandinav ülkeleri gibi yılda 70-80 bin usd kazanabilir. ancak en az bir batılının bir diğerini sevdiği kadar birbirimizi severek bunu başarabiliriz. bizi yenebilecek olanı aradılar : yine biz.
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elophidae 9 yıl

sotoxs

çindeki mercedes fabrikasının yanında çinlilerin mercedesi birebir kopyaladığı çin mercedesi fabrikası var. daha öncede avrupalı üreticilerden fabrika kuranlar oldu ancak kar edemedi. dünyada imf programlarının uygulanıpta batmadığı tek ülkeyiz. işlenmiş bor cevheri yanında petrol sudur. dünya rezervinin %84 civarı Türkiyededir. amerika bilmekte biz bildiğimiz halde inanmamaktayız. 500 liraya bir ay çalışıp 200ünü yola 200ünü sigarasına veren arkadaşım, iskandinav ülkeleri gibi yılda 70-80 bin usd kazanabilir. ancak en az bir batılının bir diğerini sevdiği kadar birbirimizi severek bunu başarabiliriz. bizi yenebilecek olanı aradılar : yine biz.


Alkışlıyorum kardeş aynen de katılıyorum. En az bir batılının diğerini sevdiği kadar biz de birbirimizi sevmeliyiz. Ülke kısır çatışmalardan çıkıp atılım yapmalı.
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sotoxs 9 yıl
dün fiyatlar rekabet ediyordu bugün kalite yarın tasarım. tasarım hayalgücüdür. hayalgücü insan. insana yatırım yapmayan hiç bir toplum lider olamaz. karın tokluğuna çalışan isanların yaşadığı toplum yatırım yapmıyor demektir
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laguns 9 yıl
karın tokluğuna bız ulke olarak neye çalışıyoruz farkımız ne onlardan bır duşunelım derım 3-4 sene içinde daha da buyuyecekler ......
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sotoxs 9 yıl
94 yılında ODTÜ' den aldığım adidas'ı 2006 ya kadar giydim, made in germany. 2006 da yine bir adidas aldım 2007 de dağıldı. made in china.
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sotoxs 9 yıl
o büyük otomobil üreticisi firmasının sahibine birkaç yılönce sormuşlar "ne düşünüyorsunuz gelişen büyüyen uzakdoğulu üreticiler hakkında" diye oda gülmüş "onlarda hayal gücü yok" demiş. tıpkı einstein'ın dediği gibi "hayal gücü bilgiden daha önemlidir"
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sharapnell 9 yıl

bakıyorumda çin malları ile alay eden arkadaşlar var neden?? adı çıkmış çin malı diye dimi ?? maalesef çin bizim gibi üçüncü dünya ülkesi sayılabilecek ülkelere yediriyor o 1iralık malları..peki bu nasıl oluyor?
sen bir ithalatçı olarak gidiyorsun çine diyorsun ki ben tabak çanak mp3 ayakkabı vs alcam diyorsun eee adam sana ne diyor tabi efendim hemen.!! sonra içeriden elinde misal 5 çeşit ayakkabı ile geliyor bakıyorsun hepsi aynı 5 çeşit dedik ama aynı model hepsi peki çeşit dediğimiz ne ? adam koyuyor önüne ayakkaıları diyor ki bu 1 lira bu 3 bu 5 bu 10 bu 50...bizim adamımız ne diyor hmmm bizim ülkede insanların alım gücü bu ürünün 50 liralığına yetmez ve diyor ki sen şu 1 1iralıktan bilmem kaç bin adet ver ve sonra geliyor güzel ülkemiz türkiyemize o ayakkabıları satıyor alanda 1 hafta sonra patladı çatladı diyor etiketine bakıyor aaa çin malı zaten dandik malmış ;)
özetle zihniyet bizim ithalatçı zihniyet..! her zaman en dadik malı bize sunan zihniyet çinin kabahati ne adamlarda teknoloji ise teknoloji ve dünyadada çoğu avrupa ülkesininde olmayan bir teknoloji ve kalite ama ülkemizde ithalatçılarımız sayesinde adı çıkmış bir ülke...kendi ürettiğimiz çayın bile ikinci üçüncü kalitesini biz içiyoruz birinci kalitesi abd ve avrupa ülkesine ;)
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sotoxs 9 yıl
netbook görünümlü cep tlf yapmışlar. bu düşündürücü.
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BlacKRyhmer 9 yıl
Yha Bu Çinlilerde Uçmuş Çin Malı Bilgisayar :D
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