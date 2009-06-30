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Cinebonus ile 3D sinema üzerine röportaj

10 yıl
84,5b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Cinebonus Dijital Sinema Ürün müdürü Serde Nadirler ile röportaj

Geçtiğimiz gün Kanyon Cinebonus sinemalarında Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs ön gösterimine katıldık. 3 Boyutlu izlediğimiz film ardından Cinebonus Dijital Sinema Ürün Müdürü Serde Nadirler ile 3 Boyut teknolojisi ve sinemanın geleceği hakkında konuştuk.


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IeVeN 10 yıl
en son 3 boyutlu film seyrettiğimde bilemiyorum sene kaçtı ama öyle ahım şahım bir ayrıcalık ve fark yoktu. ama sene 2009 dünya teknoloji ile resmen dans ediyor. herşey her sektör teknolojiden nasibini almış iken şu anda bu gösterimi gitmeyi düşünüyorum. yoksa ne kaçırdığımı bilemeyeceğim.
Birde belirtmek istediğim şahsi görüşüm ;
Röportajda müdüre hanımefendinin belirtiği bazı hususlar üzerinde duracağım. perdenin metal alaşımlı olduğu perdenin uzun ömürlü ve dayanıklı olduğu anlamına gelir.Beyaz duvar veya daha çok kumaş ağırlıklı kullanılan perde den uzun vadede sinema adına daha masrafsız olacağı düşünülebilir. filmlerin eskisi gibi büyük taşıma maliyetleri ve zor koşullarda dev makaralar ile gelmesi yerine artık harddisk lerde uzun ömürlü ve sorunsuz dijital veri şeklinde taşınması hem kalite hemde sinema işletmesi adına büyük bir avantajdır. zira harddisklerdeki dijital veri bozulmayacağından,taşıma ve edinebilme problemleri en aza ineceğinden maliyetlerin uzun vadede düşeceği kanaatindeyim. Özetlersek sinema ucuza maal ederse kullanıcılara da ucuza sunabilir ve bildiğimiz pahalı sinemalar yerine daha uğrak mekanlara bırakabilir. Konuyu fazla dağıtmak istemem ama önemli bir diğer nokta ise korsana yönelmenin ( doğruluğunu kesinlikle savunmuyorum ) bir sebebide maddi olanaklar ve edinebilme güçlüğüdür. sinemalar daha iyi kaliteyi çok daha ucuza sunmaya başladığı zaman korsan film seyretmek yerine sinemalara rağbetin hat safhaya çıkacağına inanıyorum. saygılar İyi forumlar
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St Batuhan 10 yıl
Geçen sene 1 Temmuz gününde yarabbi şükür demiştim. Malumunuz Dünyanın merkezine yolculuk filmi 3 boyutlu olarak gösterime girmiş ve cidden uzun aradan sonra 3 boyut olayına tam anlamıyla adım attığına inandığım bir yapıt olmuştu. Gerek konusu gerekse canlılığı gereği dikkatimi çeken film çoğu kısmını gerçek kişilerle, 3 Boyut için verilen uğraş göstergesiyle hayran bırakmıştı. Ardından gelen ve bu filmimizden öncede fragmanı 3 boyutlu gösterilen ve tamamen animasyon olan Beni aya uçur ise tamamen yapay olması nedeniyle içimde sönük kalmıştı. Şimdi yine bir animasyonda 3 boyut görüyoruz. Bakalım serinin devam filmi olmasından kazanıcaktır ama ben artık bu uğraşın günümüz tutulan seri filmlerinde de olmasını ve her yerde kullanılmasını istiyorum. Özellikle transformers o ihtişamını 3 boyutla sunmalıydı çünkü her gün öyle devasa yaratıklarımızı göremiyoruz yapıldı mı böyle yapılsa daha iyi olur ya da çoğu zaman çocuklara hitap ettiğinine inanılan ve cidden tutulan Harry Potter filminde de kullanılması gerek. [Özellikle 2. filmde o trenin gelişini 3 boyutlu izlemek güzel olurdu.] Bu sektör adına söylenilcek ve yazılacak cok söz var ama bir genc olarak tamamını yasayıp daha net yazılar yazabilmem icin iyice yaygınlasmalı. Bu arada cidden maliyet temelinde yüksek ama ilerleyen vakitte tabi kapanıyor o maliyet...
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19G05S 10 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan
çoğu zaman çocuklara hitap ettiğinine inanılan ve cidden tutulan Harry Potter filminde de kullanılması gerek. [Özellikle 2. filmde o trenin gelişini 3 boyutlu izlemek güzel olurdu.


Zaten yapılıyor

afm.com.tr/...

Harry potter ve Ateş kadeği'nden itibaren tüm harry potter filmler 3D İMAX girdi
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Kartal Göz 10 yıl
Orjinalden alıntı: einhander


Orjinalden alıntı: nchls

Orjinalden alıntı: mokinto

Dün Ice age e gittim film olarak 2 den güzel. Oldukca eğlenceli sahneleri var. 3D olarak görüntü kaliteli ve detaylar başarılı ama dünyanın merkezine seyahat gibi 3 boyut hissini çok fazla ve çok sahnede yaşamadım.
Ayrıca bir şey söylemek istiyorum;cinebonus gözlükleri 2,5 Tl ye satıyor. Bunada itirazım yok ama tutup çıkışda sepetle bir vatandaş bekleyip gözlükleri geri alıyor. Yuh diyorum. Tutupda gafletle vermeyin. Satın aldığınız ürünler onlar.


hocam o real d gözlükleri ortalama 100-200$ dolar değerindedir izleyicilerden alınan 2.5 tl lik ücretler sadece o film seansında yani 2-2.5 saatlik dilimdeki kiralama bedelidir yanlış bilgilendirme vermeyelim.



bolt fılmıne gıtmıstım cıkısta yıne sepetle bekleyen eleman vardı
vermek ıstemedıgımı soyledım elemanda sızde kalabılır dedı
100 dolarlık gozlugu neden bana bıraksınlar


isterse 1 TL olsun niye bıraksın ki onu sana, o sinemanın demirbaşı; demek veriyorlar o zaman biz de isteyelim



Orjinalden alıntı: St Batuhan

Geçen sene 1 Temmuz gününde yarabbi şükür demiştim. Malumunuz Dünyanın merkezine yolculuk filmi 3 boyutlu olarak gösterime girmiş ve cidden uzun aradan sonra 3 boyut olayına tam anlamıyla adım attığına inandığım bir yapıt olmuştu. Gerek konusu gerekse canlılığı gereği dikkatimi çeken film çoğu kısmını gerçek kişilerle, 3 Boyut için verilen uğraş göstergesiyle hayran bırakmıştı. Ardından gelen ve bu filmimizden öncede fragmanı 3 boyutlu gösterilen ve tamamen animasyon olan Beni aya uçur ise tamamen yapay olması nedeniyle içimde sönük kalmıştı. Şimdi yine bir animasyonda 3 boyut görüyoruz. Bakalım serinin devam filmi olmasından kazanıcaktır ama ben artık bu uğraşın günümüz tutulan seri filmlerinde de olmasını ve her yerde kullanılmasını istiyorum. Özellikle transformers o ihtişamını 3 boyutla sunmalıydı çünkü her gün öyle devasa yaratıklarımızı göremiyoruz yapıldı mı böyle yapılsa daha iyi olur ya da çoğu zaman çocuklara hitap ettiğinine inanılan ve cidden tutulan Harry Potter filminde de kullanılması gerek. [Özellikle 2. filmde o trenin gelişini 3 boyutlu izlemek güzel olurdu.] Bu sektör adına söylenilcek ve yazılacak cok söz var ama bir genc olarak tamamını yasayıp daha net yazılar yazabilmem icin iyice yaygınlasmalı. Bu arada cidden maliyet temelinde yüksek ama ilerleyen vakitte tabi kapanıyor o maliyet...

Evet dediğin gibi Dünya'nın Merkezine Yolculuk'taki o 3D keyfi anlatılamaz yaşanır sinemasına gittiğim ilk 3D filmdi, daha sonra gaza gelip Bolt adlı animasyona da gittim ama o 3D keyfini orada yaşayamadım ve animasyonsever birisi olarak da Bolt istediğim gibi çıkmamıştı. Ama olaya dönecek olursak Bolt'taki 3D keyfinin yavan kalmasının sebebi bence bir animasyon olmasıydı. Çünkü siz ne kadar derinlik hissi verseniz de göz, beyin onun bir animasyondan ibaret olduğunun bilincinde, dolayısıyla animasyon 3D gerçekçiliğini baltalıyor. 3D keyfini animasyonlarda değil de filmlerde yaşamayı tercih edin, filmler de daha etkileyici daha belirgin oluyor. Yani animasyonu ha 2D izlemişsin ha 3D arada çok büyük bir fark yok. Ama filmlerde öyle değil özellikle de 3D'lik sahnelerde.
Bu arada "Transformers 3D olmalıydı" düşüncesine ben de katılıyorum o zaman tadından yenmezdi.
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CoolnQuiet 10 yıl
3 boyutlu oyun kavramı 100+ Hz. sahip monitörler ve Nvidia'nın streoskopik gözlükleri sayesinde günümüzde kullanılabiliyor. 3 boyutlu film içinde olay, tekniğin film dosyalarına işlenmesinden ibaret. Trend yönünde tahminde bulunmak gerekirse, son kullanıcılar olarak evimizde 1-2 sene sonra 3 boyutlu film izleyeceğimize inanıyorum bu durumda. Zira, 120 Hz lik monitörler çıkmaya başladı bile, geriside gözlük ve yazılımda yani o kadarda zor değil. Bu duruma bakarakta yakın gelecekte, monitörlerdeki yükselen trendin yineleme hızı yani Hz. faktörünün artırılması olacağını da söyleyebilirim.
Kendi adıma da konuşmak gerekirse, bir filmi full hd evimde izlemek dururken üste para verilse dahi sinemaya gitmem. Film ister 3 boyutlu ister 5 boyutlu olsun farketmez. Bu yaştan sonra, o kadar insanın arasında film izlemek hiç çekilmiyor. Kimi konuşur, kiminin yüzünden alt yazılar okunmaz, kısacası kabustur sinemada film izlemek benim için.
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Kerim Aydın 10 yıl
ben antalyada yaşıyorum cinebonus sinemaları burda 10.5 TL normal sinemalar ise 5.5 tl.. 2 kişi sinema o fiyata sinema izliyor, 2,5 lira fark diyor fark bunun neresınde.. cinebonus sinemaları cok pahalı
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osmanxx07 10 yıl

Orjinalden alıntı: Kerim Aydın

ben antalyada yaşıyorum cinebonus sinemaları burda 10.5 TL normal sinemalar ise 5.5 tl.. 2 kişi sinema o fiyata sinema izliyor, 2,5 lira fark diyor fark bunun neresınde.. cinebonus sinemaları cok pahalı


Ben de Antalya'da yaşıyorum. Haklısın burada ki en pahalı sinema Cinebonus. Diğer kaliteli sinemalar 5-7 arası.
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iso614300 10 yıl
KÜTAHYA'YA DA BEKLİYORUZ.ŞÖYLE GÜZEL BİR YERE YAPILMIŞ GÖSTERİŞLİ BİR BİNA İLE, MÜMKÜNSE. :)
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mokinto 10 yıl
Benim gibi gözlük mecburiyeti olan kişiler için gözlük üstü gözlük malesef zor oluyor. Ama sektör gelişirse 3D gözlüklerinde derecelileri çıkar ve kullanıcılar alır diye düşünüyorum.
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horible 10 yıl
mesut bey birara korsan konusunda nerdeyse ürün müdürünü bile evet evde indirdiğimiz gibi dedirtecektiniz:):)
teşekkürler
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Gökhan K. 10 yıl
Mesut bey birkaç şey söylemek istiyorum;Kamera biraz sağa kaymış solda olsa daha iyi bir bakış açısı olabilirdi.Hanımefendi birazda olsa kameraya dönebilirdi en azından yüz hatlarını görebilirdik ama profilden başka birşey göremedik.

Ayrıca Dh gömleklerini hangi firmayla anlaşıp yaptırdıysanız bence bi 500 tane sipariş verin almak istiyoruz
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fatihcanery 10 yıl
mesut çeviğe teşekkür ediyorum,güzel röpartaj olmuş.3d sinemayı çok merak ediyorum,izleyen var ise düz sinemadan farkını söyleyebilir mi? Veya söyle söyleyim,düz sinemadan büyük bir farkı var mı,yoksa ufak tefek görseller mi?
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PHI 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

mesut çeviğe teşekkür ediyorum,güzel röpartaj olmuş.3d sinemayı çok merak ediyorum,izleyen var ise düz sinemadan farkını söyleyebilir mi? Veya söyle söyleyim,düz sinemadan büyük bir farkı var mı,yoksa ufak tefek görseller mi?

Yükseklik ve genişliğin yanında derinliği de görüyorsunuz. Yani normal hayatta nasıl görüyorsanız o şekilde oluyor. Sanki film gözünüzün önünde çekiliyor gibi oluyor. Farzı misal bir kelebek uçuyorsa filmde eliizi uzatsanız kelebeği yakalayacakmışsınız hissi veriyor.
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kont_andre 10 yıl
Zamanında 3d vr gözlüklü asus tnt 2'im vardı ve birkaç oyunu bu şekilde oynama fırsatı buldum.Gerçekten normal oyuna göre çok değişik bir görüntü zevki veriyordu ama gözleri çok yoruyordu ve yarım saatten fazla dayanamıyorum.
Sinemada henüz bunu görmedim ve çok merak ediyorum doğrusu.Röportaj için teşekkür ederiz Mesut bey.
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Xeon-Man 10 yıl
düşüncelerinize saygı duyarım mesut abi buda sizin yorumunuz...
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Xeon-Man 10 yıl
Mesut abi öncellikle teşekkürler ropörtaj için fakat ablam orda krizden etkilenmedik felan diyorda kendini düşünerek diyor galiba bilgisayar kullanımının lüks olduğu türkiye de krizden etkilenmeyenler sadece zenginler olsa gerek çünkü kriz ortamı her zaman zengine yarıyor gerçi bu konu tartışılacak olunsa uç noktalara gider fakirlerin gün geçtikçe daha fakir olması aradaki uçurumun açılması insanları tabiki korsancılığa sevk eder korsan film indirip izleme işini zengin olanlar bile yapıyor ben bir fakir olarak korsan film indirip izliyorum fakat şöyle de düşünmüyor değilim mantıklı olarak gönül isterdiki devletim beni ezmese hakkımı verse 1 ay boyunca çalışıp 525 TL almak zorunda kalmasam keşke bol bol kazansamda o film yapan sektörün oyun yapa firmaların hakkını versem ama bu durum tam tersi ben genelden bahsediyorum benim fikrime katılmayıp film sinemada izlenir hakkını ver diyen zenginler çıkar onlara saygım var fakat senin elinde yok gelde sinemada film izle 5 lira ver bir film izlemeyle insan doymazki ayda 10 film izlesen 50 lira 1 aylık Su parası bir fakir için demek istediğim şudur ki eğer insanlar haklarını arıyorlarsa ve korsancılık gibi yolların önünü tıkamak istiyorlarsa ilk olarak zenginler aç gözlü olmayı bırakacaklar sözlerimi Şu Hadisi Şerif İle Noktalamak İstiyorum:
Eğer bu hayatı dünyeviyede fakirler hala fakirse zenginler hala zenginse zenginler hala aç gözlülerdir.(Zekat)
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PHI 10 yıl

Orjinalden alıntı: Xeon-Man

Mesut abi öncellikle teşekkürler ropörtaj için fakat ablam orda krizden etkilenmedik felan diyorda kendini düşünerek diyor galiba bilgisayar kullanımının lüks olduğu türkiye de krizden etkilenmeyenler sadece zenginler olsa gerek çünkü kriz ortamı her zaman zengine yarıyor gerçi bu konu tartışılacak olunsa uç noktalara gider fakirlerin gün geçtikçe daha fakir olması aradaki uçurumun açılması insanları tabiki korsancılığa sevk eder korsan film indirip izleme işini zengin olanlar bile yapıyor ben bir fakir olarak korsan film indirip izliyorum fakat şöyle de düşünmüyor değilim mantıklı olarak gönül isterdiki devletim beni ezmese hakkımı verse 1 ay boyunca çalışıp 525 TL almak zorunda kalmasam keşke bol bol kazansamda o film yapan sektörün oyun yapa firmaların hakkını versem ama bu durum tam tersi ben genelden bahsediyorum benim fikrime katılmayıp film sinemada izlenir hakkını ver diyen zenginler çıkar onlara saygım var fakat senin elinde yok gelde sinemada film izle 5 lira ver bir film izlemeyle insan doymazki ayda 10 film izlesen 50 lira 1 aylık Su parası bir fakir için demek istediğim şudur ki eğer insanlar haklarını arıyorlarsa ve korsancılık gibi yolların önünü tıkamak istiyorlarsa ilk olarak zenginler aç gözlü olmayı bırakacaklar sözlerimi Şu Hadisi Şerif İle Noktalamak İstiyorum:

Eğer bu hayatı dünyeviyede fakirler hala fakirse zenginler hala zenginse zenginler hala aç gözlülerdir.(Zekat)

Ah biraz da yazdığınız güzel paragrafa noktalama işaretleri serpiştirseydiniz. Daha basit bir şekilde anlaşılırdı.
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coransoy 10 yıl
Geçen yaz 3D Teknolojisiyle Journey to the Center of the Earth ve 4-5 ay öncede My Bloody Valentine filmlerinde tanışmıştım.Hakketen gözlüğü taktığınızda Zeki Müren gibi oluyorsunuz :) ama süper bir deneyim yaşıyorsunuz ort. 2 saat boyunca.Bildiğim kadarı ile 200 hz ile yansıtılan projeksiyon ve gümüş perde kullanılıyor.İnş.. en kısa zamanda evlerimizde de yaşarız bu teknolojiyi.
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