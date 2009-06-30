Cinebonus ile 3D sinema üzerine röportaj

Genel Yayın Yönetmeni
Cinebonus Dijital Sinema Ürün müdürü Serde Nadirler ile röportaj
Geçtiğimiz gün Kanyon Cinebonus sinemalarında Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs ön gösterimine katıldık. 3 Boyutlu izlediğimiz film ardından Cinebonus Dijital Sinema Ürün Müdürü Serde Nadirler ile 3 Boyut teknolojisi ve sinemanın geleceği hakkında konuştuk.
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Birde belirtmek istediğim şahsi görüşüm ;
Röportajda müdüre hanımefendinin belirtiği bazı hususlar üzerinde duracağım. perdenin metal alaşımlı olduğu perdenin uzun ömürlü ve dayanıklı olduğu anlamına gelir.Beyaz duvar veya daha çok kumaş ağırlıklı kullanılan perde den uzun vadede sinema adına daha masrafsız olacağı düşünülebilir. filmlerin eskisi gibi büyük taşıma maliyetleri ve zor koşullarda dev makaralar ile gelmesi yerine artık harddisk lerde uzun ömürlü ve sorunsuz dijital veri şeklinde taşınması hem kalite hemde sinema işletmesi adına büyük bir avantajdır. zira harddisklerdeki dijital veri bozulmayacağından,taşıma ve edinebilme problemleri en aza ineceğinden maliyetlerin uzun vadede düşeceği kanaatindeyim. Özetlersek sinema ucuza maal ederse kullanıcılara da ucuza sunabilir ve bildiğimiz pahalı sinemalar yerine daha uğrak mekanlara bırakabilir. Konuyu fazla dağıtmak istemem ama önemli bir diğer nokta ise korsana yönelmenin ( doğruluğunu kesinlikle savunmuyorum ) bir sebebide maddi olanaklar ve edinebilme güçlüğüdür. sinemalar daha iyi kaliteyi çok daha ucuza sunmaya başladığı zaman korsan film seyretmek yerine sinemalara rağbetin hat safhaya çıkacağına inanıyorum. saygılar İyi forumlar
Zaten yapılıyor
afm.com.tr/...
Harry potter ve Ateş kadeği'nden itibaren tüm harry potter filmler 3D İMAX girdi
isterse 1 TL olsun niye bıraksın ki onu sana, o sinemanın demirbaşı; demek veriyorlar o zaman biz de isteyelim
Evet dediğin gibi Dünya'nın Merkezine Yolculuk'taki o 3D keyfi anlatılamaz yaşanır sinemasına gittiğim ilk 3D filmdi, daha sonra gaza gelip Bolt adlı animasyona da gittim ama o 3D keyfini orada yaşayamadım ve animasyonsever birisi olarak da Bolt istediğim gibi çıkmamıştı. Ama olaya dönecek olursak Bolt'taki 3D keyfinin yavan kalmasının sebebi bence bir animasyon olmasıydı. Çünkü siz ne kadar derinlik hissi verseniz de göz, beyin onun bir animasyondan ibaret olduğunun bilincinde, dolayısıyla animasyon 3D gerçekçiliğini baltalıyor. 3D keyfini animasyonlarda değil de filmlerde yaşamayı tercih edin, filmler de daha etkileyici daha belirgin oluyor. Yani animasyonu ha 2D izlemişsin ha 3D arada çok büyük bir fark yok. Ama filmlerde öyle değil özellikle de 3D'lik sahnelerde.
Bu arada "Transformers 3D olmalıydı" düşüncesine ben de katılıyorum o zaman tadından yenmezdi.
Kendi adıma da konuşmak gerekirse, bir filmi full hd evimde izlemek dururken üste para verilse dahi sinemaya gitmem. Film ister 3 boyutlu ister 5 boyutlu olsun farketmez. Bu yaştan sonra, o kadar insanın arasında film izlemek hiç çekilmiyor. Kimi konuşur, kiminin yüzünden alt yazılar okunmaz, kısacası kabustur sinemada film izlemek benim için.
Ben de Antalya'da yaşıyorum. Haklısın burada ki en pahalı sinema Cinebonus. Diğer kaliteli sinemalar 5-7 arası.
teşekkürler
Ayrıca Dh gömleklerini hangi firmayla anlaşıp yaptırdıysanız bence bi 500 tane sipariş verin almak istiyoruz
Yükseklik ve genişliğin yanında derinliği de görüyorsunuz. Yani normal hayatta nasıl görüyorsanız o şekilde oluyor. Sanki film gözünüzün önünde çekiliyor gibi oluyor. Farzı misal bir kelebek uçuyorsa filmde eliizi uzatsanız kelebeği yakalayacakmışsınız hissi veriyor.
Sinemada henüz bunu görmedim ve çok merak ediyorum doğrusu.Röportaj için teşekkür ederiz Mesut bey.
Eğer bu hayatı dünyeviyede fakirler hala fakirse zenginler hala zenginse zenginler hala aç gözlülerdir.(Zekat)
Ah biraz da yazdığınız güzel paragrafa noktalama işaretleri serpiştirseydiniz. Daha basit bir şekilde anlaşılırdı.