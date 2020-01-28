Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı

    Çin, koronavirüs salgınının engellenmesi kapsamında aldığı tedbirlere bir yenisini ekledi. Buna göre, ülkedeki yabani hayvan ticareti yasaklandı. Tüm yabani hayvan siteleri karantina altına alınacak.
    1 sa.
    233
    14
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı
    Tam Boyutta Gör

    Dünya çapında hızla yayılmaya devam eden ve halihazırda en az 13 ülkede virüsün neden olduğu vakaların görüldüğü Wuhan salgınının ortadan kaldırılması için yetkililer aralıksız çalışıyor. Söz konusu gayretlerin en sert uygulandığı ülke ise haliyle koronavirüsün yayılmaya başladığı Çin Halk Cumhuriyeti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı

    En az 80 kişinin hayatını kaybettiği salgına yönelik olarak alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre Çin, koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticaretini yasaklamaya karar verdi. Ülkenin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi, salgın durumu kalkana kadar yabani hayvan ticaretinin durdurulduğunu ifade etti.

    Ayrıca Bkz. "Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi"

    Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yaban hayvan yetiştiren tüm siteler karantinaya alınacak ve buralardan hiçbir şekilde vahşi hayvan taşıması yapılamayacak.

    Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı

    Bu kapsamda, yabani hayvan etinin tüketilmesine karşı sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da yer alan ve “yabani hayvan etine hayır de” anlamına gelen #SayNoToBushmeat hashtaginin yaklaşık 1 milyar kez okunduğu belirtiliyor.



    http://www.hurriyet.com.tr/dunya/cinde-koronavirus-salgini-nedeniyle-yabani-hayvan-ticareti-yasaklandi-41428835 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı Sonraki TCL Plex, Android 10 güncellemesi aldı 2 sa. Microsoft tüm Windows 7 kullanıcılarına siyah ekran hatası için yama dağıtacak 3 sa. iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu 3 sa. Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu 4 sa. Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı 4 sa. Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi 5 sa. Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu 5 sa. Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek 6 sa. Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak 7 sa. Yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görselleri paylaşıldı 7 sa. Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı 8 sa. Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi 8 sa. Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor 9 sa. 120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı 9 sa. Sharp, OLED TV pazarına giriyor 9 sa. Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi 10 sa. Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı 10 sa. ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti 11 sa. Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar 11 sa. Yerli üretici Karsan, Polonya'da düzenlenen otobüs ihalesini kazandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!
    DonanımHaber
    Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti
    DonanımHaber
    iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    10 KG DEMİR DUMBELL BULMAK?
    DH Forum
    RX 580'lerinizi RX 590 yapabilirsiniz. 🎁
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim