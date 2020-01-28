Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı

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Dünya çapında hızla yayılmaya devam eden ve halihazırda en az 13 ülkede virüsün neden olduğu vakaların görüldüğü Wuhan salgınının ortadan kaldırılması için yetkililer aralıksız çalışıyor. Söz konusu gayretlerin en sert uygulandığı ülke ise haliyle koronavirüsün yayılmaya başladığı Çin Halk Cumhuriyeti.

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En az 80 kişinin hayatını kaybettiği salgına yönelik olarak alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre Çin, koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticaretini yasaklamaya karar verdi. Ülkenin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi, salgın durumu kalkana kadar yabani hayvan ticaretinin durdurulduğunu ifade etti.

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Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yaban hayvan yetiştiren tüm siteler karantinaya alınacak ve buralardan hiçbir şekilde vahşi hayvan taşıması yapılamayacak.

Bu kapsamda, yabani hayvan etinin tüketilmesine karşı sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da yer alan ve “yabani hayvan etine hayır de” anlamına gelen #SayNoToBushmeat hashtaginin yaklaşık 1 milyar kez okunduğu belirtiliyor.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/cinde-koronavirus-salgini-nedeniyle-yabani-hayvan-ticareti-yasaklandi-41428835

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