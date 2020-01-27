Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi

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Son iki haftadır Çin'de ortaya çıkan korona virüsü ile ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Wuhan eyaletinde başlayan salgın Çin'i sarmış durumda ve global çapta da onlarca korona vakası tespit edildi. Salgının boyutları biraz geç ortaya çıksa da yapay zeka algoritmaları daha önceden vakayı algılamayı başardı.

BlueDot nedir?

Kanadalı yapay zeka hastalık araştırma girişimi BlueDot, daha Yılbaşı kutlamaları hazırlıkları yapılırken müşterilerine gönderdiği bilgilendirmede Wuhan eyaletindeki vakanın büyük bir salgına dönüşebileceği uyarısını yaptı.

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BlueDot bir bilim girişimi değil. Daha çok yerel haber kanalları, bloglar, forumlar, hayvan hastalıkları bilgi ağları, bitki hastalıkları bilgi ağları, uçak bileti ağları gibi veri akış kanalları 65 dilde taranarak veri tabanı oluşturuluyor. Makine öğrenme sistemi bu veri tabanını analiz ederek riskli bölgeleri anlamaya çalışıyor.

BlueDot özellikle uçak biletleme verilerini takip ederek hem Wuhan bölgesindeki salgını hem de Bangkok, Seul, Taipei ve Tokyo şehirlerindeki başlangıç aşamasını doğru olarak tahmin ettiklerini belirtiyor.

Elbette o dönemde hükümetlerin salgının bu denli büyük bir boyuta ulaşacağını tahmin etmesi zordu ancak bu tarz makine öğrenme sistemlerinin salgınları önceden tespit edebileceği anlaşılıyor.

https://www.neowin.net/news/an-ai-epidemiologist-first-broke-news-of-the-impending-coronavirus-outbreak-in-china

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