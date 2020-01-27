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    Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi

    Kanadalı BlueDot girişimi haber, paylaşım ve uçak bileti gibi veri akış kanallarını takip ederek korona virüsü salgınını 31 Aralık günü tespit etmeyi başardı.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi
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    Son iki haftadır Çin'de ortaya çıkan korona virüsü ile ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Wuhan eyaletinde başlayan salgın Çin'i sarmış durumda ve global çapta da onlarca korona vakası tespit edildi. Salgının boyutları biraz geç ortaya çıksa da yapay zeka algoritmaları daha önceden vakayı algılamayı başardı.

    BlueDot nedir?

    Kanadalı yapay zeka hastalık araştırma girişimi BlueDot, daha Yılbaşı kutlamaları hazırlıkları yapılırken müşterilerine gönderdiği bilgilendirmede Wuhan eyaletindeki vakanın büyük bir salgına dönüşebileceği uyarısını yaptı.

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    BlueDot bir bilim girişimi değil. Daha çok yerel haber kanalları, bloglar, forumlar, hayvan hastalıkları bilgi ağları, bitki hastalıkları bilgi ağları, uçak bileti ağları gibi veri akış kanalları 65 dilde taranarak veri tabanı oluşturuluyor. Makine öğrenme sistemi bu veri tabanını analiz ederek riskli bölgeleri anlamaya çalışıyor.

    BlueDot özellikle uçak biletleme verilerini takip ederek hem Wuhan bölgesindeki salgını hem de Bangkok, Seul, Taipei ve Tokyo şehirlerindeki başlangıç aşamasını doğru olarak tahmin ettiklerini belirtiyor.

    Elbette o dönemde hükümetlerin salgının bu denli büyük bir boyuta ulaşacağını tahmin etmesi zordu ancak bu tarz makine öğrenme sistemlerinin salgınları önceden tespit edebileceği anlaşılıyor.



    https://www.neowin.net/news/an-ai-epidemiologist-first-broke-news-of-the-impending-coronavirus-outbreak-in-china Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    pro-üye 3 sa.
    twitter.com/...

    biz bunu hak edecek ne yaptık ?
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    Spider_hip 2 sa. pro-üye
    Allahın belası cahil cüheyla. Adamım diye bir de yollarda geziniyor. Iq bu kadar mı düşük olabilir ya. Sonra evrim yok diyorlar. Ama bunlar daha homosapien evresine gelememiş ki.
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    smart1978 2 sa. pro-üye
    Kurgusal tiyatro gibi geldi. Esin kaynaklari da belli :)




    Bunlar harbi numune insanlar :)




    Virus icin Yapay Zekasi ile Turkiye icin de uygulansa acep ne olur [\&o] ?
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