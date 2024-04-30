Polestar’ın 10 dakikada %80 şarj olan spor otomobili, uyuyan Tesla sürücüsü ve daha fazlası

Bu haftadan itibaren sizlerle şimdilik Elektrikli Araç Gündemi adını verdiğimiz programla da buluşacağız. Adından tahmin edebileceğiniz üzere elektrikli araçlarla ilgili haberleri kısaca ele alıyoruz.

Otomobillere dair hazırladığımız Oto Gündem programında zaman zaman vakit yetmediği için, kimi zaman da haberleri mecburen pas geçtiğimiz için, ve bir yandan da dünya çapında elektrikli araçlara dair yükselen trendi yakalamak için, bu haftadan itibaren sizlerle şimdilik Elektrikli Araç Gündemi adını verdiğimiz programla da buluşacağız. Sürpriz olmayan bir şekilde(!) adından tahmin edebileceğiniz üzere elektrikli otomobil, motor, scooter ve envai çeşit taşıtla ilgili öne çıkan haberleri kısaca ele alıp aktaracağız.

İlk bölümde bahsi geçen haberler arasında Çinli üretici Geely'nin spor sedanının pil performansı, Nissan'ın yeni elektrikli ve hibrit model çıkarması, Renault'nun 4 modeline dair elektrikli hafif ticari söylentileri, Tesla'nın otopilotta uyuyan sürücüsünün 40 km sonra durdurulması ve daha fazla elektrikli taşıt haberleri yer alıyor.

Gözlerim bu ilk bölümde elbette sevgili Barış Cankı'yı aradı ama bu hafta hazırlıklı olun, Pekin'de düzenlenen otomobil fuarına dair bir bölümle ilerleyen günlerde Oto Gündem'den önce karşınızda olabiliriz(:

00:00 Elektrikli Araç Gündemi

00:19 Uyuyan Tesla sürücüsü durduruldu

2:33 Polestar 5, 10 dakikada %80 şarj olacak

04:01 Dünyanın en büyük elektrikli konteyner gemisi

07:25 İkonik model Renault 4L geri dönüyor!

08:27 Nissan’dan 16 yeni elektrikli/hibrit araç geliyor

10:04 Formula E, Gen3 Evo araçlarını tanıttı

13:48 Kapanış



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