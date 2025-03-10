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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely çatısı altında bulunan Zeekr, yeni SUV modeli Zeekr 9X Grand'ın ipucu görsellerini paylaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunulması planlanan PHEV (şarj edilebilir hibrit) SUV, marka tarafından "ultra lüks amiral gemisi SUV" olarak tanımlanıyor.

Zeekr 9X, gövde uzunluğu 5,2 metreden fazla olan büyük bir otomobil. Şimdilik kamuflajlı olsa da tasarımının diğer Zeekr modellerinden çok farklı olduğu anlaşılıyor. Köşeli gövde tasarımı, yüksek burun kısmı ve omuz çizgisiyle güçlü bir görüntü çizen SUV'un ön tarafında bölünmüş far tasarımı ve Lidar sensörü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 9X'e yan taraftan baktığımızda ise tavan çizgisinin arkaya doğru düz bir şekilde uzandığını görmekteyiz. Bu alanda gizli kapı kolları ve büyük tekerleklerin yanı sıra ön çamurluklarda yer alan kameralar gibi küçük detaylar da göze çarpıyor.

Zeekr 9X, daha üst seviye özellikler barındıracak Grand versiyonuyla birlikte satılacak. Bu versiyonun yaklaşık 140 bin dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Büyük SUV'da Zeekr'ın Super Hybrid sistemi bulunacak ancak teknik detaylar henüz belli değil. Ancak içten yanmalı motor ve en az iki elektrik motorunun kombine edilmesiyle 100 km'nin üzerinde saf elektrikli sürüş menziline sahip yüksek performanslı bir sistem olması ön görülüyor.

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Zeekr 9X ile ilgili detaylar ilerleyen süreçte belli olacak. Otomobilin nisan ayında düzenlenecek olan Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılması muhtemel. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Çinli lüks SUV Zeekr 9X'in ipucu görselleri yayınlandı