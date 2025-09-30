Giriş
    Rolls-Royce ve Range Rover’a rakip Çinli lüks SUV Zeekr 9X satışa sunuldu

    Zeekr sadece Çin pazarında değil, küresel ölçekte de ses getirmeye aday yeni amiral gemisi SUV aracını satıça çıkardı. Zeekr 9X, lüks SUV sınıfındaki en prestijli rakiplerine adeta meydan okuyor.

    Rolls-Royce ve Range Rover'a rakip Çinli lüks SUV satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Zeekr, lüks segmentte kartları yeniden dağıtacak bir hamle yaptı. Şirket, yeni amiral gemisi SUV modeli 9X'i resmi olarak satışa çıkardı. Bugüne kadar sadece elektrikli araçlarıyla tanınan marka böylelikle ilk şarj edilebilir hibrit aracını pazara sunmuş oldu.

    Rolls-Royce Cullinan ve Range Rover ile doğrudan rekabete girecek Zeekr 9X'in fiyat etiketi 465.900 yuan'dan (65.440 dolar) başlayıp 599.900 yuan (84.260 dolar) seviyesine kadar çıkıyor. Satışların başlamasından sonraki ilk 13 dakikada 10 binden fazla kesin sipariş alındı. Lüks SUV sınıfındaki aracın boyutları 5.239 mm uzunluk ve 3.169 mm aks mesafesiyle oldukça iddialı.

    Rolls-Royce ve Range Rover'a rakip Çinli lüks SUV satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    1.250 km'ye ulaşan menzil

    En güçlü versiyonunda 2.0 litrelik turbo benzinli motor ile üç elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit sistem mevcut. Bu sistemin birleşik gücü inanılmaz bir seviyeye, tam 1.381 beygire ulaşıyor. Dev SUV'nin 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 3.1 saniye. Maksimum hızı ise 240 km/s olarak belirlenmiş.

    Rolls-Royce ve Range Rover'a rakip Çinli lüks SUV satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Zeekr 9X'in tepe modeli, 70 kWh kapasiteli bataryası ile saf elektrik modunda (CLTC döngüsüne göre) 355 km yol kat edebiliyor. Hibrit sistemle birlikte toplam menzilin 1.165 km'ye kadar çıkabildiğini belirtelim. Aracın en uzun menzilli konfigürasyonu olan orta donanım seviyesi ise 898 beygirlik çift motorlu sistem ve opsiyonel 70 kWh batarya sayesinde 1.250 km menzile ulaşabiliyor.
    Rolls-Royce ve Range Rover'a rakip Çinli lüks SUV satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Zeekr 9X'de çift odacıklı havalı süspansiyon, adaptif amortisör kontrolü ve aktif viraj denge sistemi mevcut. Bu sistemler sayesinde hem yüksek sürüş konforu hem de virajlarda daha iyi yol tutuş sağlanıyor. En üst pakette ayrıca, Nvidia Drive Thor çipiyle çalışan gelişmiş sürücü destek asistanı G-Pilot H9 bulunuyor.

    Rolls-Royce ve Range Rover'a rakip Çinli lüks SUV satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    İç mekan lüks yaşam alanı

    Önde 13 inçlik oval gösterge paneli ile iki adet 16 inçlik ekrandan oluşan geniş multimedya paneli dikkat çekiyor. Ayrıca sürücünün önünde 47 inçlik artırılmış gerçeklik özellikli head-up display (baş üstü ekran) var. Araç, gövdeye entegre çok sayıda sensör sayesinde Seviye 3 otopilot da dahil olmak üzere gelişmiş sürüş asistanlarına kapıyı aralıyor. Ancak Seviye 3 otonom sürüş henüz Çin'de yasal değil. En fazla Seviye 2'ye izin veriliyor.

    Rolls-Royce ve Range Rover'a rakip Çinli lüks SUV satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli lüks SUV'nin iç mekanı 2+2+2 koltuk düzenine sahip. İkinci sıradaki koltuklar, "sıfır yerçekimi" özelliğiyle maksimum rahatlık sağlıyor. Orta konsolda büyük bir "yüzer" multimedya ekranı var. Ayrıca kablosuz şarj alanı ve arka yolcular için tavandan açılan 17 inçlik ekran ve buzdolabı gibi ultra lüks özellikler de unutulmamış. Aracın bagaj hacmi 470 litre, birinci ve ikinci sıra koltuklar katlandığında 2.148 litreye ulaşıyor.

