Rolls-Royce ve Range Rover’a rakip Çinli lüks SUV Zeekr 9X satışa sunuldu

Rolls-Royce Cullinan ve Range Rover ile doğrudan rekabete girecek Zeekr 9X'in fiyat etiketi 465.900 yuan'dan (65.440 dolar) başlayıp 599.900 yuan (84.260 dolar) seviyesine kadar çıkıyor. Satışların başlamasından sonraki ilk 13 dakikada 10 binden fazla kesin sipariş alındı. Lüks SUV sınıfındaki aracın boyutları 5.239 mm uzunluk ve 3.169 mm aks mesafesiyle oldukça iddialı.
1.250 km'ye ulaşan menzil
En güçlü versiyonunda 2.0 litrelik turbo benzinli motor ile üç elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit sistem mevcut. Bu sistemin birleşik gücü inanılmaz bir seviyeye, tam 1.381 beygire ulaşıyor. Dev SUV'nin 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 3.1 saniye. Maksimum hızı ise 240 km/s olarak belirlenmiş.
İç mekan lüks yaşam alanı
Önde 13 inçlik oval gösterge paneli ile iki adet 16 inçlik ekrandan oluşan geniş multimedya paneli dikkat çekiyor. Ayrıca sürücünün önünde 47 inçlik artırılmış gerçeklik özellikli head-up display (baş üstü ekran) var. Araç, gövdeye entegre çok sayıda sensör sayesinde Seviye 3 otopilot da dahil olmak üzere gelişmiş sürüş asistanlarına kapıyı aralıyor. Ancak Seviye 3 otonom sürüş henüz Çin'de yasal değil. En fazla Seviye 2'ye izin veriliyor.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...