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    Yenilenen BMW iX, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    xDrive60 ve M70 versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunulan yeni BMW iX, güncellenen iç ve dış tasarımının yanı sıra daha fazla güç ve menzil sunuyor.              

    Yeni BMW iX; xDrive60 ve M70 versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İç ve dış tasarımdaki ögelerin güncellenmesiyle daha modern ve atletik bir görünüme kavuşan yeni BMW iX xDrive60 6.447.700 TL, yeni BMW iX M70 ise 7.197.800 TL liste fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı.

    Yeni BMW iX, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni BMW iX Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW iX xDrive60, 400 kW elektrik motoruyla 544 beygir maksimum güç ve 765 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 4.6 saniyede ulaşabiliyor. 701 kilometreye varan menziliyle yeni BMW iX xDrive60, hem şehir içi hem şehirler arası yolculuklar için konforlu bir deneyim sunuyor. Yeni BMW iX xDrive60, 195 kW DC şarj teknolojisiyle 35 dakikada %10’dan %80 batarya seviyesine ulaşabilmesinin yanı sıra sadece 10 dakikalık DC şarj ile 217 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor. 

    485 kW elektrik motoruna sahip Yeni BMW iX M70 ise 659 beygir maksimum güç ve 1015 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkabiliyor. 600 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken yeni BMW iX M70, 195 kW DC şarj teknolojisiyle 35 dakikada yüzde %10’dan %80 batarya seviyesine erişebilirken sadece 10 dakikalık DC şarj ile 182 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor. 

    Sportif ve etkileyici tasarım

    Yeni BMW iX Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyaj ile sunulmaya başlanan aydınlatmalı böbrek ızgaraları (BMW Iconic Glow) ve yenilenen ön far tasarımı ile şık bir duruş sergileyen yeni BMW iX xDrive60’ın parlak siyah difüzöre sahip arka tampon ve dikey reflektörlerin yanı sıra SAV karakterini vurgulayan monolitik tasarım detayları, modelin sportif karakterini güçlendiriyor. Türkiye’de sunulacak tek tasarım paketi M Sport ile gelen Dark Silver İç Kaplama, M Deri Direksiyon ve M Çok Fonksiyonlu Ön Koltuklar; iç mekanda makyaj öncesi jenerasyonla en önemli farkları oluşturarak konfor ve lüksü bir araya getiriyor.

    Standart modelden farklı olarak Siyah Yan Aynalar, M Shadow Farlar, Yatay Şeritli ve M Logo Detaylı Böbrek Izgara detaylarıyla öne çıkan Yeni BMW iX M70 ise karizmatik görünümüyle dikkat çekiyor.

    Modern, Teknolojik ve Konforlu

    Yeni BMW iX’in sade çizgileri ve modern görünümü, benzersiz bir tasarım dilini yansıtırken iç mekanın ferahlığı, lüks atmosferi beraberinde getiriyor. Yüksek teknolojili standart donanımlarıyla konfor ve güvenliği maksimuma taşıyan Yeni BMW iX, yolculukları ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürüyor.

    Otomobilin bağlantılı hale getirilmesini sağlayan BMW’nin ConnectedDrive teknolojisi, yeni BMW iX ile de kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. BMW ConnectedDrive deneyimini tamamlayan My BMW mobil uygulaması aracılığıyla otomobil uzaktan kontrol edilebiliyor ve lastik basınç değerleri, yakıt bilgisi, km durumu ve otomobilin son konumu gibi verilere de My BMW mobil uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor.

    Yeni BMW iX Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kapı açma ve kilitleme fonksiyonları, havalandırma ayarları, iç kamera erişimi, 3D uzaktan izleme fonksiyonu, şarj ve klima zamanlayıcısı ve şarj/akım ayarları gibi konfor ve güvenliği maksimuma taşıyan birçok teknolojik fonksiyon My BMW Mobil uygulamasıyla uzaktan yönetilebiliyor. BMW ConnectedDrive teknolojisi, Yeni BMW iX’te bulunan standart donanımların da fonksiyonlarını zenginleştirerek otomobilin teknolojisini üst seviyeye taşıyor.

    Yeni BMW iX M70 ve M Sport tasarım paketiyle sunulacak olan Yeni BMW iX xDrive60’ta otomobilin çevresinin 3 boyutlu görüntüsünü doğrudan kontrol ekranına ileterek manevra yapmaya yardımcı olan ve ConnectedDrive teknolojisi sayesinde sürücüsüz bir şekilde My BMW mobil uygulaması içerisinden park işlemini mümkün kılan Park Asistanı Professional, yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional, fiziksel anahtarın mobil cihazla eşleştirilmesi sayesinde otomobilin açılıp çalıştırılmasını sağlayan Digital Key Plus özellikli Konfor Erişim Sistemi, artırılmış gerçeklik özellikli ve Head-Up Display projektörünü içeren BMW Live Cockpit Professional, masaj fonksiyonlu M Çok Fonksiyonlu Ön Koltuklar, iç mekanı daha da lüks kılan Clear&Bold Kristal İç Tasarım Ögeleri öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

    Yeni BMW iX Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bunun yanı sıra 22kW AC şarj gücü özelliği sağlayan AC Charging Professional, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, Adaptif LED Farlar ve Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Ön Koltuk Havalandırma, Sky Lounge Panorama Cam Tavan, Infrared Korumalı Görüş Camı, Integral Aktif Direksiyon, Hırsızlık Önleme Kayıt Sistemi özellikli Alarm Sistemi ve Soft-Close Otomatik Kapılar gibi gelişmiş donanımlar da Yeni BMW iX'te standart olarak sunuluyor.

    Kırmızı fren kaliperleri, M Shadow Farlar ve karartılmış böbrek ızgara ile otomobile daha sportif bir karakter kazandıran M Sport Pro, 30 hoparlör ve 1.615 Watt gücü ile mükemmel ses deneyimini tüm koltuklarda sunan Bowers&Wilkins Surround Ses Sisteminin yanı sıra Individual Dış Kaplama/Titanium Bronze ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

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