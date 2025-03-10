Yenilenen BMW iX, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni BMW iX, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Sportif ve etkileyici tasarım
- Modern, Teknolojik ve Konforlu
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Yeni BMW iX; xDrive60 ve M70 versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İç ve dış tasarımdaki ögelerin güncellenmesiyle daha modern ve atletik bir görünüme kavuşan yeni BMW iX xDrive60 6.447.700 TL, yeni BMW iX M70 ise 7.197.800 TL liste fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı.
Yeni BMW iX, özellikleriyle neler sunuyor❓
485 kW elektrik motoruna sahip Yeni BMW iX M70 ise 659 beygir maksimum güç ve 1015 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkabiliyor. 600 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken yeni BMW iX M70, 195 kW DC şarj teknolojisiyle 35 dakikada yüzde %10’dan %80 batarya seviyesine erişebilirken sadece 10 dakikalık DC şarj ile 182 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor.
Sportif ve etkileyici tasarım
Standart modelden farklı olarak Siyah Yan Aynalar, M Shadow Farlar, Yatay Şeritli ve M Logo Detaylı Böbrek Izgara detaylarıyla öne çıkan Yeni BMW iX M70 ise karizmatik görünümüyle dikkat çekiyor.
Modern, Teknolojik ve Konforlu
Yeni BMW iX’in sade çizgileri ve modern görünümü, benzersiz bir tasarım dilini yansıtırken iç mekanın ferahlığı, lüks atmosferi beraberinde getiriyor. Yüksek teknolojili standart donanımlarıyla konfor ve güvenliği maksimuma taşıyan Yeni BMW iX, yolculukları ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürüyor.
Otomobilin bağlantılı hale getirilmesini sağlayan BMW’nin ConnectedDrive teknolojisi, yeni BMW iX ile de kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. BMW ConnectedDrive deneyimini tamamlayan My BMW mobil uygulaması aracılığıyla otomobil uzaktan kontrol edilebiliyor ve lastik basınç değerleri, yakıt bilgisi, km durumu ve otomobilin son konumu gibi verilere de My BMW mobil uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor.
Yeni BMW iX M70 ve M Sport tasarım paketiyle sunulacak olan Yeni BMW iX xDrive60’ta otomobilin çevresinin 3 boyutlu görüntüsünü doğrudan kontrol ekranına ileterek manevra yapmaya yardımcı olan ve ConnectedDrive teknolojisi sayesinde sürücüsüz bir şekilde My BMW mobil uygulaması içerisinden park işlemini mümkün kılan Park Asistanı Professional, yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional, fiziksel anahtarın mobil cihazla eşleştirilmesi sayesinde otomobilin açılıp çalıştırılmasını sağlayan Digital Key Plus özellikli Konfor Erişim Sistemi, artırılmış gerçeklik özellikli ve Head-Up Display projektörünü içeren BMW Live Cockpit Professional, masaj fonksiyonlu M Çok Fonksiyonlu Ön Koltuklar, iç mekanı daha da lüks kılan Clear&Bold Kristal İç Tasarım Ögeleri öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.
Kırmızı fren kaliperleri, M Shadow Farlar ve karartılmış böbrek ızgara ile otomobile daha sportif bir karakter kazandıran M Sport Pro, 30 hoparlör ve 1.615 Watt gücü ile mükemmel ses deneyimini tüm koltuklarda sunan Bowers&Wilkins Surround Ses Sisteminin yanı sıra Individual Dış Kaplama/Titanium Bronze ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
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