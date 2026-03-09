Mercedes, yeni elektrikli platform için Çin teknolojisine yöneliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz’in Çin’de Geely’nin elektrik-elektronik mimarisini kullanarak yeni bir elektrikli araç platformu geliştirmeye başladığı belirtiliyor. Gelen haberlere göre, “Phoenix” kod adlı platform küresel pazara yönelik giriş seviyesi elektrikli modeller için geliştiriliyor ve 2030 civarında üretime girmesi planlanıyor.

Bu proje, Mercedes-Benz’in 130 yıllık tarihinde bir ilki temsil ediyor. Alman üretici ilk kez yeni bir araç platformunun geliştirilmesi için Almanya dışındaki bir Ar-Ge merkezine bağımsız yetki verdi. Buna göre şirketin Çin’deki Ar-Ge merkezi kompakt sınıf araçların küresel geliştirme merkezi haline gelirken, Almanya’daki ekipler orta ve büyük sınıf modellere odaklanacak.

Yeni platformda Geely’nin GEEA elektrik-elektronik mimarisinin kullanılması planlanıyor. Tamamlandığında Phoenix platformunun Mercedes’in mevcut MMA altyapısının yerini alarak A ve B-Serisi, GLA, GLB ve CLA gibi kompakt modellerin yeni nesil elektrikli versiyonlarına temel oluşturması bekleniyor.

BMW, insansı robotları Almanya’daki fabrikasında devreye alıyor 3 sa. önce eklendi

Mercedes yöneticilerinin son aylarda sık sık Geely’nin Hangzhou Bay Ar-Ge merkezini ziyaret ettiği ve özellikle araç elektronik sistemleri ile elektrik mimarisi alanında iş birliği görüşmeleri yürütüldüğü belirtiliyor. Şirketin bu kararı almasında Çinli üreticilerin daha düşük maliyetli mühendislik çözümlerinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Mercedes mühendislerinin Geely grubuna bağlı Zeekr markasının modeli olan Zeekr 001 üzerinde yaptığı teknik incelemede de aracın yüksek teknik seviyesine rağmen Mercedes modellerine kıyasla çok daha düşük maliyetle üretilebildiği görülmüş durumda. Bu gelişme, küresel otomobil üreticilerinin elektrikli ve akıllı araç teknolojilerinde Çinli şirketlerle iş birliğini artırdığı yeni bir döneme işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes, elektrikli platform için Çin teknolojisine yöneliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: