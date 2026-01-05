Çinli Voyah'tan Türkiye'de üretim planı: İşte masadaki ilk model

Yakında Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanan Voyah Free REV 318 isimli hibrit modelin yerli üretimi için Türkiye'de bulunan Çin heyetiyle teknik çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Detayların ilerleyen süreçte belli olacağı gelişmede, üretim için tercih edilen üretici ortağın ismi henüz dile getirilmese de tesisinin Kocaeli'de bulunduğu açıklandı.
Türkiye'de üretilmesi planlanan Voyah Free REV 318; menzil uzatıcı (EREV) hibrit olarak adlandırılan bir güç aktarma sistemine sahip. SUV model; 4905 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2960 mm aks mesafesine sahip.
Voyah Free REV 318'in fiyatı Çin'de 31.550 dolar seviyesinden başlıyor. Türkiye'de nasıl fiyatlandırılacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.
