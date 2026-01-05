Giriş
    Çinli Voyah'tan Türkiye'de üretim planı: İşte masadaki ilk model

    Çinli Dongfeng çatısı altında bulunan Voyah, menzil uzatıcı hibrit sisteme sahip Free REV 318 modelini yakında Türkiye yollarına çıkaracak. Üstelik bu model için yerli üretim ihtimali de masada.

    Çinli Voyah'tan Türkiye'de üretim planı: İşte masadaki ilk model Tam Boyutta Gör
    Marcar temsilciliğinde Türkiye pazarına giriş yapan ancak tebliğ engeline Voyah, yerli üretim ihtimaliyle geri döndü. Çinli Dongfeng çatısı altında yer alan Voyah'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Voyah Free'nin Türkiye'de üretilebileceği belirtildi.

    Yakında Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanan Voyah Free REV 318 isimli hibrit modelin yerli üretimi için Türkiye'de bulunan Çin heyetiyle teknik çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Detayların ilerleyen süreçte belli olacağı gelişmede, üretim için tercih edilen üretici ortağın ismi henüz dile getirilmese de tesisinin Kocaeli'de bulunduğu açıklandı.

    Türkiye'de üretilmesi planlanan Voyah Free REV 318; menzil uzatıcı (EREV) hibrit olarak adlandırılan bir güç aktarma sistemine sahip. SUV model; 4905 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2960 mm aks mesafesine sahip.

    Çinli Voyah'tan Türkiye'de üretim planı: İşte masadaki ilk model Tam Boyutta Gör
    Araçta bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi gören 150 beygirlik 1.5 litre benzinli motor bulunuyor. Tekerleklere güç veren elektrik motoru ise 268 beygir güç ve 410 Nm tork üretiyor. Voyah Free REV 318, 43 kWsa'lik bataryasıyla Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 318 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menziline sahip. Bu özelliğiyle Çin'deki en uzun elektrikli sürüş menziline sahip EREV'lerden biri olarak kabul ediliyor. Toplam menzili ise 1428 km civarında.

    Voyah Free REV 318'in fiyatı Çin'de 31.550 dolar seviyesinden başlıyor. Türkiye'de nasıl fiyatlandırılacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

