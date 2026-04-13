Çinli Changan’ın yeni SUV’u Q06 ilk kez görüntülendi

Nevo markası altında geliştirilen dördüncü SUV olarak konumlanan Nevo Q06'nın tasarımında sportif dokunuşlar dikkat çekiyor. Ön tarafta iki parçadan oluşan ince LED farlar, dikey hava girişleri ve aktif kapaklara sahip alt panjur göze çarpıyor. Yan tarafta ise yarı gizli kapı kolları, geniş omuz çizgisi ve sarı fren kaliperleri mevcut.
Boyut tarafında Q06; 4.837 mm uzunluğa, 1.970 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. 2.940 mm aks mesafesiyle Q05 ile Q07 arasında konumlanan model, 5 koltuklu yaşam alanı sunuyor.
EREV versiyonda ise çift motorlu elektrik sistemi, 1.5 litrelik atmosferik benzinli motorla destekleniyor. 97 beygir güç üreten bu motor, sadece jeneratör görevi görerek menzili uzatıyor.
Tüm versiyonlarda batarya tarafında LFP (lityum demir fosfat) hücreler tercih edilmiş. Elektrikli versiyonların 800V mimari ve 6C hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.
Fiyat konusunda henüz bir resmi açıklama yok ancak 29 bin dolar civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.