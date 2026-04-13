Çinli Changan’ın yeni SUV’u Q06 ilk kez görüntülendi

Tam Boyutta Gör Çinli Changan tarafından geliştirilen Nevo Q06, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Orta boy sınıfta konumlanan Q06, tamamen elektrikli ve menzil uzatıcı (EREV) olmak üzere iki farklı güç aktarma seçeneğiyle sunulacak. Model, arkadan itişli tek motorlu ve çift motorlu versiyonlara sahip olacak.

Nevo markası altında geliştirilen dördüncü SUV olarak konumlanan Nevo Q06'nın tasarımında sportif dokunuşlar dikkat çekiyor. Ön tarafta iki parçadan oluşan ince LED farlar, dikey hava girişleri ve aktif kapaklara sahip alt panjur göze çarpıyor. Yan tarafta ise yarı gizli kapı kolları, geniş omuz çizgisi ve sarı fren kaliperleri mevcut.

Boyut tarafında Q06; 4.837 mm uzunluğa, 1.970 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. 2.940 mm aks mesafesiyle Q05 ile Q07 arasında konumlanan model, 5 koltuklu yaşam alanı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında elektrikli versiyonlar için 210 kW (282 hp) ve 225 kW (302 hp) gücünde tek motor seçenekleri sunulacak. Maksimum hız versiyona göre 200-230 km/s aralığında değişiyor. Ayrıca önde ve arkada birer elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekişli versiyonlar da sunulacak.

EREV versiyonda ise çift motorlu elektrik sistemi, 1.5 litrelik atmosferik benzinli motorla destekleniyor. 97 beygir güç üreten bu motor, sadece jeneratör görevi görerek menzili uzatıyor.

Tüm versiyonlarda batarya tarafında LFP (lityum demir fosfat) hücreler tercih edilmiş. Elektrikli versiyonların 800V mimari ve 6C hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

Fiyat konusunda henüz bir resmi açıklama yok ancak 29 bin dolar civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

