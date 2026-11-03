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    Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları (Kasım 2026)

    Türkiye'de satılan elektrikli araba ve araç fiyatlarını listeledik. Tıklayın, Kasım 2026'da pahalıdan en ucuza elektrikli otomobil fiyatları ne kadar öğrenin.   

    elektrikli otomobil fiyatları 2023 Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de satılan elektrikli araba modelleri günden güne artıyor. Alınan yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde yeni bir araç sahibi olmak fazlasıyla zor olsa da sıfır elektrikli otomobil fiyatları merak ediliyor. Peki Türkiye'deki satılık elektrikli araç fiyatları kaç TL? Gelin Türkiye'deki en ucuz elektrikli araba Reev Aura fiyatlarından başlayarak güncel elektrikli araç fiyat listesine yakından bakalım.

    İşte güncel sıfır elektrikli otomobil fiyatları 🔽

    Elektrikli araba fiyat listesi 💸 (Kasım 2026)
    Model Fiyat
    Togg T10X V1 RWD standart menzil 1.909.048 TL
    Togg T10X V1 RWD uzun menzil 2.219.668 TL
    Togg T10X V2 RWD uzun menzil 2.411.000 TL
    Togg T10X V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL
    Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL
    Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL
    Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL
    Togg T10F V2 4More 3.217.937 TL
    R5 E-Tech Techno EV40 120hp -
    R5 E-Tech Techno EV52 150hp 2.140.000 TL
    Megane E-Tech Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL
    Megane E-Tech Esprit Alpine EV60 220 hp -
    Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL
    Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.645.000 TL
    Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Max 1.725.000 TL
    e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max Standart Menzil 1.875.000 TL
    e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Collection Uzun Menzil 1.990.000 TL
    e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max Uzun Menzil 2.020.000 TL
    Citroen e-C4 115 kW Max 2.375.000 TL
    Citroen e-C4 X 115 kW Max 2.340.000 TL
    Citroen e-C5 Aircross 157 kW Plus 2.430.000 TL
    Citroen e-C5 Aircross 157 kW Max -
    Ami 6 kW 605.000 TL
    Ami Dark Side 6 kW 620.000 TL
    Ami Sunrise 6 kW 645.000 TL
    Ami Sunset 6 kW 645.000 TL
    Opel Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli) 1.890.000 TL
    Opel Frontera Elektrik 100 kW GS 1.895.000 TL
    Opel Frontera Elektrik 100 kW GS Uzun Menzil 2.010.000 TL
    Opel Grandland Elektrik 157 kW Edition 3.200.000 TL
    Opel Grandland Elektrik 157 kW GS 4.220.000 TL
    Opel Combo 100 kW Edition 2.345.000 TL
    Yeni Peugeot E-208 GT 100kW (Elektrikli) 2.080.000 TL
    Yeni Peugeot e-2008 Allure 100 kW -
    Yeni Peugeot e-2008 Allure 115 kW 2.245.000 TL
    Yeni Peugeot e-2008 GT 115kW 2.400.000 TL
    Yeni Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.384.500 TL
    Yeni Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp) 3.585.000 TL
    Elektrikli E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.573.500 TL
    Elektrikli E-5008 GT 157kW (210hp) 3.717.000 TL
    Puma Gen-E 125kW Elektrik 3.088.800 TL
    Ford Journey Courier BEV 100KW Titanium -
    Ford Explorer BEV 125KW Premium 2.322.000 TL
    Ford Explorer BEV 140KW Premium 2.391.300 TL
    Ford Explorer BEV 250KW Premium 2.457.300 TL
    Ford Explorer BEV 125KW Slecet 3.104.800 TL
    Ford Explorer BEV 140KW Slecet 4.217.200 TL
    Ford Capri Premium SUV, 125KW 3.211.600 TL
    Ford Capri Premium SUV, 140KW 3.371.600 TL
    Ford Capri Premium SUV, 250KW 4.330.000 TL
    KONA Elektrik Advance 115 kW 2.450.000 TL
    Ioniq 5 N 448 kW 4x4 Advance 6.205.000 TL
    Ioniq Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 3.150.000 TL
    Ioniq 5 160 kW Advance 3.490.000 TL
    Yeni Hyundai Ioniq 6 125W Standart Menzil Advance 3.225.000 TL
    Yeni Hyundai Ioniq 6 160W Uzun Menzil Progressive 3.770.000 TL
    Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2 5.930.000 TL
    Ioniq 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4 7.080.000 TL
    INSTER Dynamic 71.1 kW 1.595.000 TL
    INSTER Advance 84.5 kW 1.845.000 TL
    INSTER Cross Advance 84.5 kW 1.840.000 TL
    Kia EV2 107,8 kW Cool 1.819.000 TL
    Kia EV2 107,8 kW Elegance 1.999.000 TL
    Kia EV2 99,5 kW Elegance Long Range 2.199.000 TL
    Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Cool Long Range 2.450.000 TL
    Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range 3.199.000 TL
    Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Comfort 2.485.000 TL
    Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Prestige 3.199.000 TL
    Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range 3.790.000 TL
    Kia EV6 Elegance Standard Range 125 kW 4x2 3.790.000 TL
    Kia Niro EV 150 kW Otomatik Elegance 2.299.000 TL
    Kia EV9 Prestige 149 kW Otomatik 7 koltuklu 6.540.000 TL
    Kia EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 6 koltuklu 7.870.000 TL
    Kia EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 7 koltuklu -
    Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 3.314.900 TL
    Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 4.199.900 TL
    Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.649.900 TL
    Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 4.099.900 TL
    Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh 1.609.900 TL
    Fiat 500E Giorgio Armani 42 Kwh Otomatik 2.379.900 TL
    Fiat 600e BEV La Prima 1.989.900 TL
    TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 629.900 TL
    TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 654.900 TL
    ID.4 125 kW 170 PS Otomatik 3.126.000 TL
    ID.7 210 kW 286 PS Otomatik 4.415.000 TL
    BMW i4 eDrive40 Sport Line 5.688.000 TL
    BMW i4 eDrive40 M Sport 6.293.800 TL
    BMW i4 eDrive40 Edition M Sport 6.930.900 TL
    BMW i5 eDrive40 M Sport 7.921.300 TL
    BMW i5eDrive40 Edition M Sport 8.129.500 TL
    BMW i5 xDrive40 M Sport 8.500.700 TL
    BMW i5xDrive40 Edition M Sport 8.934.200 TL
    BMW i5 xDrive40 Touring M Sport -
    BMW i5xDrive40 Touring Edition M Sport -
    BMW i5 M60 xDrive 10.472.200 TL
    BMW i5 M60 xDrive Touring 10.532.400 TL
    BMW xDrive60 Pure Excellence 14.359.200 TL
    BMW xDrive60 M Excellence 14.886.700 TL
    BMW i7 60 xDrive Pure Excellence 14.522.500 TL
    BMW i7 60 xDrive M Excellence 15.297.100 TL
    BMW i7 M70 xDrive M 16.169.400 TL
    BMW iX1 eDrive20 Sport Line 4.304.800 TL
    BMW iX1 eDrive20 X-Line 4.531.200 TL
    BMW iX1 eDrive20 M Sport 4.701.100 TL
    BMW iX2 eDrive20 Sport Line -
    BMW iX2 eDrive20 M Sport 4.747.900 TL
    BMW iX3 50 xDrive M Sport 6.819.500 TL
    BMW iX xDrive60 M Sport 10.893.300 TL
    BMW iX M70 xDrive60 M 11.626.800 TL
    BMW i7 M70 16.169.400 TL
    Yeni BMW iX M70 xDrive 11.626.800 TL
    G 580 Heritage 15.715.000 TL
    EQA 250+ AMG -
    EQA 250+ Night Edition 4.612.000 TL
    EQB 250+ AMG -
    EQB 250+ Night Edition AMG -
    EQB 350 4MATIC AMG -
    EQE 280 AMG 6.292.000 TL
    EQE 350 4MATIC AMG 7.188.000 TL
    EQE 53 4MATIC+ Performance -
    EQS 450 4MATIC Inspiration 11.845.000 TL
    EQS 580 4MATIC Heritage Edition -
    EQS 53 4MATIC+ Performance -
    BYD Atto 2 130 kW Boost -
    BYD Atto 2 130 kW Comfort -
    BYD Atto 3 -
    BYD Dolphin Comfort -
    BYD Dolphin Design -
    BYD Seal U EV Design -
    BYD SEAL Design -
    BYD SEAL EXCELLENCE 4.077.000 TL
    BYD Sealion 7 Design -
    BYD Sealion 7 Excellence -
    BYD HAN EXECUTIVE -
    BYD TANG FLAGSHIP 5.418.000 TL
    Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş 2.474.985 TL
    Tesla Model Y Long Range Arkadan Çekiş 3.906.000 TL
    Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 4.620.000 TL
    Tesla Model Y Performance Dört Çeker 4.966.500 TL
    CUPRA Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh -

    Elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami, Karea Fit ve Very gibi araçları tercih edebilirsiniz:

    • Citroen Ami: 590.000 TL
    • Fiat Topolino: 609.000  TL

    Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil fiyatı ne kadar 💰

    Elektrikli araba fiyatları
    Reev Aura, 50 kW güç ve 150 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 333 km'ye kadar sürüş menzili vadeden modelin fiyatı şu an 1.350.000 TL olarak listeleniyor.

    Elektrikli Araba Fiyatları İçerik Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1764913

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