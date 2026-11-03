Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları (Kasım 2026)

İşte güncel sıfır elektrikli otomobil fiyatları 🔽
|Model
|Fiyat
|Togg T10X V1 RWD standart menzil
|1.909.048 TL
|Togg T10X V1 RWD uzun menzil
|2.219.668 TL
|Togg T10X V2 RWD uzun menzil
|2.411.000 TL
|Togg T10X V2 4More Obsidiyen
|3.218.137 TL
|Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|Togg T10F V2 4More
|3.217.937 TL
|R5 E-Tech Techno EV40 120hp
|-
|R5 E-Tech Techno EV52 150hp
|2.140.000 TL
|Megane E-Tech Techno EV60 220 hp
|2.386.000 TL
|Megane E-Tech Esprit Alpine EV60 220 hp
|-
|Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp
|3.490.000 TL
|Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus
|1.645.000 TL
|Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Max
|1.725.000 TL
|e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max Standart Menzil
|1.875.000 TL
|e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Collection Uzun Menzil
|1.990.000 TL
|e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max Uzun Menzil
|2.020.000 TL
|Citroen e-C4 115 kW Max
|2.375.000 TL
|Citroen e-C4 X 115 kW Max
|2.340.000 TL
|Citroen e-C5 Aircross 157 kW Plus
|2.430.000 TL
|Citroen e-C5 Aircross 157 kW Max
|-
|Ami 6 kW
|605.000 TL
|Ami Dark Side 6 kW
|620.000 TL
|Ami Sunrise 6 kW
|645.000 TL
|Ami Sunset 6 kW
|645.000 TL
|Opel Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli)
|1.890.000 TL
|Opel Frontera Elektrik 100 kW GS
|1.895.000 TL
|Opel Frontera Elektrik 100 kW GS Uzun Menzil
|2.010.000 TL
|Opel Grandland Elektrik 157 kW Edition
|3.200.000 TL
|Opel Grandland Elektrik 157 kW GS
|4.220.000 TL
|Opel Combo 100 kW Edition
|2.345.000 TL
|Yeni Peugeot E-208 GT 100kW (Elektrikli)
|2.080.000 TL
|Yeni Peugeot e-2008 Allure 100 kW
|-
|Yeni Peugeot e-2008 Allure 115 kW
|2.245.000 TL
|Yeni Peugeot e-2008 GT 115kW
|2.400.000 TL
|Yeni Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp)
|3.384.500 TL
|Yeni Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp)
|3.585.000 TL
|Elektrikli E-5008 Allure 157kW (210hp)
|3.573.500 TL
|Elektrikli E-5008 GT 157kW (210hp)
|3.717.000 TL
|Puma Gen-E 125kW Elektrik
|3.088.800 TL
|Ford Journey Courier BEV 100KW Titanium
|-
|Ford Explorer BEV 125KW Premium
|2.322.000 TL
|Ford Explorer BEV 140KW Premium
|2.391.300 TL
|Ford Explorer BEV 250KW Premium
|2.457.300 TL
|Ford Explorer BEV 125KW Slecet
|3.104.800 TL
|Ford Explorer BEV 140KW Slecet
|4.217.200 TL
|Ford Capri Premium SUV, 125KW
|3.211.600 TL
|Ford Capri Premium SUV, 140KW
|3.371.600 TL
|Ford Capri Premium SUV, 250KW
|4.330.000 TL
|KONA Elektrik Advance 115 kW
|2.450.000 TL
|Ioniq 5 N 448 kW 4x4 Advance
|6.205.000 TL
|Ioniq Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2
|3.150.000 TL
|Ioniq 5 160 kW Advance
|3.490.000 TL
|Yeni Hyundai Ioniq 6 125W Standart Menzil Advance
|3.225.000 TL
|Yeni Hyundai Ioniq 6 160W Uzun Menzil Progressive
|3.770.000 TL
|Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2
|5.930.000 TL
|Ioniq 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4
|7.080.000 TL
|INSTER Dynamic 71.1 kW
|1.595.000 TL
|INSTER Advance 84.5 kW
|1.845.000 TL
|INSTER Cross Advance 84.5 kW
|1.840.000 TL
|Kia EV2 107,8 kW Cool
|1.819.000 TL
|Kia EV2 107,8 kW Elegance
|1.999.000 TL
|Kia EV2 99,5 kW Elegance Long Range
|2.199.000 TL
|Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Cool Long Range
|2.450.000 TL
|Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range
|3.199.000 TL
|Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Comfort
|2.485.000 TL
|Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Prestige
|3.199.000 TL
|Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range
|3.790.000 TL
|Kia EV6 Elegance Standard Range 125 kW 4x2
|3.790.000 TL
|Kia Niro EV 150 kW Otomatik Elegance
|2.299.000 TL
|Kia EV9 Prestige 149 kW Otomatik 7 koltuklu
|6.540.000 TL
|Kia EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 6 koltuklu
|7.870.000 TL
|Kia EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 7 koltuklu
|-
|Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS
|3.314.900 TL
|Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS
|4.199.900 TL
|Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4
|5.649.900 TL
|Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS
|4.099.900 TL
|Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh
|1.609.900 TL
|Fiat 500E Giorgio Armani 42 Kwh Otomatik
|2.379.900 TL
|Fiat 600e BEV La Prima
|1.989.900 TL
|TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|629.900 TL
|TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|654.900 TL
|ID.4 125 kW 170 PS Otomatik
|3.126.000 TL
|ID.7 210 kW 286 PS Otomatik
|4.415.000 TL
|BMW i4 eDrive40 Sport Line
|5.688.000 TL
|BMW i4 eDrive40 M Sport
|6.293.800 TL
|BMW i4 eDrive40 Edition M Sport
|6.930.900 TL
|BMW i5 eDrive40 M Sport
|7.921.300 TL
|BMW i5eDrive40 Edition M Sport
|8.129.500 TL
|BMW i5 xDrive40 M Sport
|8.500.700 TL
|BMW i5xDrive40 Edition M Sport
|8.934.200 TL
|BMW i5 xDrive40 Touring M Sport
|-
|BMW i5xDrive40 Touring Edition M Sport
|-
|BMW i5 M60 xDrive
|10.472.200 TL
|BMW i5 M60 xDrive Touring
|10.532.400 TL
|BMW xDrive60 Pure Excellence
|14.359.200 TL
|BMW xDrive60 M Excellence
|14.886.700 TL
|BMW i7 60 xDrive Pure Excellence
|14.522.500 TL
|BMW i7 60 xDrive M Excellence
|15.297.100 TL
|BMW i7 M70 xDrive M
|16.169.400 TL
|BMW iX1 eDrive20 Sport Line
|4.304.800 TL
|BMW iX1 eDrive20 X-Line
|4.531.200 TL
|BMW iX1 eDrive20 M Sport
|4.701.100 TL
|BMW iX2 eDrive20 Sport Line
|-
|BMW iX2 eDrive20 M Sport
|4.747.900 TL
|BMW iX3 50 xDrive M Sport
|6.819.500 TL
|BMW iX xDrive60 M Sport
|10.893.300 TL
|BMW iX M70 xDrive60 M
|11.626.800 TL
|BMW i7 M70
|16.169.400 TL
|Yeni BMW iX M70 xDrive
|11.626.800 TL
|G 580 Heritage
|15.715.000 TL
|EQA 250+ AMG
|-
|EQA 250+ Night Edition
|4.612.000 TL
|EQB 250+ AMG
|-
|EQB 250+ Night Edition AMG
|-
|EQB 350 4MATIC AMG
|-
|EQE 280 AMG
|6.292.000 TL
|EQE 350 4MATIC AMG
|7.188.000 TL
|EQE 53 4MATIC+ Performance
|-
|EQS 450 4MATIC Inspiration
|11.845.000 TL
|EQS 580 4MATIC Heritage Edition
|-
|EQS 53 4MATIC+ Performance
|-
|BYD Atto 2 130 kW Boost
|-
|BYD Atto 2 130 kW Comfort
|-
|BYD Atto 3
|-
|BYD Dolphin Comfort
|-
|BYD Dolphin Design
|-
|BYD Seal U EV Design
|-
|BYD SEAL Design
|-
|BYD SEAL EXCELLENCE
|4.077.000 TL
|BYD Sealion 7 Design
|-
|BYD Sealion 7 Excellence
|-
|BYD HAN EXECUTIVE
|-
|BYD TANG FLAGSHIP
|5.418.000 TL
|Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş
|2.474.985 TL
|Tesla Model Y Long Range Arkadan Çekiş
|3.906.000 TL
|Tesla Model Y Long Range Dört Çeker
|4.620.000 TL
|Tesla Model Y Performance Dört Çeker
|4.966.500 TL
|CUPRA Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh
|-
Elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami, Karea Fit ve Very gibi araçları tercih edebilirsiniz:
- Citroen Ami: 590.000 TL
- Fiat Topolino: 609.000 TL
Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil fiyatı ne kadar 💰
Elektrikli Araba Fiyatları İçerik Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1764913Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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