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    Lada, uzun süre sonra yeni bir model tanıttı: Lada Iskra

    Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların büyük yara açtığı Rusya otomotiv sektörü toparlanmaya çalışıyor. Rus üretici Lada, uzun süre sonra Iskra isimli yeni bir modelle karşımıza çıktı.
    Yeni 2025 Lada Iskra tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Rus otomotiv şirketi Avtovaz, yaklaşık 2,5 yıldır süren Ukrayna savaşının gölgesinde yeni bir model tanıttı. Lada Iskra adı verilen bu model, savaş nedeniyle Rusya'dan çekilen Renault'dan miras kalan altyapı üzerine inşa edilmiş. Bir başka deyişle, Iskra, Renault altyapısının yerelleştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor.

    Markanın açıklamasına göre yeni Lada Iskra, ürün gamında Granta ve Vesta arasında konumlandırılacak. Sedan gövde tipinin ardından station wagon ve cross station wagon versiyonları da satışa sunulacak. Tasarım olarak Vesta gibi diğer Lada modellerindeki X şekilli yüzü devam ettiren modelde krom detaylar ve LED farlar dikkat çekiyor.

    Yeni 2025 Lada Iskra tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da belirtildiği gibi bu model muhtemelen CMF-B platformunun farklı bir versiyonunu kullanıyor. Söz konusu platformu "modern global platform" olarak adlandıran Lada, altyapının yeniden tasarlandığını ve teknolojik açıdan bağımsız hale getirildiğini ifade ediyor. Şirket, 400 yeni parça ekleyerek elektronik aksamı tamamen yerelleştirmiş.

    Otomobil yeni olsa da kaputun altındaki seçeneklere bakıldığında hala yaptırımların etkisini görebiliyoruz. Giriş seviyesinde Granta kaynaklı 1.6 litre benzinli motor 90 beygir güç üretirken 5 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Üst seviyede ise Vesta'dan alınan 106 beygirlik 1.6 litre motor, ön tekerleklere 6 ileri manuel veya otomatik şanzıman vasıtasıyla güç veriyor.

    Yeni Lada Iskra'nın 2025'in başlarında Togliatti fabrikasında üretime girmesi planlanıyor. Otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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