Lada, uzun süre sonra yeni bir model tanıttı: Lada Iskra

Markanın açıklamasına göre yeni Lada Iskra, ürün gamında Granta ve Vesta arasında konumlandırılacak. Sedan gövde tipinin ardından station wagon ve cross station wagon versiyonları da satışa sunulacak. Tasarım olarak Vesta gibi diğer Lada modellerindeki X şekilli yüzü devam ettiren modelde krom detaylar ve LED farlar dikkat çekiyor.
Otomobil yeni olsa da kaputun altındaki seçeneklere bakıldığında hala yaptırımların etkisini görebiliyoruz. Giriş seviyesinde Granta kaynaklı 1.6 litre benzinli motor 90 beygir güç üretirken 5 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Üst seviyede ise Vesta'dan alınan 106 beygirlik 1.6 litre motor, ön tekerleklere 6 ileri manuel veya otomatik şanzıman vasıtasıyla güç veriyor.
Yeni Lada Iskra'nın 2025'in başlarında Togliatti fabrikasında üretime girmesi planlanıyor. Otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.