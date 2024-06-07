Lada, uzun süre sonra yeni bir model tanıttı: Lada Iskra

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Tam Boyutta Gör Rus otomotiv şirketi Avtovaz, yaklaşık 2,5 yıldır süren Ukrayna savaşının gölgesinde yeni bir model tanıttı. Lada Iskra adı verilen bu model, savaş nedeniyle Rusya'dan çekilen Renault'dan miras kalan altyapı üzerine inşa edilmiş. Bir başka deyişle, Iskra, Renault altyapısının yerelleştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor.

Markanın açıklamasına göre yeni Lada Iskra, ürün gamında Granta ve Vesta arasında konumlandırılacak. Sedan gövde tipinin ardından station wagon ve cross station wagon versiyonları da satışa sunulacak. Tasarım olarak Vesta gibi diğer Lada modellerindeki X şekilli yüzü devam ettiren modelde krom detaylar ve LED farlar dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da belirtildiği gibi bu model muhtemelen CMF-B platformunun farklı bir versiyonunu kullanıyor. Söz konusu platformu "modern global platform" olarak adlandıran Lada, altyapının yeniden tasarlandığını ve teknolojik açıdan bağımsız hale getirildiğini ifade ediyor. Şirket, 400 yeni parça ekleyerek elektronik aksamı tamamen yerelleştirmiş.

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Otomobil yeni olsa da kaputun altındaki seçeneklere bakıldığında hala yaptırımların etkisini görebiliyoruz. Giriş seviyesinde Granta kaynaklı 1.6 litre benzinli motor 90 beygir güç üretirken 5 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Üst seviyede ise Vesta'dan alınan 106 beygirlik 1.6 litre motor, ön tekerleklere 6 ileri manuel veya otomatik şanzıman vasıtasıyla güç veriyor.

Yeni Lada Iskra'nın 2025'in başlarında Togliatti fabrikasında üretime girmesi planlanıyor. Otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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Yeni 2025 Lada Iskra tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri