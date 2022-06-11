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    Elektrikli Citroen Ami'nin Türkiye fiyatı açıklandı

    Şehir içi mobiliteye küçük ve elektrikli bir alternatif olarak dahil olmaya gelen Citroen Ami sonunda bireysel müşteriler için de satışa sunuluyor. Citroen Ami'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri:
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    Elektrikli Citroen Ami Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehir içi mobilite ihtiyacına elektrikli ve kolay bir çözüm sunmayı hedefleyen Citroen Ami, online satış yoluyla Citroen müşterileriyle buluşuyor. Bugün yapılan resmi açıklama ile bireysel müşteriler için Citroen Ami'nin fiyatı 219.000 TL olarak duyuruldu. 

    B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaş ve üzeri kişilerin de kullanabileceği Citroen Ami, bolca kişiselleştirme ve aksesuar seçeneği ile satışa sunuluyor. Citroen Ami'de 8 beygir güçve 40 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 5.5 kWh’lık lityum iyon batarya bulunuyor. Maksimum hızı 45 km/s ile sınırlanan Ami, tek şarjla 75 kilometre yol kat edebiliyor. Ami'nin azami hıza çıkması 10 saniye sürüyor. Citroen Ami’nin bataryası, standart priz (220V) ve elektrik kablosuyla 3 saatte şarj edilebiliyor.

    Dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfına giren Citroen Ami'nin otoyol ve köprüleri, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'ni kullanması yasak.

    Citroen Ami öne çıkan özellikler:

    • 16 yaşından itibaren B1 ehliyetle kullanılabilir
    • 2.41 m uzunluk ve 7.20 m dönüş çapı
    • 4 adet kit ve 2 farklı paket ile 6 farklı kişiselleştirme seçeneği
    • geniş camlı yüzeyler, panoramik tavan
    • 75 km sürüş menzili
    • 220 V ev tipi prizle 3 saatte %100 şarj

    Elektrikli Citroen Ami Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Lansmandan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirdiklerini belirten Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Perakendede ise hali hazırda 300'den fazla müşteri aracı almak için ön talep oluşturdu. Bu sene içerisinde tedariğe bağlı olarak parekende kanalında 500 adet civarında satış öngörüyoruz. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

    Alkım, Citroen Ami'de tamamen online bir satış stratejisi izleyeceklerini belirterek şirketin resmi web sitesi üzerinden bayilerin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami'nin satın alma yolculuğunu tamamlayacaklarını söyledi. Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen Ami'yi satın alan her müşteriye aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme hizmeti de sunulacak.

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