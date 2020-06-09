Çok Güçlü, Çok Hızlı, Çok Farklı Wi-Fi Yönlendirici: Archer AX6000

TP-Link, önce farklı görünümü ile dikkati çeken, özellikleriyle de bu ilgiyi hak eden yeni Wi-Fi 6 destekli yönlendirici modelini satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, akıllı evler dahil çok sayıda cihazın Wi-Fi’a bağlandığı evlerin tüm ihtiyacına cevap verebiliyor.

9 Haziran 2020 – Wi-Fi 6 teknolojisine sahip ürün gamını sürekli genişleten TP-Link®, hem görünümü hem özellikleriyle adeta ‘gelecekten gelmiş’ gibi duran yeni Wi-Fi yönlendirici modelini Türkiye’de satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, çok güçlü teknik özelliklerle donatılmış, hem kablolu hem kablosuz bağlantıda şimşek hızlarına ulaşabilen ve farklı tasarımı ile de dikkat çeken bir ürün.

Özellikle evde çok sayıda cihaz ağa bağlanıyorsa ve aynı anda yüksek performans isteyen uygulamalar çalıştırılıyorsa; Wi-Fi performansından asla ödün verilmemesi gerekiyorsa; gerektiğinde bazı cihazlara ya da uygulamalara öncelik verilmesi isteniyorsa; yüksek hız ve Wi-Fi verimliliğinin yanı sıra güvenliğe de önem veriliyorsa Archer AX6000 ideal bir çözüm. TP-Link’in yeni Wi-Fi 6’lı yönlendiricisi tüm bu istek ve gereksinimleri karşılayabiliyor.

Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisinin sağladığı yüksek Wi-Fi hızı ve aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi ve her biri için en iyi hızın sunulması özelliklerini sağlayan Archer AX6000 ile online oyun, 4K/8K akış, akıllı ev cihazlarının bağlantıları sırasında hiçbir gecikme yaşanmıyor; Wi-Fi performansı düşmüyor. Archer AX6000 ile dört kat daha fazla cihaz ağa bağlanabiliyor (OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri); üç kat daha hızlı (6000 Mbps) Wi-Fi bağlantısı ve çok daha geniş bir Wi-Fi kapsama alanı elde ediliyor. Cihazın bir UFO gibi görünmesini sağlayan üzerindeki yüksek kazançlı sekiz adet anten, kapsama alanını genişletirken, hüzmeleme ya da akıllı anten teknolojisi denilen ‘Beamforming’ ile bağlı cihazların yerine doğru sinyaller yönlendiriliyor. Bu sayede hem güçlü, hem daha geniş hem de güvenilir bir bağlantı elde ediliyor.

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Kablolu bağlantıda da yüksek hız ve seçenek…



Archer AX6000, Wi-Fi bağlantısının yanı sıra kablolu bağlantıda da yüksek hız sağlıyor. Aynı zamanda farklı bağlantı tiplerine de destek vererek kullanıcılara esneklik sunuyor. Cihaz üzerinde sekiz adet gigabit Ethernet girişi, bir adet 2.5 Gbps WAN girişi, iki adet de USB 3.0 girişi yer alıyor. Üstelik bu USB girişlerinin biri Tip A, diğeri Tip C standardında.

Yönlendiricinin tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için çok güçlü işlemciye sahip olması gerekir. TP-Link’in yeni yönlendiricisinde bir ana, ikisi yardımcı işlemci olmak üzere üç adet işlemci ile 1GB’lık bellek yer alıyor. Yönlendirici bu sayede aynı anda birden fazla yüksek talepli uygulamayı başarılı bir şekilde yapabiliyor.

Bu güçlü cihazda güvenlik de önplana alınmış. TP-Link HomeCareTM güvenlik paketi ile gelen yönlendirici, ağı ve ağa bağlı cihazların güvenliğini en üst seviyede tutuyor. HomeCareTM güvenlik paketinde Trend Micro antivirüs yazılımı, güçlü ebeveyn denetimleri ve QoS özelliği yer alıyor.

Archer AX6000’in kurulumu ve sonrasında tüm ayarlarını yapmak ve yönetmek son derece basit. Yönlendirici iOS ve Android destekli TP-Link Tether uygulaması ile cihaza Bluetooth’tan bağlanarak kolayca kurulabiliyor. Sonrasında ebeveyn denetimleri, cihaz öncelikleri gibi her tür ayar yine akıllı telefonlar ile ve Tether uygulaması üzerinden kolayca yapılıyor.

Wi-Fi 6 teknolojili Archer AX6000’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 380 USD.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/Wi-Fi -router/archer-ax6000/

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TP-LinkHakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com



Bültene ilişkin bilgi için:

Güven Yeşilovalar

gyesilovalar@gmail.com

0542-427 28 08

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