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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 serisi için dördüncü One UI 8 beta güncellemesini yayınladı. Yeni beta sürümü birçok hatayı düzeltiyor.

Güncelleme “S938BXXU5ZYGB” yazılım sürümüyle geliyor ve 1.2GB boyutunda. Dördüncü beta güncellemesinin Samsung'un beta test sürecini kapatıp One UI 8'i kararlı sunuculara taşımasından önceki son güncelleme olma ihtimali var. Güncelleme, aşağıda listelenen birkaç hata düzeltmesi içeriyor.

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Ön kameradan arka kameraya geçerken dikey/yatay seviye göstergesinin titremesi sorunu düzeltildi

Birden fazla uygulamaya yapılan güncellemelerle yazılım kararlılığı iyileştirildi

One UI 8 kararlı güncelleme hazır olduğunda ilk alacak cihaz Galaxy S25 olacak. Ardından Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 gibi daha eski modellere gelecek. Galaxy Z Fold/Flip 7, kutudan One UI 8 ile çıkıyor.

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Galaxy S25 için One UI 8 dördüncü beta güncellemesi yayınlandı

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