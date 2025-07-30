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    Galaxy S25 için One UI 8 dördüncü beta güncellemesi yayınlandı

    Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip 7 FE, One UI 8 ile geliyor ancak Samsung'un diğer cihazlarının güncellemeyi beklemesi gerekiyor. Galaxy S25 serisi için dördüncü One UI 8 beta sürümü yayınlandı.

    samsung galaxy s25 one ui 8 beta 4 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisi için dördüncü One UI 8 beta güncellemesini yayınladı. Yeni beta sürümü birçok hatayı düzeltiyor.

    Güncelleme “S938BXXU5ZYGB” yazılım sürümüyle geliyor ve 1.2GB boyutunda. Dördüncü beta güncellemesinin Samsung'un beta test sürecini kapatıp One UI 8'i kararlı sunuculara taşımasından önceki son güncelleme olma ihtimali var. Güncelleme, aşağıda listelenen birkaç hata düzeltmesi içeriyor.

    Galaxy S25 One UI 8 beta 4 güncellemesi neler getiriyor?

    • Galaxy cihazlarda yüksek kaliteli (HD) ses, video ve gelişmiş sohbet hizmetlerini desteklemek için Samsung IMS Hizmeti acil durum güncelleme özelliği eklendi
    • DeX kullanılarak video oynatılırken tam ekrana geçiş desteği eklendi
    • Galaxy AI Yanıt Önerileri ile ilgili bir çalışma sorunu düzeltildi
    • Bixby rutin komutları sesle başlatıldığında oluşan yükleme sorunu düzeltildi
    • Kilit ekranında hızlı başlatma simgesi alanındaki görüntüleme sorunu düzeltildi
    • Galeri uygulamasında iNavi araç kamerası videolarını düzenlemeyle ilgili bir sorun düzeltildi
    • Kilit ekranında "Parmak izi sensörü yanıt vermiyor" mesajının gösterildiği bir sorun düzeltildi
    • TalkBack açıkken, Kişiler listesinde kaydırarak arama yapmaya çalışırken giden aramalarda oluşan bir sorun düzeltildi
    • Ön kameradan arka kameraya geçerken dikey/yatay seviye göstergesinin titremesi sorunu düzeltildi
    • Birden fazla uygulamaya yapılan güncellemelerle yazılım kararlılığı iyileştirildi

    One UI 8 kararlı güncelleme hazır olduğunda ilk alacak cihaz Galaxy S25 olacak. Ardından Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 gibi daha eski modellere gelecek. Galaxy Z Fold/Flip 7, kutudan One UI 8 ile çıkıyor.

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