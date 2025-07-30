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    Google Pixel 10 serisinin özellikleri netleşti: İşte detaylar

    Yakında tanıtılacak olan Google'ın Pixel 10 serisinin neredeyse bütün özellikleri ortaya çıktı. Google Pixel 10, Pro, Pro XL ve Pro Fold olmak üzere dört modelden oluşan seri neler sunacak?

    Google Pixel 10 serisinin özellikleri netleşti: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Yakında tanıtılacak olan Google'ın Pixel 10 serisinin neredeyse bütün özellikleri ortaya çıktı. Google Pixel 10, Pro, Pro XL ve Pro Fold olmak üzere dört modelden oluşan seri neler sunacak bir göz atalım.

    Google Pixel 10 serisi neler sunacak?

    Google Pixel 10 serisinin özellikleri netleşti: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Serinin katlanabilir modeli olan Google Pixel 10 Pro Fold, önceki nesildeki 6,3 inçlik ekrana kıyasla biraz daha büyük 6,4 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak. Ana ekran ise 8 inç boyutunu koruyacak. Havacılık sınıfı yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı kapağa sahip çok alaşımlı çelik menteşe ile gelecek olan telefon, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Kamera detayları ise henüz belli değil.
    Google Pixel 10 serisinin özellikleri netleşti: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL, önceki nesille benzer şekilde, sırasıyla 6,3 inç ve 6,8 inç ekran boyutuna sahip olacak. Kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve makro çekimler için otomatik odaklamalı 48 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefoto kamera ise 100x Pro Res Zoom özelliğine sahip olacak. Telefonlar ayrıca, 24/30 fps'de 8K video kaydı yapabilecek.
    Google Pixel 10 serisinin özellikleri netleşti: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Serinin temel modeli Google Pixel 10 ise 6,3 inç ekrana sahip olacak. "Super Actua" yerine "Actua" olarak belirtilen ekran, muhtemelen LTPO panel içermeyecek. Telefon, makro çekim özellikli 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 20x Pro Res Zoom yapabilen telefoto kamera kurulumuyla gelecek.

    Serinin bütün modelleri, Samsung yerine TSMC tarafından üretilen ilk Tensor çipi olan Tensor G5'ten güç alacak.Google, Google Pixel Watch 4 ve Pixel Buds 2a ile birlikte Pixel 10 serisini 20 Ağustos'ta resmi olarak tanıtacak.

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