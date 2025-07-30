MediaTek gelirleri uçuşa geçti: Bu yıl rekor gelebilir

Yonga seti gelirleri rekor kırdı
MediaTek, 2025'in ikinci çeyreğinde amiral gemisi mobil işlemci segmentinde pozitif bir tablo çizdi. Şirket, özellikle Dimensity 9400 ve 9400+ işlemcilerine yönelik güçlü talep sayesinde sadece bu kategoriden 3 milyar dolar gelir kazandı. Yıllık bazda %40 büyüme öngörülürken, yeni nesil Dimensity 9500 için de beklentiler oldukça yüksek.
2025 ikinci çeyrek finansal verilerine göre MediaTek, toplamda 150.369 milyar Tayvan Doları yani yaklaşık 5.06 milyar dolar gelir açıkladı. Bu rakam, yıllık bazda %18,1 artışa işaret ediyor. Öte yandan, döviz kurundaki olumsuz dalgalanmalar nedeniyle önceki çeyreğe göre %1,9 oranında hafif bir düşüş yaşandı. Ancak gelirin %52’sini mobil segment oluşturdu. Brüt kâr marjı %49,1 seviyesine ulaştı ve şirketin faaliyet kârı 1,02 milyar dolar olarak açıklandı.
Bu arada, yeni nesil Dimensity 9500'ün bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması planlanıyor. MediaTek, bu yonga setini TSMC’nin üçüncü nesil 3nm (N3P) üretim süreciyle seri üretime geçirecek. Bu açıdan Qualcomm ve Apple ile aynı üretim teknolojisini kullanacak. Son olarak, şirket 2025’in son çeyreğinde ise TSMC’nin 2nm üretim sürecine geçmeyi hedefliyor ve gelecek nesil SoC tasarımları için tape-out sürecini yıl bitmeden başlatması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: