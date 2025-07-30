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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi MediaTek, özellikle Dimensity serisi mobil işlemciler ile akıllı telefon pazarında önemli başarı yakaladı. Günümüzde ise tüm gözler Dimensity 9500'e çevrilmişken, şirketin 2025'in ikinci çeyreğine ait finansal rakamları paylaşıldı. MediaTek, amiral gemisi işlemcilerinden 3 milyar dolar gelir elde etti.

Yonga seti gelirleri rekor kırdı

MediaTek, 2025'in ikinci çeyreğinde amiral gemisi mobil işlemci segmentinde pozitif bir tablo çizdi. Şirket, özellikle Dimensity 9400 ve 9400+ işlemcilerine yönelik güçlü talep sayesinde sadece bu kategoriden 3 milyar dolar gelir kazandı. Yıllık bazda %40 büyüme öngörülürken, yeni nesil Dimensity 9500 için de beklentiler oldukça yüksek.

2025 ikinci çeyrek finansal verilerine göre MediaTek, toplamda 150.369 milyar Tayvan Doları yani yaklaşık 5.06 milyar dolar gelir açıkladı. Bu rakam, yıllık bazda %18,1 artışa işaret ediyor. Öte yandan, döviz kurundaki olumsuz dalgalanmalar nedeniyle önceki çeyreğe göre %1,9 oranında hafif bir düşüş yaşandı. Ancak gelirin %52’sini mobil segment oluşturdu. Brüt kâr marjı %49,1 seviyesine ulaştı ve şirketin faaliyet kârı 1,02 milyar dolar olarak açıklandı.

MediaTek Dimensity 9500 beklenenden erken gelebilir 1 ay önce eklendi

Bu arada, yeni nesil Dimensity 9500'ün bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması planlanıyor. MediaTek, bu yonga setini TSMC’nin üçüncü nesil 3nm (N3P) üretim süreciyle seri üretime geçirecek. Bu açıdan Qualcomm ve Apple ile aynı üretim teknolojisini kullanacak. Son olarak, şirket 2025’in son çeyreğinde ise TSMC’nin 2nm üretim sürecine geçmeyi hedefliyor ve gelecek nesil SoC tasarımları için tape-out sürecini yıl bitmeden başlatması bekleniyor.

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MediaTek gelirleri uçuşa geçti: Bu yıl rekor gelebilir

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