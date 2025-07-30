Samsung, Galaxy S26'da Gemini'nin tek yapay zeka asistanı olmayacağını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni telefonlarında Google’ın Gemini yapay zeka asistanı yer alıyor. Daha önceki raporlar, Samsung'un Perplexity isimli girişime yatırım yaparak bu asistanı Galaxy S26serisinden itibaren telefon ve tabletlerine entegre etmeyi planladığını ortaya koymuştu. Şimdi ise Samsung, Galaxy S26’da yalnızca Gemini’nin olmayacağını bizzat doğruladı.

Birden fazla asistan bir arada çalışabilecek

Samsung’un mobil biriminden sorumlu başkanı Won-Joon Choi, Bloomberg’e verdiği röportajda, gelecekte Galaxy telefonlara daha fazla yapay zeka özelliği kazandırmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Galaxy S26 serisine yalnızca Gemini’nin değil, başka yapay zeka asistanlarının da entegre edileceğini belirtti. Güney Koreli şirketin kendi geliştirdiği bir yapay zeka altyapısı sayesinde, bu sistem üzerinde birden fazla asistan ya da yapay zeka ajanı birlikte çalışabilecek.

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Samsung, iyi kullanıcı deneyimi sunan ve rekabetçi olan farklı yapay zeka çözümlerine kapılarını açık tutuyor. Choi, Galaxy S26 serisi için şu anda birden fazla şirketle görüşmeler yürüttüklerini de açıkladı. S26’nın tanıtımına doğru bu konuda daha fazla detay paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

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Galaxy S26'da Gemini dışında yapay zeka asistanları da olacak

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