Samsung, Galaxy S26'da Gemini'nin tek yapay zeka asistanı olmayacağını açıkladı

Birden fazla asistan bir arada çalışabilecek
Samsung’un mobil biriminden sorumlu başkanı Won-Joon Choi, Bloomberg’e verdiği röportajda, gelecekte Galaxy telefonlara daha fazla yapay zeka özelliği kazandırmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Galaxy S26 serisine yalnızca Gemini’nin değil, başka yapay zeka asistanlarının da entegre edileceğini belirtti. Güney Koreli şirketin kendi geliştirdiği bir yapay zeka altyapısı sayesinde, bu sistem üzerinde birden fazla asistan ya da yapay zeka ajanı birlikte çalışabilecek.
Samsung, iyi kullanıcı deneyimi sunan ve rekabetçi olan farklı yapay zeka çözümlerine kapılarını açık tutuyor. Choi, Galaxy S26 serisi için şu anda birden fazla şirketle görüşmeler yürüttüklerini de açıkladı. S26’nın tanıtımına doğru bu konuda daha fazla detay paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=UWpt2FWotlY https://www.sammobile.com/news/samsung-confirms-gemini-wont-only-ai-assistant-galaxy-s26/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: