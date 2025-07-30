Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S26'da Gemini'nin tek yapay zeka asistanı olmayacağını açıkladı

    Samsung, Galaxy S26 serisinde Google'ın Gemini yapay zeka asistanı dışında başka asistanlara da yer verileceğini açıkladı.                                      

    Galaxy S26'da Gemini dışında yapay zeka asistanları da olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni telefonlarında Google’ın Gemini yapay zeka asistanı yer alıyor. Daha önceki raporlar, Samsung'un Perplexity isimli girişime yatırım yaparak bu asistanı Galaxy S26serisinden itibaren telefon ve tabletlerine entegre etmeyi planladığını ortaya koymuştu. Şimdi ise Samsung, Galaxy S26’da yalnızca Gemini’nin olmayacağını bizzat doğruladı.

    Birden fazla asistan bir arada çalışabilecek

    Samsung’un mobil biriminden sorumlu başkanı Won-Joon Choi, Bloomberg’e verdiği röportajda, gelecekte Galaxy telefonlara daha fazla yapay zeka özelliği kazandırmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Galaxy S26 serisine yalnızca Gemini’nin değil, başka yapay zeka asistanlarının da entegre edileceğini belirtti. Güney Koreli şirketin kendi geliştirdiği bir yapay zeka altyapısı sayesinde, bu sistem üzerinde birden fazla asistan ya da yapay zeka ajanı birlikte çalışabilecek.

    Samsung, iyi kullanıcı deneyimi sunan ve rekabetçi olan farklı yapay zeka çözümlerine kapılarını açık tutuyor. Choi, Galaxy S26 serisi için şu anda birden fazla şirketle görüşmeler yürüttüklerini de açıkladı. S26’nın tanıtımına doğru bu konuda daha fazla detay paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=UWpt2FWotlY https://www.sammobile.com/news/samsung-confirms-gemini-wont-only-ai-assistant-galaxy-s26/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba deri koltuk temizliği püf noktaları gano 1.80 altında ise ne olur anlık sakinleştirici ilaçlar karşı tarafın sigortasından araç yaptırmak hasar kaydı monster bios güncelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum