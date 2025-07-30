Apple'ın katlanabilir iPhone modelinin çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı netleşiyor

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Apple’ın uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir telefonu hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Bir süredir teknoloji kulislerinde sessizce konuşulan cihazın 2026 yılının Eylül ayında, iPhone 18 serisiyle birlikte sahneye çıkacağı iddia ediliyor. Şimdilik iPhone Fold adıyla anılan bu yeni model, sektördeki rekabete iddialı bir giriş yapmak için hazırlanıyor.

Apple’ın katlanabilir telefonunda iç ekranın 7.7 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Bu da cihazı, hem tablet hem telefon olarak kullanmayı kolaylaştırıyor. Cihaz kapalıyken kullanılacak dış ekranın ise 5.5 inç boyutunda olması, telefonun ergonomisini artırsa da rakip modellere göre biraz küçük kalabilir. Yine de kullanıcılar, daha kompakt ve tek elle rahatça kullanılabilen bir ekran tercih edebilir.

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Yeni katlanabilir iPhone’un donanımında iPhone 18 Pro’da da kullanılacak olan A20 Pro işlemcinin yer alacağı konuşuluyor. İşletim sistemi tarafında ise iOS 27'nin katlanabilir ekrana özel olarak optimize edilmiş bir sürümüyle karşılaşabiliriz. Ayrıca Apple’ın güvenlik ve kullanım deneyimini artırmak adına Face ID’nin yanında Touch ID sensörünü de tekrar devreye alabileceği söylentiler arasında.

Cihazın fiyatına ilişkin tahminler, 1.999 dolar civarında olacağı yönünde. Bu rakam, Samsung’un Fold serisi telefonlarının fiyatlandırmasıyla benzer bir seviyede. İlginç olansa JPMorgan analistlerinin, Apple’ın bu yeni ürününün ilk iki yıl içinde 45 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşabileceğini öngörmesi. Bu tahmin doğru çıkarsa, Apple tek başına mevcut katlanabilir telefon pazarının toplam satışlarının üzerine çıkmış olacak.

Rakip Android markaları ise katlanabilir telefonlarda artık ilk dönemlerdeki teknik sorunları büyük ölçüde geride bıraktı. Bu durum, Apple’ın ilk jenerasyon katlanabilir modeline yönelik beklentileri oldukça yükseltiyor. Ancak tüketicilerin ilk nesil bir cihaza ne kadar güveneceği, Apple’ın bu alandaki ilk sınavında önemli bir soru işareti.

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